欧联杯半决赛曼联1比2不敌塞维利亚无缘决赛，至此英超球队全部从欧战中出局，接下来只能在引援大战中继续博弈了。回看6大豪门欧战出局的过程，其实都有自己球员出错送分的糟糕表现，本场红魔出局的第一粒失球和博格巴有关，所以今夏送走这位多事天王也是应该的，就看曼联高层能否下这样的决心。

曼联第一粒进球是在第9分钟，马夏尔传球帮助拉什福德完成一脚射门，但是随后被迭戈-卡洛斯铲倒，对手门将博诺勉强扑出皮球，布鲁诺-费尔南德斯也错过了补射的机会。不过裁判这个时候判罚点球，布鲁诺主罚命中取得领先的同时也掩盖了球队的问题。

球队过早领先会让球员们有一些放松，所以随后迟迟没能扩大分差。塞维利亚第26分钟的进球是三人传球就完成的，中场传球交到边路，雷吉隆左侧传中球到远点，这个点没有人盯防，一片宽阔的自由区域，苏索得以轻松建功扳平了比分。上半场曼联10次射门3次射正，但是唯一进球是点球，塞维利亚4次射门2次射正，打进1球，球队的射门次数少但是更具威胁。

下半场布鲁诺依旧是表现最为出色一员，他多次给队友做球，遗憾的是格林伍德错失单刀球，马夏尔和拉什福德先后的射门都被化解。曼联攻势很猛，塞维利亚积极应变，主帅第56分钟一下更换两名球员，第75分钟又用巴斯克斯换下了苏索。这也是一个大胆的换人，却是立竿见影的换人，第78分钟塞维利亚反超比分，纳瓦斯传中球助攻无人防守的德容破门，也等于提前锁定了胜局。

巧合的是曼城被里昂打进的第二粒进球也是下半场第79分钟，1比2落后对手也是极其绝望的意外情况，不同的是曼城随后斯特林错失单刀球，球队还丢了第三球，而曼联和塞维利亚此后都没有进球，红魔只能饮恨出局。布鲁诺的确是最强新援，同时也是拯救球队和主帅的关键先生，但是本场比赛失球后，他和林德洛夫发生了争吵，这样的关键时刻球队内部发生争执的确是极其不利的，因为只是1球之差的确有时间追分，作为核心球员不应该争吵影响士气，从这一点看布鲁诺还不够成熟。

索帅在末尾第87、88、93分钟连续派上门萨、马塔、詹姆斯和伊哈洛，但是这明显是慢半拍的举动，根本无力扭转败局，索帅也算是江郎才尽。

事实上从换人上可以看出两队主帅的不同，下半场塞维利亚主帅在第56、75、88分钟这三个时间段进行了4个人员上的调整，明显更符合这样大赛，也能凭借这个运筹扭转场上的局面。索帅的确太过于依靠自己所信任的首发球员了，到了被对手反超比分之后才想起来换人，的确是很业余的举动，可以确定的是下赛季索帅在欧战的争夺中还需要交更多的学费。

全场比赛曼联射门20比9，射正7比3，角球4比3，扑救1比6，关键传球14比6，控球率47%比53%。曼联数据上的优势不能左右比赛的结果，强大的阵容也没有一名球员可以力挽狂澜，所以目前的曼联也只能交给时间。这其中索帅率队触及奖杯的时间估计会更长一些，因为一战定胜负的比赛最考验主帅的运筹。

不过也有球迷为索帅说话，因为本赛季欧战的模式就是豪门和强队出局，这也是本赛季很奇怪的一个模式。欧冠赛场上赛季欧冠冠军利物浦两回合不敌马竞出局的确很意外，红军客场0比1、主场2比3被对手双杀，这也是卫冕冠军遭遇的奇耻大辱。克洛普执教利物浦在外战中也极少被双杀，这两战也成为英超豪门滑铁卢的开始。

马竞四粒进球中一次是角球机会，次回合的3粒进球都在第97分钟之后，在2球落后的情况下，马竞在加时赛先是利用阿德里安解围失误先下一城。随后替补出场的莫拉塔助攻略伦特再进一球，第121分钟略伦特传球助攻莫拉塔锁定胜局。可以看出第97分钟的进球是最关键的一球，如果阿德里安不失误送分，利物浦可能是最终晋级的球队。

作为上赛事欧冠得主和本赛季英超冠军，利物浦的反面楷模作用是很明显的，因为随后几个豪门频频效仿因而都出局。热刺是随后出战的，结果两回合0比4出局，首回合第61分钟戴维斯放倒莱默送点球，维尔纳罚进，热刺0比1输球。次回合的第一球是洛里扑出后被对手补射建功，第二球是奥利耶争顶失误，安赫利尼奥传中助攻扎比策破门，这个时候热刺已经没有了晋级的希望。末尾的进球则是亚当斯推射被塞塞尼翁封堵，福斯贝里补射建功。热刺球员两次化解危机不彻底导致失球，一次则是失误送分，自己人犯错的确是在延续。

切尔西两回合1比7出局，首回合格纳布里和莱万多夫斯基连线短时间连入两球，克里斯滕森拦铲落空，莱万梅开二度，首回合0比3基本已经出局了。次回合莱万多夫斯基单刀机会被卡巴列罗出击扑倒送点球，另外两粒进球都是整体防线没能限制对手导致的失球，切尔西球员直接凭借一己之力送分的次数要少一些，但是失球数的确够多。

曼城被里昂淘汰的第一粒失球是沃克防守的问题，他导致球队造越位失败，且没能第一时间化解危机，才在上半场中段就失球。下半场波尔特传球失误送分，斯特林单刀不进，末尾曼城门将埃德森扑球脱手酿成大比分输球出局。必须承认的是欧联杯的对手相对弱，本来指望曼联可以举起欧联杯的冠军，无奈红魔也是有内鬼送分，所以本赛季外战的比拼中，英超豪门是该反省了。









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揭曼城爆冷出局主因，防线双将酿败局，瓜帅费心变阵是徒劳

英超最佳德布劳内建功难救主，曼城三战里昂防线次次送礼





欧冠冷门颇多，大巴黎末尾才逆袭，马竞被莱比锡轻虐，巴萨被拜仁血洗，末尾开战的曼城居然1比3里昂出局的确冷到了极点。里昂先后送走尤文和曼城成为本赛季欧冠最大的黑马，接下来战拜仁如果还能晋级的话，相信很多中立球迷都会支持里昂最终踩着巴黎或莱比锡夺冠。目前晋级四强的球队是法甲的巴黎和里昂，德甲的拜仁和莱比锡，有人认为这和法甲提前结束，德甲更早的完成赛事有关，球队做足了备战的准备，因而能在欧冠有更好的表现。事实上这个因素的确存在，但却不是唯一的原因。

瓜帅在本场比赛前还是专门制定了克制对手的方法，但是比赛开启之后却是危机四伏，德布劳内站位靠后为的是攻防兼顾，但是却影响了他进攻端的威胁。斯特林依旧是错失了一些机会，尤其是末尾错失单刀球的确难以被原谅，呀也成为球队最终出局的罪人之一。和斯特林相比，沃克上半场想当然的防守导致球队过早地1球落后，也让瓜帅制定的战术彻底被否定。

看过比赛的人们都能看到上半场前半段里昂更有信心，且埃坎比和科尔内的威胁让曼城受困。自然在上半场的比赛中里昂领先比分之后，也有球员多次倒地，也有拖延比赛的嫌疑，而沃克和埃坎比出现在镜头前的次数比较多，这也是在折射曼城的问题和里昂的威胁点。或许从上半场前半段的局面中已经决定了这场比赛曼城注定出局，因为球队没有更早的扳平比分，而是半场0比1进入中场休息。

其实上半场的曼城也有灵光一现的时候，当时斯特林到右边路，在突入禁区后选择回传球帮助罗德里完成一次射门，这次进攻很有威胁。此后德布劳内也利用传球撕开防线，遗憾的是斯特林的射门被门将化解。下半场马赫雷斯上场后并没有立竿见影，但是他体能上的优势和防守的硬度的确起到了作用，登场13分钟后他参与了进球，这的确显露了瓜帅换人的关键性。

这粒进球是马赫雷斯的直传球找到斯特林，后者突入禁区后回传助攻德布劳内建功，这个时间扳平比分也让球队看到了晋级的希望，遗憾的是10分钟后球队再度失球。当时拉波尔特传球失误，阿瓦尔得球后直传，越位的埃坎比漏过皮球，登贝莱单刀破门，皮球击中埃德森腿上偏转入网。这粒进球被质疑是因为越位位置的埃坎比，裁判经过长时间的确定才判断进球有效。不过无论裁判如何判罚，拉波尔特都应该为这粒失球负责，他可是本赛季曼城防线最为稳定的一员，谁能料到他能在这样的大赛中出错，的确难以被原谅。

本赛季先后失去联赛和欧冠争冠的机会，防线负有不可推卸的责任，联赛失分是因为拉波尔特伤停，而欧冠这一战防线没有伤病困扰，但是防守端两人犯错送分，这的确揭示了球队最致命的问题。接下来曼城的高层必须下大力度改善防线，否则瓜帅下赛季结束绝对离队。因为目前看这个问题已经影响了一个赛季，这也是主帅无法弥补的漏洞。

巴萨和曼城先后出局也引发了一些感叹，瓜帅离开巴萨之后，宇宙队逐渐沉沦，近几个赛季的确已经陷入了低谷，下赛季结束巴萨的确也有可能重新迎回瓜帅。不过如果下赛季波切蒂诺继任的话，这个可能就不存在了，瓜帅也可能去尤文或其他球队。值得一提的是瓜帅挥别巴萨之后也再没有率队杀入欧冠决赛，更无法触及冠军。

本赛季是曼城连续三个赛季无缘四强，前两次被利物浦和热刺淘汰，本赛季折倒在里昂脚下，瓜帅的处子赛季则是在1/8决赛主场5比3、客场1比3被摩纳哥淘汰。巧合的是当年执教拜仁也有在欧冠争冠中无缘四强，所以拜仁球迷在赛后也认为瓜帅已经江郎才尽，在欧冠的争夺中不占优势。

或许瓜帅也明白自己无法给予曼城欧冠奖杯，下赛季是最后的冲击，无论如愿与否都会离开曼城，每一位主帅都寄望能带领球队斩获联赛冠军和欧冠奖杯，瓜帅带领曼城多次拿到联赛冠军和国内杯赛冠军，唯一的就是欧冠未能如愿。现在的曼城和瓜帅似乎都陷入了一种焦虑中，从赛前变阵三后卫，主帅对这场比赛的用心很明显，球员也是一样，而沃克本场比赛的表现不稳也不够冷静，比赛中还有一次禁区令对手倒地，倘若裁判判罚点球，球队会更早宣告出局。

本场比赛的四粒进球都不是锋线球员打进的，德布劳内打进曼城唯一进球，全场比赛6次射门4次射正，传2次威胁球，2次过人，1次抢断，4次解围，1次被犯规，3次犯规，39次传球的成功率为58.97%。里昂率先进球的是科尔奈，这员大将打满全场只1次射门就破门了，此外还有1次过人，1次抢断成功，1次犯规，3次被犯规，20次传球的成功率65.00%，这两人都是中场球员。

其实本场左右胜局的球员是里昂替补出战的登贝莱，他在第75分钟替换德佩登场，当时感觉后者有一些不太乐意，因为他的表现也是不错的，而事实证明这个换人的确是立竿见影的。登贝莱登场4分钟后就进球了，当时阿瓦尔直传球，登贝莱从后插上直接破门。更为关键是第87分钟同样替补登场的阿德莱德传球给阿瓦尔，后者射门导致埃德森扑救脱手，登贝莱近距离补射锁定胜局。两名替补成为淘汰曼城的第一功臣，这也是所有在赛前无法想象的。

登贝莱打进两球堪为第一功臣，他还曾是英伦球队富勒姆的一员小将。值得一提的是上赛季小组赛次回合交战中打进两球的是科尔奈，这员大将也是曼城的克星。只是那场比赛曼城的拉波尔特和阿奎罗先后建功，而本场比赛阿根廷人伤停，他的缺阵对于这场比赛有影响。

回看上赛季欧冠小组赛曼城两队对阵里昂不胜的比赛，其实有一些东西是和本轮比赛相似的。两次小组赛第一次交战里昂第26分钟进球，曼城中场传接球失误，费基尔同奥亚尔踢墙配合后传中，德尔夫失误，科尔内特率先破门。第43分钟曼城后场再次出现失误，费基尔利用这次机会扩大比分。曼城第67分钟进球，当时是萨内连过2人后回传球助攻贝尔纳多破门，本赛季再战里昂，萨内已经加盟拜仁，贝尔纳多本场没有得到出战的机会。

两队上赛季第二次交战是2比2握手言和，曼城客场作战两次落后两次追平比分，科尔奈在第55分钟和第81分钟破门，拉波尔特在第62分钟破门，阿奎罗在第83分钟再平对手。可以看出曼城近三次对阵里昂都是先失球，而且都是自己的球员失误送分，这也是一个很奇怪的现象，或许只能认为里昂是曼城克星，所以球员们才会场场犯错送分，因为本赛季的曼城并不是每次强强对话的关键战中都频频失误的。



