英超曼城宣布已经和西甲巴伦西亚边锋费兰·托雷斯签约5年，合同期至2025年夏天，这也是球队今夏第一签，这员悍将也是瓜帅钦点，同时也是有潜力的球员。今年20岁的托雷斯上赛季为球队出战44场比赛打进6球，他第一次为巴伦西亚出战是在于2017年11月，在西甲征战这几年也是累积了很多经验的，足以弥补萨内的空缺。

欧战禁令解除之后，关于曼城引援方面的消息不少，看来俱乐部的确会纳入多名强援，只是队内的一些边缘球员还需要尽早送走才好。不过对于曼城来说最重要的还是欧冠次回合对阵皇马的比赛，这场比赛将在8月8日3点开战，近期球队都在全力备战。

因为五大联赛都已经结束，英超最后一战在7月26日，近日曼城也会进行一些封闭热身赛来帮助球员们保持状态。上赛季中段拉波尔特伤停导致球队防线不稳，所幸的是悍将复出之后表现稳健，近日也公开表示球队不会因为两场淘汰赛的间隔的时间比较长而影响球队的状态，目前球队备战工作做得很好。

两队首回合的比赛拉波尔特因伤没有出战，球队客场2比1拿下皇马，次回合两队阵容更为整齐，这一战也会更激烈，谁能率先破门就能抢得先机。皇马本赛季夺得西甲冠军，复赛后西甲战绩是10胜1平，表现更稳定。上赛季联赛38轮比赛皇马积87分，战绩是26胜9平3负，打进70球，失25球。欧冠小组赛战绩是3胜2平1负，打进14球，失8球。

曼城这边复赛后双线作战的战绩是9胜3负，状态不稳，三场败仗分别不敌切尔西、南安普顿和阿森纳。本赛季欧冠小组赛取得4胜2平的战绩，1/8决赛首回合球队2比1赢球，外战的表现比较稳健，这也是瓜帅比较侧重欧冠争冠的结果，此外对手也相对弱一些，皇马残阵出战也是曼城客场拿分的一个关键点。

复赛后的这些败仗也是在密集赛场中出现的，联赛结束后球队有足够多备战的时间，这同样有利于球队次回合的比赛。本赛季福登和埃里克-加西亚的表现提升不少，欧冠生死战也可能首发出战。因为曼城复赛后曾以4比0的比分大胜利物浦，当时的那套首发阵容的表现极其出色，所以对阵皇马的比赛也可能祭出相同的阵容。那场拿下利物浦的首发阵容是埃德森、沃克尔、加西亚、拉波尔特、门迪、京多安、罗德里、福登、德布劳内、斯特林、热苏斯。马赫雷斯第58分钟替换热苏斯登场，其他两个换人是在第79分钟由贝尔纳多和奥塔门迪换下了斯特林和拉波尔特，后面的换人已经锁定胜局，所以只是保存实力的换人罢了。

曼城首回合战皇马的首发和对阵利物浦有3个人员上的不同，奥塔门迪、马赫雷斯、贝尔纳多首发出战，对阵利物浦一战这三人则被加西亚、福登、斯特林替代。不过对阵皇马这一战斯特林是会首发的，毕竟他在大战中的表现一向不错。皇马方面阵容也更完整，阿扎尔则有望在次回合的比赛中发挥作用。

皇马首战曼城的阵容是库尔图瓦、卡瓦哈尔、瓦拉内、拉莫斯、门迪、莫德里奇、卡塞米罗、巴尔韦德、伊斯科、本泽马、尼修斯。次回合阿扎尔和和阿森西奥可以出战，加上本赛季进攻端发挥比较稳定的本泽马，银河战舰的确有翻盘的可能。

阿扎尔因为伤病缺席了赛季中很多场比赛，欧冠的这场比赛也是本赛季为己正名的一战。阿森西奥同样被伤病所困，复赛后表现极其出色，本轮比赛也可能建功，所以一定会进入首发阵容。皇马在球队送走C罗之后，强援阿扎尔又遭遇伤病，本泽马则挑起了重担，本赛季本泽马打进21球是队内最多，在西甲射手榜位列第二位，只比射手榜首位的梅西少4球，本场比赛也被寄予厚望。

值得一提的是曼城阵中进球最多的是斯特林，他联赛打进20球，排名射手榜第4位，比榜首的瓦尔迪只少三球。更为重要的是强强对话中德布劳内、斯特林的表现更为突出，所以瓜帅势必会倚重这两位大将。

纳入费兰·托雷斯之后，曼城还有大动作，球队接下来的目标是马竞的菲利克斯、塞维利亚的迭戈-卡洛斯，还有库利巴利、阿克，此外还可能有其他的潜在人选，3亿资金的确可以引入更有价值的球员。



