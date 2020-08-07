8月9日凌晨3点欧冠1/8决赛次回合的比赛开打，拜仁慕尼黑将对阵切尔西，两队首回合在蓝桥开战，切尔西主场0比3不敌拜仁，本场比赛多名球员伤停，这一战蓝军处于劣势。德甲在6月27日结束，收官战拜仁4比0拿下狼堡，随后德国杯4比2拿下勒沃库森夺冠。随后拜仁在7月31日打了一场热身赛，不过球队只是1球小胜马赛，球员的状态也还需要提升。

英超末轮是7月26日结束，切尔西2比0拿下狼队后位列联赛第四，兰帕德处子赛季获得下赛季欧冠资格。不过随后在8月2日足总杯决赛对阵阿森纳的比赛中，切尔西三名球员受伤，球队1比2不敌枪手错失冠军奖杯。球队只有7天的备战时间，还要面临5名核心球员无法出战的窘境，所以本场比赛考验兰帕德的运筹和球队的板凳深度，对于球队来说应该是少输当赢。

拜仁方面只有帕瓦尔无缘本轮比赛，切尔西方面队长阿兹皮利奎塔、普利西奇、佩德罗伤停，阿隆索和若日尼奥停赛，洛夫图斯·奇克和吉尔莫也因伤无缘本轮生死战，所以球队目前只能祭出一套主力阵容，板凳上则要放一些年轻球员。本场比赛切尔西只有3比0拿下对手才能进入加时赛或点球大战，这样的话才可能用到板凳上的球员。

目前兰帕德可用的球员有凯帕、卡巴列罗，吕迪格、祖玛、詹姆斯、科瓦西奇、坎特、芒特、普利西奇、吉鲁、克里斯滕森、坎特、巴克利、亚伯拉罕、奥多伊、托莫里、埃莫森、威廉。一切还需要看主帅的安排，第一门将是坎帕，但是此前两场比赛被弃用，本场能够获得首发是一个问号。防线上吕迪格、祖玛、克里斯滕森、埃莫森，中前场科瓦契奇、坎特、巴克利、芒特、威廉、吉鲁。

因为在欧冠和欧联杯历史上，还没有首回合客场3球赢球，次回合却意外出局的例子，所以本轮比赛拜仁的确能稳定晋级。切尔西想晋级需要奇迹，此外比赛中有点球的判罚，或切尔西阵中的普利西奇可以伤愈出战才有可能，毕竟他在比赛中制造的威胁更多，也有能赢得定位球和点球。本场比赛很可能是切尔西本赛季最后一战，兰帕德也不会保守，球队也会尽可能的拼一粒进球。

拜仁德国杯决赛，莱万多夫斯基成为进球功臣，赛季总进球达到52球，所以本轮比赛依旧会刷进球数，蓝军防线需要重点盯防。两队本赛季欧冠第一次交手上半场都没有进球，下半场第51分钟格纳布里直传球找到莱万多夫斯基，后者传中助攻格纳布里推射建功。3分钟后还是莱万多夫斯基直传球助攻格纳布里低射破门，蓝军防线明显是有点走神了，才会让同一名球员两度洞穿球门。

下半场第76分钟克里斯滕森出现失误，戴维斯突破后传中助攻莱万多夫斯基锁定胜局，后者射门的时候身边无人防守，切尔西防线连莱万都要漏防，输球也是必然的。全场比赛切尔西射门9比16，射正3比6，角球3比5，关键传球6比14，控球率37%比63%。

值得一提的是拜仁的格纳布里在上周五对阵马赛的热身赛中打进唯一进球，他必然会在欧冠的比赛中首发，切尔西的防线一定要重点盯防。赛前拜仁主帅弗里克表示球队将以最强阵容迎战切尔西，只有科芒因伤可能无法登场，佩里西奇会成为替代者，帕瓦尔则可能由基米希替代。

欧冠的很多赛事中裁判也是很重要的一环，本赛季还有视频裁判的参与，本轮大战执法主裁是罗马尼亚的40岁主裁判Ovidiu Haegan。这位主裁曾执法过2场拜仁的比赛，德甲老大都大胜对手，分别是2012年6比1里尔和2018年5比0贝西克塔斯，不过这两队都是弱旅，切尔西的实力要强于这两队，不过蓝军残阵出战想赢球依旧很难。

切尔西首回合对阵拜仁的首发阵容是卡巴列罗、阿斯皮利奎塔、吕迪格、克里斯滕森、詹姆斯、若日尼奥、科瓦契奇、阿隆索、巴克利、吉鲁、芒特。替补门将三次被对手洞穿球门，的确应该更换主力门将凯帕出战，此外阿斯皮利奎塔、若日尼奥和阿隆索的空缺需要兰帕德选择合适的人选。

本赛季的切尔西虽然遇到很多难题，但是很没有本场比赛这样多球员无法出战的情况，这显然要考验兰帕德的应变能力。本赛季有一些强强对话主帅敢于冒险，结果是大比分输球，本场比赛兰帕德同样可能拼进攻端的效率，毕竟首回合失利，次回合不进攻就等于直接送对手晋级了。

对于切尔西来说这场比赛尽力就可以，对于球队来说最需要关注的还是引援方面的进展和备战新赛季的工作。近期和切尔西有传闻的是皇马的雷吉隆，这位球员去年夏季被租借至塞维利亚，本赛季为塞维利亚在各项赛事出场35次，打入3球，送出4次助攻，切尔西有意引入这名球员。