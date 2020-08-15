1/4决赛的前两场欧冠都颠覆了眼球，巴黎差点被亚特兰大拿下，淘汰了卫冕冠军利物浦的马竞居然被莱比锡淘汰，这的确是大跌眼镜的赛果，不过这也和一场定胜负相关，接下来两场比赛被看高的一方也可能出局。巧合的是已经结束的两场比赛的比分都是2比1，这也可能是随后两战的比分，因为一战定生死的话，双方都会加固防线，进球数不会太多，更不可能有大比分赢球。

巴萨对阵拜仁的赛前被看低的是梅西领衔的球队，而依照近期的欧冠晋级的走势，巴萨和里昂更可能最终晋级。巴萨对阵拜仁其实是势均力敌的，只是因为宇宙队进攻端的表现一般，相比之下拜仁的火力和多点开花更大更多，所以赛前被各方看好也是必然的。

抛开拜仁和巴萨的比赛不提，曼城对阵里昂这一战才是真正的强弱交战，所以莱比锡的神奇更多的是激励了里昂最终晋级。回看近几个赛季的欧冠决赛，上赛季是热刺决战利物浦，英超对战红军登顶。17/18赛季是皇马对阵利物浦，西甲豪门胜。16/17是尤文和皇马，后者笑傲。15/16是皇马和马竞的西甲球队之争，依旧是银河战舰笑傲。14/15赛季是尤文和巴萨，宇宙队登顶。13/14赛季是皇马对阵马竞，前者登顶。12/13赛季是多特对阵拜仁，最终德甲老大夺冠。

从以上的回顾可以看出，英超、西甲、德甲的球队都曾在决赛场激战，并争夺最终的冠军，这些年法甲球队都没有杀入过决赛，所以本赛季大巴黎和里昂晋级决赛也是有可能的。那样的话法甲球迷会更开心，这也是两支球队所盼望的，因为这样的话，冠军就注定属于法甲的球队了。

巴黎的阵容一直雄厚且都具备争冠的实力，但是欧冠却一直不顺，总是意外的出局。里昂更是欧战的表现一般，本赛季能淘汰尤文图斯也是很励志的。不过曼城也绝对不甘心给其他球队做嫁衣，球队此前两个赛季都是被英超球队淘汰的，本赛季英超球队就剩下曼城，瓜帅的球队的确有望跻身决赛并最终登顶，不过球队也必须先过了里昂这一关。

前两场欧冠赛事的进球都比较晚，巴黎2比1亚特兰大的比赛中，后者的进球是在第26分钟，帕沙利奇建功。巴黎的两粒进球都是下半场进入伤停补时阶段，第90分钟内马尔传中中马尔基尼奥斯扳平比分，93分钟内马尔左路突破传中被破坏，克雷尔再传内马尔，后者直传给姆巴佩，后者助攻波-莫廷完成逆转。

莱比锡2比1拿下马竞的比赛中，莱比锡第50分钟进球，萨比策传中助攻奥尔默冲顶建功。马竞在第71分钟扳平，菲利克斯和迭戈-科斯塔踢墙配合后在禁区被克洛斯特曼铲倒，菲利克斯点球命中扳平比分。不过莱比锡第88分钟再进一球，安杰利诺反击中传球助攻替补登场亚当斯锁定胜局。决定比赛赛果的进球都是下半场末尾阶段，这也意味着比赛中的过程很焦灼，所有球队都需要耐心和拒绝犯错送分送进攻的机会。

这两场比赛中，巴黎对阵亚特兰大的数据占优，射门17比9，射正6比4，角球3比4，过人25比6，控球率63%比37%。莱比锡对阵马竞的比赛中，莱比锡射门10比9，射正4比3，角球3比7，关键传球8比6，控球率57%比43%，莱比锡还是占据一定优势的，所以最终晋级也是有更多理由的。

曼城本赛季欧冠赛事中数据都占优，里昂此前淘汰尤文的两场比赛中数据却不占优。主场1比0拿下尤文的比赛中，里昂射门12比14，击中立柱2比0，角球5比3，越位1比3，控球率37%比63%，但是即便数据不占优，但是里昂却能最终笑傲。次回合对阵尤文的比赛中，里昂1比2输球，数据显示球队射门6比16，射正2比6，角球3比6，控球率38%比62%，幸运的是球队有一粒进球，所以两回合2比2平却以客场进球最终晋级。

曼城和里昂此前的交锋是在上赛季小组赛中，那是2018年9月19日，欧冠F组第一轮比赛，曼城坐镇主场却1比2输给里昂，那场比赛瓜帅禁赛在看台观战，第26分钟曼城中场配合失误送对手机会，费基尔同奥亚尔传中造成德尔夫失误，科尔内特率先破门。里昂第43分钟再进一球，这一次是曼城后场失误，费基尔得球后轻松破门。第67分钟萨内回传球助攻贝尔纳多打进挽回颜面的进球，此后没进球只能饮恨。

可以说里昂是握有克制曼城的法宝的，否则也不可能在小组赛第二次碰面的时候再度从曼城身上拿分了，那场比赛是2比2平局收场。里昂首战曼城的比赛中射门11比22，射正4比8，角球1比7，控球率30%比70%。数据上没有优势，扑救7比2，门将也是极其关键的。

两队上赛季第二次遭遇是在2019年11月28日，里昂主场迎战曼城，下半场第55分钟科尔内率先破门，球队靠的是快发定位球得分，科尔内接德佩传球建功。第63分钟曼城同样利用定位球破门，斯特林开到前点，费尔南迪尼奥头球一蹭，拉波尔特扳平比分。第81分钟奥亚尔中场传球助攻科尔内再度领先，2分钟阿圭罗利用角球机会头球破门，因为曼城平局就能提前出线，所以这场比赛也是有一些保留的，本轮欧冠可是生死战，相信两队都会竭力取胜。