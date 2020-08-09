欧冠1/8决赛次回合拜仁4比1拿下残阵出战的切尔西，这场比赛也是蓝军本赛季最后一战，接下来球队需要在引援上更多筹谋，因为这方面的举措关乎下赛季的前景。兰帕德处子赛季取得联赛第四的成绩的确不错了，因为两个转会窗没引进球员，能获得下赛季欧冠资格也该满足。不过球队两战拜仁只打进1球丢了7球的确过于惨烈，和次回合输球相比，首回合主场0比3输球更不应该。

欧战一直都是有经验球队才能取得佳绩，本赛季对于年轻的切尔西来说只是在累积经验而已。拜仁阵中有如日中天的莱万，切尔西赛季初大杀四方的亚布拉罕在复赛后却基本处于低迷期，球队多位核心球员无法在这场大战中出场，蓝军输球是必然的。蓝军的支持者更注重的是比赛中的过程和主帅的应变能力，这场比赛的赛果并不是最重要的。所幸的是本场比赛亚布拉罕得到首发机会，并在第44分钟为切尔西扳回一球，这也是挽回颜面的进球。

埃莫森也是今夏要送走的球员，但是他在本场比赛助攻队友破门也是功臣，当时他左路传中球造成诺伊尔扑球脱手，亚布拉罕才空门得手，或许在比赛后主帅兰帕德会改变主意，最终留下这位功臣。事实上埃莫森作为替补和轮换球员还是可以的，但是作为主力的能力的确不够。亚布拉罕的进球也算是败局中安慰，毕竟锋线发力对于切尔西来说很重要。

本场比赛不到十分钟裁判就判罚了点球，这个判罚也左右了比赛的结果，本来蓝军就是残阵，这样早就失球的确很难逆转对手。替补门将卡巴列罗出击扑倒了形成单刀机会的莱万，边裁判罚拜仁球员越位，但是视频裁判却判罚点球，这又是一个颇具争议的判罚。本赛季至今视频裁判制造了太多的冤案，这个设备的确该被取缔，否则冤案还会继续。

本赛季切尔西防线频频出错，即便主帅不断的进行调整依旧无法改善。令人遗憾的是主帅将罪责放在了首发门将凯帕身上，先后两次多场比赛不给凯帕登场的机会，赛季末尾几场比赛再度放在板凳上，这样的做法的确是找替罪羊的感觉，可靠这样打压一名球员就真的树立威信吗。事实上卡巴列罗替代凯帕依旧不能掩盖球队的问题，本场比赛这位老门将过早送点球大礼也是变相的告诉主帅，即便今夏引进新的门将，防线不纳入强援的话，球队失球数依旧会很高。

看看相关的数据就能明白切尔西目前最大的问题究竟是什么，本赛季欧冠小组赛6比赛打进11球，失9球，失球数小组第二多，连第三的阿贾克斯失球数都没切尔西多。1/8决赛两回合丢了7球也是淘汰赛失球最多的球队，不过在进球数上两回合打进一球不是最差，因为热刺被莱比锡两回合零封出局是第一惨。

切尔西首回合对阵拜仁是2月26日，可那场比赛之前球队连续在联赛对阵莱斯特城、曼联和热刺，三场强强对话之后就主场迎战拜仁，输球也是因为此前的比赛消耗了球队的体能。次回合比赛前，8月2日足总杯决赛切尔西拼战阿森纳，比赛中有3名球员因伤下场，本轮比赛都无法登场，这样的窘境下输球也会得到俱乐部高层的理解。

本场比赛拜仁射门18比10，射正7比4，角球4比3，蓝军也制造了机会，遗憾的是4次射正只打进1球，而对手7次射正就打进4球，的确在把握机会上更到位。本场坎特和科瓦契奇领衔出战，除了门将外，其他都是年轻球员，所以此役的确是累积经验而已，同时揭示了兰帕德下赛季还会重用年轻球员。



