欧联杯淘汰赛曼联2比1林茨、国米2比0赫塔菲晋级只是开胃菜，8月6日欧冠1/8决赛次回合的两场比赛才是关注的焦点。这两场比赛都是凌晨3点开战，尤文对阵里昂，曼城对阵皇马，四支球队都有足够多的备战时间。对于尤文来说迪巴拉能否出战也很关键，赛前的消息悍将进入大名单，即便不能先发，也可以替补出战，这样C罗的压力也会减轻一些，同时也可以助球王再度发威。

目前迪巴拉已经进行了个人训练，循序渐进的方式也比较安全的，迪巴拉的伤病是左大腿股直肌拉伤，的确需要时间恢复，同时规避伤情加重的可能性。本赛季尤文的表现不是很稳健，意甲最终夺冠也是因为复赛后争冠集团的球队频频失分保送的，所以欧冠淘汰赛也成为萨里证明自身实力的关键战。

对于尤文来说意甲夺冠是平常事，欧冠登顶才是球队的终极目标，所以面对实力不及自己的里昂的确没有再度失分出局的理由。首回合客场0比1输球是因为兼顾双线作战，如今联赛已经结束，球队更没有出局的理由。不过萨里也可能会拿伤病作为托词，毕竟迪巴拉意外受伤后，球队意甲末尾两轮全败也证明球队对迪巴拉的依赖。如果本场比赛迪巴拉不能打满全场的话，一旦出局的话，萨里还会拿这个事情作为借口。

本赛季法甲提前结束，里昂28轮积40分，战绩是11胜7平10负，法甲最后一场比赛是在3月9日，赛事提前结束后里昂进行了一些热身赛，表现也一般。球队先后1比0尼斯、0比2不敌格拉斯哥流浪者、3比2根特和安特卫普。最近一场比赛是在8月1日的法联杯中5比6不敌大巴黎，球队最终无缘这座奖杯。里昂的表现的确难言强势，赛事提前结束对于球队的影响比较大，这一点尤文是有优势的。

尤文末尾两轮联赛输球和迪巴拉缺阵有关，末轮1比3不敌罗马的比赛萨里轮换了阵容，一些核心球员都休息备战欧冠的比赛，所以这场败仗并不影响球队的士气和状态。意甲末轮是在8月2日开战的，球队随后有6天的准备时间，这样的时间比以往联赛和欧冠一周双赛要宽松很多，也不像里昂那样长时间没有正式比赛，的确有利于球队在次回合的比赛中赢球并晋级。

里昂不敌大巴黎的比赛也是拼到了点球大战，所以体能消耗也是存在的。不过尤文想轻松的晋级不易，因为首回合0比1输球，本轮即便在中立球场进行也有主场的优势，因为在不失球的情况下，2比0就能晋级。即便是1比0的比分也能进入加时赛和点球大战，和对手一较高下，球队还是占据一定优势的。只是有一个前提是球队不能先失球，丢一球也可能出局了。

回看本赛季尤文0失球的比赛不少，联赛1比0帕尔马、都灵和AC米兰，0比0和3比0佛罗伦萨，2比0费拉拉，3比0和2比0勒沃库森。4比0卡利亚里和莱切，2比0布雷西亚、国米、博洛尼亚和桑普多利亚。欧冠1比0马竞、意大利杯4比0乌迪内斯、0比0AC米兰。零封的场次多是对阵弱旅，复赛后只有3场比赛零封对手且赢球，而且都是弱旅，所以本轮欧战必须加固防线。

本赛季意甲进攻端的效率并不高，意甲群雄在38轮比赛中一共打进1154球，进球数排名历史第四位。意甲历史上进球最多的赛季是1949-50赛季打进了1265球，第二多是1947-48赛季打进了1200球，第三多是1950-51赛季打进了1192球。这样的数据也揭示了现在的意甲还是更多注重防守，也只有亚特兰大这样的球队更锐意进攻。

尤文图斯本赛季联赛战绩是26胜5平7负，积83分获得意甲联赛冠军，并完成意甲九连冠。不过积83分也是尤文历史上最低积分夺魁，同时还是榜首球队丢分最多的冠军球队。尤文图斯在榜首位置丢了21分，超越1982-1983赛季的罗马的20分，防守不稳很明显。意甲进球榜上，亚特兰大98球位列第一，国际米兰81球，拉齐奥79球，罗马77球，尤文图斯只打进76球。

尤文队内的C罗在联赛中打进31球，迪巴拉打进11球，两人分别排在射手榜第2位和第21位，伊瓜因打进8球排名在第38位，可以看出球队对于C罗的依赖。此外C罗也很依赖迪巴拉的妙传和配合，所以欧冠生死战的确需要健康的迪巴拉。

值得一提的是迪巴拉当选意甲19/20赛季的MVP，很多人认为更应该因莫比莱和戈麦斯获得这个荣誉，原因是前者是本赛季金靴，后者表现更为突出。迪巴拉本赛季只打进11球，送出6次助攻，而因莫比莱打进36球，送出9助攻，所以人们质疑迪巴拉获得最佳也是有理由的。

不过评选也不是空穴来风，一定是参考了迪巴拉本赛季多方位的精进和贡献，才授予最佳球员的荣誉。C罗加盟尤文后有利也有弊，队内球员都需要根据他的变化来进行调整，早年斑马军团甚至有送走迪巴拉的想法，原因是不温不火看不到潜能。C罗的到来是给了球队的变化的，队内的球员也需要经历新的考验，而迪巴拉很快地适应了球王到队后的环境，并能否给予足够的帮助。C罗也投桃报李，两人才有了无数次精彩的配合和进球。

任何球队都需要年轻球员崛起，迪巴拉本赛季的表现的确是惊喜。C罗此前在英超和西甲都证明了自己的实力，身边的队友也都是顶级球员，迪巴拉经过两个赛季的磨练也可以和这些巨星相媲美，因为年轻还有更多的潜力有待挖掘，职业生涯也会有更高的高度。C罗的处子赛季迪巴拉更多在看C罗和曼朱基奇擦出火花，而后者离队后，迪巴拉才有更多机会和球王配合，事实证明尤文送走曼朱基奇是最为明智的决定。

回看迪巴拉在尤文的数据，他在球队5个赛季长传传球成功率最低77%，场均最少2脚长传球。17/18赛季有133次长传，111次成功，场均超过4次长传，成功率83%。特点就是球员立足球队的根本，而多个赛季都保持某个数据的高点则证明球员状态不断在提升中。此外有数据显示迪巴拉11次破门中有8次打破僵局，这的确是可以左右当场比赛的数据，试问那些球队核心球员能做得到。比起那些虐菜球员，一场比赛上演帽子戏，迪巴拉的进球的确更为关键，含金量也更高。