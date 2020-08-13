欧冠1/4决赛第一场比赛，亚特兰大1比2被巴黎圣日耳曼逆转，这样的剧情相信很多人都预判不到。上半场内马尔浪费了不少机会，其中还错失了单刀球，按照足球场上的定律浪费机会是会被惩罚的，所以帕萨利奇率先打破僵局也是必然的，大巴黎距离回家只剩半场时间。下半场姆巴佩被迫在第60分钟登场，这也是主帅的最后一搏，事实证明姆巴佩对于球队的重要性，他的带伤登场才有了末尾的逆转晋级。赛后也有人认为巴黎放出了烟幕弹欺骗了亚特兰大，因为赛前球队表示姆巴佩不会登场的。

赛后有人说法甲团灭了意甲，这的确是事实，因为此役后意甲球队全部出局了。尤文此前被里昂淘汰，本轮巴黎送走黑马亚特兰大。另外一支意甲球队那不勒斯是被西甲的巴萨淘汰的，所以意甲球队再度登顶欧冠或许需要更多等待的时间。意甲球队上一次在欧冠夺冠是09/10赛季，穆帅率领国米登顶，那之后尤文两次杀入决赛都屈居亚军，分别是14/15赛季和16/17赛季，斑马军团的确留下了太多的遗憾，而本赛季被法甲劲旅里昂淘汰有点丢脸。

不过那不勒斯和亚特兰大一直都不是欧冠赛事中的强队，所以遭遇更强的对手出局也是必然的，本场比赛亚特兰大也打出了自己的特点，也用表现赢得了尊重。只是在一球领先之后，下半场太过于保守，面对大巴黎想守住一球的优势的确太天真了，这也是主帅战略上的失误。此外亚特兰大不应该换下戈麦斯换下，作为球队大脑和队长的他被换下后，，亚特兰大就被压制了，所以从很多层面看本场败仗是主帅一抽酿成的。

本场比赛数据也揭示了一些内容，上半场亚特兰大射门5比4，射正4比1，角球2比0，控球率43%比57%。亚特兰德进攻端制造了更多的机会，巴黎则相形见绌，内马尔4次射门都射偏了，另外一位巴黎核心球员伊卡尔迪只有13次触球，可以说他完全被限制了，内马尔也有一些独立难支。

下半场姆巴佩是在第60分钟登场的，他出场后也起到了立竿见影的作用和变化。两队下半场数据亚特兰大射门4比13，射正0比5，角球2比3，很明显巴黎下半场进攻端威胁更多，最终完成逆转也是必然的。以往的欧冠赛场都是弱旅逆转强队，本场却反过来，大巴黎没有姆巴佩的确会无力。接下来这位悍将的伤情也是球队下一轮赛事的隐忧，随后的对手更难打，球队还是可能出局的。不过以往欧冠的赛事遭遇一些困难的球队往往可以走得更远，这一点倒是预示着磕磕绊绊的巴黎能更进一步。

回看巴黎的两粒进球内马尔都有参与，第一球是第90分钟才打进的，当时舒波-莫廷挑传，内马尔得球后选择传中，马尔基尼奥斯直接操刀命中。两队在这个时候重新回到同一起跑线，令人没想到的是3分钟后巴黎反超比分，这次是内马尔在左路传中被破坏，克雷尔反抢后再度传球，内马尔再度得球后选择直传球找到姆巴佩，后者传中球助攻替补奇兵舒波-莫廷绝杀对手。

这次逆转战巴黎也是比较幸运的，也必须承认内马尔所制造的威胁，虽然没有直接进球，但是参与两粒进球和不断的施压对手还是很关键的。正是因为巴黎不断进攻施加压力，亚特兰大才会在下半场末尾阶段受困，最终下半场体能透支下痛失好局。

事实上亚特兰大交学费也是必然的，这也是欧冠新贵们都会经历的事情，同时主帅为自己的保守策略付出了昂贵的代价，这也是功利心导致的。事实上亚特兰大本场打进一球之后，仍然可以持续进攻以期待可以2球领先大巴黎。亚特兰大本赛季进球数在五大联赛位居第三位，球队打进65球、拜仁72球，第一位的曼城打进68球，所以本场比赛亚特兰大的保守策略的确是败笔，如果下半场可以2比0领先的话，最终晋级成功的是大黑马。

纳瓦斯本场比赛的表现也很出色，上半场三次扑救很关键，遗憾的是下半场第78分钟他因伤下场，赛后确定为右大腿肌腱受伤，下一轮欧冠的比赛能否出战成疑，这一点也很致命。半决赛将在8月19日凌晨开战，届时巴黎圣日耳曼将对阵明晨马竞和莱比锡的胜者。

姆巴佩本场比赛打了30分钟的比赛，3次射门2次射正，传1次威胁球，送出1次助攻，3次过人，1次被犯规，15次传球的成功率为80%。内马尔本场打满全场，7次射门2次射正，传4次威胁球，送出1次助攻，20次过人，9次被犯规，59次传球的成功率为74.58%。可以看到内马尔遭遇了太多的犯规，而亚特兰大全队吃到6张黄牌，所以这一战内球王也的确不易，而且到了下半场也没有疲惫的感觉，也可以说是本场的最佳。