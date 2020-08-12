近日曼城引援方面有很多动作，先后引进两名球员之后，将目标锁定在那不勒斯后卫库利巴利身上，这名球员一直是今夏转会传闻中热门人物，但是因为转会费的问题始终没有最终落定。今日有消息称曼城准备向那不勒斯报价6300万欧元求购库利巴利，但是这样的金额也难以打动对方，因为那不勒斯还想有更高的要求。

那不勒斯这样做的原因是因为曼彻斯特双雄都对库利巴利感兴趣，所以球队提高身价也是必然的。球员本人目前还没有表示对哪支球队更为渴望，所以球队并不急于和对方达成协议。曼城目前防线球员有斯通斯，奥塔门迪，门迪，沃克，拉波尔特，坎塞洛和新援阿克，目前可能离队的只有斯通斯，如果再纳入库利巴利的话，曼城在防线上的储备就很到位了。此前也曾有消息称曼城想送走奥塔门迪和坎塞洛，只是目前还没有具体的消息。

因为需要兼顾财政公平，所以豪门球队需要送走一些球员，才可能在引援上有更多的投入。本赛季库利巴利为那不勒斯共出场34次，表现很稳健，只有看过比赛的人才能知道这员虎将对于球队的重要性。曼联今夏也一直在追求库利巴利，球队已经拿到下赛季欧冠资格，吸引力也提升了。因为红魔没能纳入桑乔，所以球队有足够的资金纳入这位防线大将，此前有消息称曼联方面最多只愿意给那不勒斯7000万欧元，所以曼城如今的6300万欧元如何能说服那不勒斯。

目前曼城已经纳入的两位新援是费兰·托雷斯和荷兰国脚阿克，后者是英超内部挖角，接下来就看瓜帅能否用好这位前切尔西小将了。曼城已经送走的球员中有萨内，曼城5000万欧元送走核心也是忍痛割爱。库利巴利身体强壮很适合在英超征战，更为重要的是他的控球能力很好，这一点也是瓜帅最看重的优势。库利巴利在18/19赛季获得意甲最佳后卫，本赛季依旧稳健，更储备了不少欧战的经验。

近期还有一些传闻说曼城对国米的劳塔罗·马丁内斯和马竞的菲利克斯有意，个人认为这两位纳入阵中的几率很小，甚至可以忽略，因为前者和巴萨纠缠不清，后者也有一些条件并不适合目前的曼城。瓜帅的球队目前最需要的就是补充防线，其他位置上的运筹还是可以放缓的，毕竟欧战禁令刚刚解除，如果球队多笔重要引援的话，未来还可能有类似的问题出现。马竞的菲利克斯只有20岁，而且还要1.2亿的转会费，的确不是曼城目前所需，论年轻才俊蓝月亮自己阵中也有。

那不勒斯不肯轻易放走库利巴利也和球队没有纳入替代者有关，近期的消息主帅加图索希望引进尤文后卫德米拉尔来作为替代者，如果这笔交易达成的话，曼彻斯特双雄则可能会如愿。不过想从尤文阵中挖人不容易，那不勒斯主帅应该转向求购其他球队的球员才比较靠谱。

库利巴利被誉为世界足坛最好的中卫之一，所以球队也是轻易不想送他离队。本赛季那不勒斯最终排名意甲第7位，没有欧战资格，球员势必寄望能加盟到有欧冠资格的球队，这一点是不可避免的，所以曼城需要加大力度。那不勒斯本赛季38轮联赛积62分，战绩是18胜8平12负，打进61球，失50球。

库利巴利是2014年加盟那不勒斯的，曾代表法国队参加2011年U20世界杯，最终在2015年他选择代表塞内加尔出战。库利巴利的身体强壮，身材高大并不妨碍他的速度，而且在速率上优于其他同位置的球员，这一点是绝对的亮点。此外这员大将在防守中回追迅速也快，也可以及时的化解险情。此外高空能力强，相关的数据显示他场均能完成惊人的3.5次争顶，拦截能力也是值得肯定的，他可以干净果断的拦截和铲断，这样多的优势的确是豪门争夺他的主因。

后防线的球员也必须有精准的长传球，库利巴利长传球偏向于分边，准确率极高，此外还有单兵带球推进的能力，这的确也是英超豪门所需要的。每个赛季在第一联赛的进球数中，后防线建功的进球也不少，很多球队都有开倒车的能力，这也是应对铁桶阵的法宝，其他位置的球员也可以在核心球员受限的时候，凭借自身的能力建功，后防线进球多数是禁区内的头球机会和角球得分。