欧冠冷门颇多，大巴黎末尾才逆袭，马竞被莱比锡轻虐，巴萨被拜仁血洗，末尾开战的曼城居然1比3里昂出局的确冷到了极点。里昂先后送走尤文和曼城成为本赛季欧冠最大的黑马，接下来战拜仁如果还能晋级的话，相信很多中立球迷都会支持里昂最终踩着巴黎或莱比锡夺冠。目前晋级四强的球队是法甲的巴黎和里昂，德甲的拜仁和莱比锡，有人认为这和法甲提前结束，德甲更早的完成赛事有关，球队做足了备战的准备，因而能在欧冠有更好的表现。事实上这个因素的确存在，但却不是唯一的原因。

瓜帅在本场比赛前还是专门制定了克制对手的方法，但是比赛开启之后却是危机四伏，德布劳内站位靠后为的是攻防兼顾，但是却影响了他进攻端的威胁。斯特林依旧是错失了一些机会，尤其是末尾错失单刀球的确难以被原谅，呀也成为球队最终出局的罪人之一。和斯特林相比，沃克上半场想当然的防守导致球队过早地1球落后，也让瓜帅制定的战术彻底被否定。

看过比赛的人们都能看到上半场前半段里昂更有信心，且埃坎比和科尔内的威胁让曼城受困。自然在上半场的比赛中里昂领先比分之后，也有球员多次倒地，也有拖延比赛的嫌疑，而沃克和埃坎比出现在镜头前的次数比较多，这也是在折射曼城的问题和里昂的威胁点。或许从上半场前半段的局面中已经决定了这场比赛曼城注定出局，因为球队没有更早的扳平比分，而是半场0比1进入中场休息。

其实上半场的曼城也有灵光一现的时候，当时斯特林到右边路，在突入禁区后选择回传球帮助罗德里完成一次射门，这次进攻很有威胁。此后德布劳内也利用传球撕开防线，遗憾的是斯特林的射门被门将化解。下半场马赫雷斯上场后并没有立竿见影，但是他体能上的优势和防守的硬度的确起到了作用，登场13分钟后他参与了进球，这的确显露了瓜帅换人的关键性。

这粒进球是马赫雷斯的直传球找到斯特林，后者突入禁区后回传助攻德布劳内建功，这个时间扳平比分也让球队看到了晋级的希望，遗憾的是10分钟后球队再度失球。当时拉波尔特传球失误，阿瓦尔得球后直传，越位的埃坎比漏过皮球，登贝莱单刀破门，皮球击中埃德森腿上偏转入网。这粒进球被质疑是因为越位位置的埃坎比，裁判经过长时间的确定才判断进球有效。不过无论裁判如何判罚，拉波尔特都应该为这粒失球负责，他可是本赛季曼城防线最为稳定的一员，谁能料到他能在这样的大赛中出错，的确难以被原谅。

本赛季先后失去联赛和欧冠争冠的机会，防线负有不可推卸的责任，联赛失分是因为拉波尔特伤停，而欧冠这一战防线没有伤病困扰，但是防守端两人犯错送分，这的确揭示了球队最致命的问题。接下来曼城的高层必须下大力度改善防线，否则瓜帅下赛季结束绝对离队。因为目前看这个问题已经影响了一个赛季，这也是主帅无法弥补的漏洞。

巴萨和曼城先后出局也引发了一些感叹，瓜帅离开巴萨之后，宇宙队逐渐沉沦，近几个赛季的确已经陷入了低谷，下赛季结束巴萨的确也有可能重新迎回瓜帅。不过如果下赛季波切蒂诺继任的话，这个可能就不存在了，瓜帅也可能去尤文或其他球队。值得一提的是瓜帅挥别巴萨之后也再没有率队杀入欧冠决赛，更无法触及冠军。

本赛季是曼城连续三个赛季无缘四强，前两次被利物浦和热刺淘汰，本赛季折倒在里昂脚下，瓜帅的处子赛季则是在1/8决赛主场5比3、客场1比3被摩纳哥淘汰。巧合的是当年执教拜仁也有在欧冠争冠中无缘四强，所以拜仁球迷在赛后也认为瓜帅已经江郎才尽，在欧冠的争夺中不占优势。

或许瓜帅也明白自己无法给予曼城欧冠奖杯，下赛季是最后的冲击，无论如愿与否都会离开曼城，每一位主帅都寄望能带领球队斩获联赛冠军和欧冠奖杯，瓜帅带领曼城多次拿到联赛冠军和国内杯赛冠军，唯一的就是欧冠未能如愿。现在的曼城和瓜帅似乎都陷入了一种焦虑中，从赛前变阵三后卫，主帅对这场比赛的用心很明显，球员也是一样，而沃克本场比赛的表现不稳也不够冷静，比赛中还有一次禁区令对手倒地，倘若裁判判罚点球，球队会更早宣告出局。

本场比赛的四粒进球都不是锋线球员打进的，德布劳内打进曼城唯一进球，全场比赛6次射门4次射正，传2次威胁球，2次过人，1次抢断，4次解围，1次被犯规，3次犯规，39次传球的成功率为58.97%。里昂率先进球的是科尔奈，这员大将打满全场只1次射门就破门了，此外还有1次过人，1次抢断成功，1次犯规，3次被犯规，20次传球的成功率65.00%，这两人都是中场球员。

其实本场左右胜局的球员是里昂替补出战的登贝莱，他在第75分钟替换德佩登场，当时感觉后者有一些不太乐意，因为他的表现也是不错的，而事实证明这个换人的确是立竿见影的。登贝莱登场4分钟后就进球了，当时阿瓦尔直传球，登贝莱从后插上直接破门。更为关键是第87分钟同样替补登场的阿德莱德传球给阿瓦尔，后者射门导致埃德森扑救脱手，登贝莱近距离补射锁定胜局。两名替补成为淘汰曼城的第一功臣，这也是所有在赛前无法想象的。

登贝莱打进两球堪为第一功臣，他还曾是英伦球队富勒姆的一员小将。值得一提的是上赛季小组赛次回合交战中打进两球的是科尔奈，这员大将也是曼城的克星。只是那场比赛曼城的拉波尔特和阿奎罗先后建功，而本场比赛阿根廷人伤停，他的缺阵对于这场比赛有影响。

回看上赛季欧冠小组赛曼城两队对阵里昂不胜的比赛，其实有一些东西是和本轮比赛相似的。两次小组赛第一次交战里昂第26分钟进球，曼城中场传接球失误，费基尔同奥亚尔踢墙配合后传中，德尔夫失误，科尔内特率先破门。第43分钟曼城后场再次出现失误，费基尔利用这次机会扩大比分。曼城第67分钟进球，当时是萨内连过2人后回传球助攻贝尔纳多破门，本赛季再战里昂，萨内已经加盟拜仁，贝尔纳多本场没有得到出战的机会。

两队上赛季第二次交战是2比2握手言和，曼城客场作战两次落后两次追平比分，科尔奈在第55分钟和第81分钟破门，拉波尔特在第62分钟破门，阿奎罗在第83分钟再平对手。可以看出曼城近三次对阵里昂都是先失球，而且都是自己的球员失误送分，这也是一个很奇怪的现象，或许只能认为里昂是曼城克星，所以球员们才会场场犯错送分，因为本赛季的曼城并不是每次强强对话的关键战中都频频失误的。



