欧冠1/8决赛次回合的两场比赛尤文和皇马都出局，巧合的是里昂和曼城都是首回合赢球的球队，两个对手最终都没能逆转晋级也令人惋惜。和斑马军团只差一球就能晋级相比，皇马两回合都被曼城1比2双杀更为可悲。分析这两场比赛输球的主因，两队都受困于核心球员的伤病和停赛，此外就是防线的错漏。以往的尤文以防守稳健著称，但是萨里接手后想1比0赢球都变得很困难。欧冠出局后尤文已经官宣主帅下课，这也揭示了球队不满意主帅本赛季的表现，接下来波切蒂诺有望成为新帅。

赛后很多人认为皇马的瓦拉内是曼城第十二人，因为两粒失球都是他犯错送分，也可以说他亲手送球队再度成为欧冠十六郎。拉莫斯本场停赛只能在看台上观战，球队却没能意识到队长缺席的危险性，第一粒失球就是球员们在后场来回倒脚导致的，瓦拉内被热苏斯抢断后直接导致球队失球，这样的强强对话在第9分钟就失球，这样的局面也增加了球队晋级的难度。

齐达内被认为是欧冠神话，但是这位神奇主帅也没有预判到拉莫斯不在阵中，防线所存在的危险性，因而没提前做出应变措施。皇马一向有在后场和门将来回倒脚的习惯，因为球员很自信可以将球传到中场，即便对手紧逼也能利用脚下的能力将球传出去。但是本场比赛面对的擅长控球的曼城，皇马第一次频繁在后场倒脚就很困难，好不容易传出去并没有形成威胁。第二次又在后场玩火就被热苏斯抢断取得了进球，这也是皇马咎由自取，同时证明拉莫斯的关键性，失去了他球队的防线漏洞太多。

事实上皇马出局在第一回合的时候就埋下了隐患，拉莫斯无缘次回合的比赛其实比主场1比2输球还要严重，从C罗离队，拉莫斯承担了进攻和防守的重担。本赛季不仅仅在防守端很是稳健，进攻端也有很多的贡献，他的进球数是队内第二多，这是幸事也是悲哀，一旦这个攻防兼备的大将不能登场，皇马输球的几率就很大了。

曼城本场比赛也不是完美的，因为上半场罗德里的冒顶导致皇马破门，这也让对手看到了晋级的希望，当时罗德里戈下底传中造成罗德里的失误，本泽马的头球很具威力。失球后德布劳内两度制造威胁，库尔图瓦也出现了失误，遗憾的是福登浪费了再度扩大比分的机会，德布劳内自己的射门也被比利时队友化解。

其实库尔图瓦本场比赛也需要承担责任，因为他曾效力过切尔西，也更了解曼城，但是比赛中却没有尽早的将球开出去，如果他能在应变性上做得更好的话，球队第一粒失球的时间会推后，或则不可能发生。以往在切尔西也有开大脚直接助攻队友破门的例子，因为首回合1比2输球，次回合是必须尽早进球的，所以利用自己的这一优势帮助球队进球，甚至是增加进攻机会的话，主帅也不会苛责他的。

本场比赛皇马防线的问题很明显，而曼城则是不断的浪费机会，这同样也是危险的，更为严重的是斯特林、福登和热苏斯都先后错失机会，否则上半场就锁定胜局了。半场数据显示曼城射门8比4，射正2比3，角球2比2，射门次数多射正却少于对手，浪射较多，皇马3次射正只打进一球的确是运气不济。阿扎尔加盟皇马后一直被伤病所困，本场比赛的上半场他有一次传球和射门都极具威胁，遗憾的是队友浪费了绝对的良机，自己亲自射门却差之毫厘。本场比赛他踢了83分钟，有1次射门且射正，传2次威胁球，2次过人，2次被犯规，27次传球的成功率为96.30%。

上半场1比1的比分其实也是可以接受的，皇马只要下半场打进一球就能重新回到同一起跑线，遗憾的是球队在下半场第68分钟的时候再度失球了。当时瓦拉内解围失误后回传库尔图瓦，热苏斯再度拦截后扩大比分，这粒进球等于杀死了比赛的悬念。皇马是无法在22分钟打进2球的，甚至连次回合平局都没能做到。下半场两队数据显示，曼城射门12比5，射正5比1，角球5比1，很明显皇马下半场无法制造更多的威胁也是很明显的，阿扎尔出现在镜头前的次数也减少，这和伤病也有一定的关系，因为他没能祭出在切尔西阵中那样足够关键的表现，此外队内可以扭转败局的莫德里奇和克罗斯也没能发挥威力。

尤文方面迪巴拉因伤无法首发，下半场登场后，场上的局面扭转，但是在球队只需要一粒进球就能晋级的紧要关头，他却再度因伤无法坚持而被换下，球队就只能接受出局的结果。C罗梅开二度也无力扭转出局的结果，本赛季在萨里帐下无法发挥全力的能量也令球员本人很是困恼，下赛季新帅继任或许会能在欧冠走得更远。

曼城总比分4-2晋级八强，球队进攻端制造更多的机会，只是多少有点重攻轻守，比赛中也有不少险情。本场比赛德布劳内的表现是很完美的，皇马真核则成为了陪衬。德布劳内有3次射门，传9次威胁球，2次抢断成功，1次犯规，2次被犯规，50次传球的成功率为86%。克罗斯有1次射门，传2次威胁球，2次过人，1次抢断成功，1次犯规，67次传球的成功率为97.01%。很明显德布劳内更关键，所以本赛季曼城也更接近欧冠奖杯，因为随后赛事都是单场决定晋级，曼城赢三场就能问鼎，的确是绝好的机会。

皇马全队整场比赛才完成9次威胁球，德布劳内一个人就做到了，这也是一个巨大的差距。阿扎尔的新赛季的确更值得期待一些，齐达内也需要送走老将纳入强援才可能开启再一次的辉煌。曼城方面斯特林和热苏斯也有一些不稳定，所以今夏进攻端同样需要补强。现在已经晋级1/4决赛的球队有亚特兰大、巴黎、莱比锡、马竞、里昂和曼城，本赛季的强度的确不及此前，瓜帅的球队的确有望走得更远，倘若曼城最终登顶，齐达内的皇马就只是输给了冠军队，也没有射门好惭愧的。

接下来这6支球队也将争夺晋级机会，曼城将对阵里昂，英超豪门的赢面也是比较大的。因为本赛季小组赛两队就有两次交战，首轮里昂客场2比1力挫曼城，第二次遭遇是在第五轮，曼城客场2比2逼平里昂，虽然瓜帅的球队没能赢下意甲劲旅，但是也累积了一些经验，瓜帅也会制定相应的办法来最终晋级。小组赛的部署和淘汰赛自然不同，目前所有球队都没有一周双赛的烦恼，全力拼一场比赛胜算更大。

本赛季德布劳内为曼城打进15球，送出22次助攻，本轮欧冠赛事结束后，热苏斯表示如果队友们把握机会的话，本赛季德布劳内的助攻数一定能上30+，这也是一句大实话，而且德布劳内的关键性还会延续多个赛季，这期间曼城自然能如愿登顶欧冠的。



