夏季就是送别的季节，切尔西的威廉和佩德罗两大功勋球员离队有一些伤感。威廉留下了10号球衣，接下来还需要新的主人，主帅会选择队内的球员成为蓝军的新10号。威廉是切尔西大腿，这也是球队内唯一被称之为大腿的人物。巴西人最为惊艳的赛季是穆帅第二次重返蓝桥的时期，球队再度夺得联赛冠军后的赛季遇到很多阻力，威廉独力撑起进攻大旗，多场比赛成为关键先生，大腿之名也是那个时候被赐予的，球迷们对他的热爱也是无比真挚的。

有一些挥别是为了对方更好，威廉的离开或许是在加速切尔西的新老更替，同时也是为了自己的职业生涯可以得到一份满意的合同。本赛季末尾的几场比赛威廉再度献锐后，甚至有传出续约的可能，不过最终巴西人还是选择离队了，7年间的贡献得到认可和感谢，离别时刻的不舍也是必然的。

从2004年穆帅入主蓝桥，当赛季就雄霸英超开始，之后就制造了无数的神奇，也有无数次的挥别。从罗本突然告别蓝军，到穆帅第一次挥别蓝桥，两人的离开都是令人心碎的。随后欧冠登顶后，魔兽德罗巴也选择离队。穆帅第二次重返蓝桥，之后仍没有过三年就再度离开，这个时候球迷们已经明白了尊重和接受事实。

再之后作为正副队长的特里和兰帕德以及卡希尔也都先后和蓝桥告别，当队长特里挥别的时候，穆一期的功勋们谢幕了，接下来就是新时代的开启。去年夏天阿扎尔离开最为伤感，毕竟他是扛起球队的核心，也是欧冠夺冠后的每个赛季争冠的第一功臣，7年的时间和惊艳的表现也让比利时人成为蓝桥球迷的挚爱。不过他也将最好的年华奉献给切尔西了，球迷们再不舍也只能送出祝福。

16年跟随切尔西一路走来的确经历了很多特殊的时刻，在这十几年的历程中逐渐接受了一些挥别，因为每个人都有属于自己的下一站。今夏佩德罗和威廉同一天离队也证明兰帕德开启青春风暴的决心，目前队内30岁以上的球员只有3人，今夏引援也会因为多名球员离队而增加。

威廉和佩德罗都在告别信中感谢切尔西和球迷们，前者将加盟切尔西的同城死敌阿森纳阵中，佩德罗则会到意甲罗马报到，寄望两人都有更好的发挥。联赛中伦敦德比战有更多的看点，欧战赛事中因为罗马只拿到欧联杯的资格，所以佩德罗想面对旧主的机会不多。从当年为了答谢功勋门将切赫，老板阿布特批门神加盟英超争冠对手阿森纳，那之后蓝军大将加盟枪手似乎成为一个定律，对于球员来说加盟阿森纳不需要搬家，此外枪手也是每个赛季争冠集团的球队，所以这个去处也成为蓝军功臣第一考虑的所在。

威廉是2013年加盟切尔西的，25岁的他此前在欧冠赛事中洞穿了蓝军的球门，赛季结束后加盟切尔西，7年时间威廉为球队出战339次，打进63球，送出62次助攻，随队拿到1座欧联杯冠军、2座英超冠军、1座足总杯冠军、1座联赛杯冠军。

33岁的佩德罗是在2015年加盟切尔西的，当年28岁的他状态依旧出色，5个赛季为球队出场206场比赛，打进43球，送出28次助攻。他左右了很多比赛的赛果，所以被称为佩刀出鞘就能扭转乾坤。他是拼命三郎，任何比赛中只要出场就不遗余力，就在已经加盟罗马之后，为切尔西出战最后一场比赛还受伤，由此可以力证佩德罗的职业精神就是永远在拼战。

佩德罗的球商极高，还有无球跑位的能力，一脚妙传总能撕开防线，即便被移出主力位置，依旧积极的等待机会，他的一切都给年轻球员树立了典范。佩德罗可以和队内很多球员产生化学效应，阿扎尔也很喜欢持球后和佩德罗，令人协力发威的次数也很多。佩德罗在切尔西也拿到了1座欧联杯冠军、1次英超联赛冠军、1次足总杯冠军。

老将离队后，目前队内三名30+的球员分别是33岁的吉鲁、30岁的阿斯皮利奎塔和38岁的卡巴列罗。新援齐耶赫27岁，维尔纳24岁，目前有望加盟切尔西的哈弗茨21岁，这些都是新鲜血液，下赛季可以给予切尔西的更多的希望。