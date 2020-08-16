欧冠1/4决赛连续两场2比1的比分，比赛过程惊险不断，彼此也都有一些隐忍，似乎是无法宣泄出来的感觉，而巴萨2比8惨败在拜仁脚下的比赛，的确是倾其所有的感觉，两支球队都不愿意加固防线，保一个小比分赢球或输球。对于中立球迷来说这场比赛是足球盛宴，而对于巴萨的支持者来说却是极其沉重的一战，同时将球队的无力和诸多问题全部揭示了出来。即便球队拥有目前足坛最好的梅西，但是随着年龄的叠加，梅球王已经无法力挽狂澜。

回看近十年巴萨的欧冠战绩中都没有过这样的沦陷，球队最凄惨的是客场0比4不敌巴黎，但是次回合却逆转晋级祭出神奇一战。本赛季因为特殊情况所以欧冠淘汰赛采用一战定胜负，所以才会有这样巴萨这样的惨败，这也令梅西和他的队友们感到羞愧。赛后梅西表示如果俱乐部做到几点的话，他就将离队。这也是除了梅西之外其他球员都不敢做的事情，作为核心球员不承担惨败的主责，而是呵斥俱乐部必须完善几个关键点。阿根廷输球之后，梅西干脆是退出国家队了事，这的确是个性所在，但是作为领袖人物的确也缺少了一些责任感。

其实巴萨欧冠惨败和本赛季四大皆空早就有了前兆，只是梅西和他的队友以及支持者们都不愿意相信这个事实。更为不理解的是这些人都还在寄望以目前的阵容斩获本赛季的双冠，所以这场败仗对于巴萨来说是痛击也是解脱，接下来也可能带来更大的变革。巴萨高层需要明白的是俱乐部不能一直依靠梅西一人，球队想快速崛起和登顶更应该送走的是梅西和那些状态低迷的老将们。

不过按照巴萨高层一贯的做法，必然还是会恳切地甚至卑微地挽留梅西，然后再围绕他继续加强引援的力度，而事实证明这样做只能有更多的炮灰，在大笔资金引进新援之后，很快以低价送走或租借，更多可能是在替补席备战。本场比赛替补登场打进两球的库蒂尼奥就是活生生的例子，为什么他在利物浦绝对关键，加盟巴萨却无法证明自己而被弃用，但是租借到拜仁却是大放异彩。本场在这样的大战中，甚至只需要替补登场的机会就可以两次洞穿老东家的球门，巴萨的确更需要反省。库蒂尼奥本场比赛出战15分钟3次射门打进2球，10次传球就送出1次助攻，15分钟参与三粒进球是多么的高效。

本赛季以一场惨败结束的确是很难堪的，这也是球队12年来第一次四大皆空，而且末尾一战这样的惨败也是球队历史上少见的。本赛季巴萨在西班牙超级杯2比3不敌马竞，国王杯0比1毕尔巴鄂竞技无缘冠军，在关键战中爆冷失分痛失冠军似乎是平常事了。

西甲复赛后不及保持不败战绩的皇马，因而错失西甲冠军。皇马复赛后的战绩是10胜1平1负，联赛10胜1平不败夺冠。巴萨复赛后战绩8胜3平2负，联赛7胜3平1负，4场不胜的确是失去冠军的主因。这四场比赛巴萨分别平塞维利亚、维尔塞尔塔、马竞，此外爆冷1比2不敌奥萨苏纳，皇马唯一的输球是赛季末轮失球。

巴萨最辉煌时期是瓜帅执教时期，攻防三条线都有绝对实力的球员坐镇，随后一些功勋老将离队，梅西则一直在队，且保持着较高的竞技水平。但是遗憾的是球队并没有对其他位置进行更新换代，更没将状态不稳的老将送走，布茨克茨和皮克就是最为明显的例子。事实上这两人早就该离队了，巴萨针对防线更新换代的话，一定不会出现如今的败仗。

巴萨的支持者永远不要拿皮克和拉莫斯比，因为从竞技层面和防守端的稳健对比，前者都无法和后者相比，何况拉莫斯还是皇马队内的第二锋霸，皮克相比的确是望尘莫及。赛后皮克也表示：“这是一场可怕的比赛，一种噩梦般的感觉，只能说是一种耻辱。这不是第一次，也不是第二次，都不是第三次了，这是非常痛苦的，我们所有人都必须反思。”

最后皮克还承诺球队需要更新换代，自己愿意第一个离队。末尾的这句话的确是到位的，也只有状态下滑的老将们都给年轻球员机会，巴萨才可能再度傲视群雄。梅西虽然是其中状态保持最好的球员，但是他的存在同样也是双刃剑，因为加盟球队的球员都可能因为梅西的存在而失去一些优势面。

当年内马尔加盟巴萨，随后选择离队，这其中的原因相信很多人都明白，因为内球王不希望一直沦为陪衬。此后多少当红的球星加盟巴萨，但是结果是只有苏亚雷斯能祭出较为出色的表现，其他人则都成为了过客，职业生涯也从制高点下滑，因为再度转会之后需要更多的时间来证明自己。值得一提的是被巴萨送走的一些球员，经过努力之后也证明了自己的实力，同时揭示了巴萨是一个毁人的所在。

近些年越来越多的功勋球员不会选择在球队挂靴，这其中有一个很大的原因是因为想给年轻球员机会，也便于球队更新换代，自然与此同时自己也能得到年限更长的合同和薪水。必须提及的是这样的离开更多的是为了爱，而不是不愿意在钟爱的球队挂靴。现在五大联赛和欧战更加激烈，每个夏季之后新赛季开启，很多不可预测性都存在，那些自以为阵容足够好的球队都曾遭遇滑铁卢，所以巴萨对于阵容的预估和纳入新援方面都存在很多问题。这也导致球队花了巨资却没能在欧冠再度笑傲，本赛季更是连国内杯赛都无缘了。

事实上巴萨还有一个更大的问题就是主帅不胜任，从瓜帅选择离开之后，之后的主帅都难以与前任相比，而且越换越无力，这也让球队的战绩始终不理想，更难以触及欧冠奖杯。当年瓜帅执教一线队前并没有太多的成绩，但是他却开启了无比辉煌的宇宙队时代，随后巴萨也寄望有第二个瓜帅，遗憾的是这个愿望无法实现，这些主帅也无法震慑更衣室，所以队内失和也很难收获冠军。

33岁的梅西不再年轻，这个时候离队或许对于球队和自己也更好，因为纵然梅西本赛季进球数依旧不少，联赛中打进25球，送出21次助攻，但是球队的进球数和以往赛季相比有减少，失球数却增多了。本赛季联赛打进86球，失38球，皇马打进70球，但是只丢了25球。上赛季巴萨打进90球，失36球，马竞打进55球，失29球，皇马打进63球，失46球。可以看出皇马本赛季防线问题得到解决，而巴萨失球数增多的同时，进攻端的效率锐减。

任何溃败都不是突然降临，而是多方面的堆积，在这一刻被揭示了出来。本赛季净胜球只有48球，此外丢38球只比12/13赛季的40球少，可以说本赛季防线是灾难级的。看看近几个赛季成功的俱乐部，队内都是有多位核心球员能力挽狂澜，球队并不仅仅一个人的表现和进攻端的效率，而巴萨则恰恰是梅西依赖症的患者了。

近些年巴萨的引援方面投入的资金也够多了，从2014年至今巴萨用近10亿欧元的资金纳入了28名新援，但是到队发威的只有苏亚雷斯，近几个赛季饱受伤病困扰，其他的炙手可热的球星到队之后都陷入了所谓的低迷，这的确是球队的问题，而不该责怪这些新鲜血液。每次输球很多人都用四个字来表达心情，那就是心疼梅西，其实更该心疼的是那些球星，只加盟巴萨之后就被视为鸡肋了。

事实证明内马尔是毫无疑问的巨星，本赛季也可能触及欧冠奖杯，库蒂尼奥被租借出去已经证明了自己。格里兹曼、登贝莱还继续煎熬着，或许本轮惨败可以让这两人的际遇得到改变，不再是板凳坐穿，也不再被认为最水的引援。这场比赛后多数认为逃离巴萨是最为正确的选择，老将不想继续当阻碍球队更新换代的罪人，年轻球员则希望加盟到可以施展拳脚的球队，那些顶着巨额转会费的球员则寄望能有离队的那一天。