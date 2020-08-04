足总杯决赛切尔西错失了捧杯的机会，三名悍将受伤成为接下来欧冠生死战的隐忧，令人奇怪的是这场比赛中遭遇踩踏的科瓦契奇居然被红牌罚下，冤案的确是保送了阿森纳夺冠。目前的切尔西只能尽可能打好随后欧冠对阵拜仁的生死战。本赛季兰帕德率队拿到联赛第四的成绩，获得欧冠资格已经是成功了，接下来的欧冠大战需要避免大比分惨败，因为首回合已经0比3输球了。

本赛季切尔西联赛38轮积66分，球队取得20胜6平12负的战绩，打进69球，失54球。本赛季是兰帕德的处子赛季，球队在两个转会窗口没有纳入新援的情况下拿到欧冠资格的确不易，兰帕德也证明了自己是有执教豪门的能力。上赛季切尔西联赛38轮积72分，战绩是21胜9平8负，球队打进63球，失39球，值得一提的是上赛季是萨里的处子赛季，阵容中有阿扎尔这样的球王级核心人物，欧联杯夺冠的确也证明了初来乍到的萨里的执教能力。

切尔西16/17赛季是孔蒂的处子赛季，球队最终38积93分拿到英超冠军，战绩是30胜3平5负，球队共打进85球，失33球，孔蒂率队豪取13连胜的确更为豪气一些。这要是放在其他球队身上则是奇迹，而切尔西频繁换帅却总能在处子赛季取得佳绩，也说明老板阿布的睿智，起码在选帅方面是很慧眼独具的。

和此前两位主帅相比，兰帕德帐下的青春风暴更令人期待，因为这是一个新的开启，这样的时刻也令人回想起2004/05赛季穆帅率队首次夺得英超冠军的蓝军狂飙，切尔西的支持者也寄望兰帕德能开启第二次的蓝色风暴。今夏切尔西必须在引援上给予更多的支持，目前引援方面多数还是中前场上进补，而事实上防线才该有一些变动，否则攻强守弱依旧是切尔西的症结。

伦敦双雄的这场争冠战中，裁判的判罚也成为了赛后被质疑的点，这样的待遇其实在切尔西崛起之后经常遇到的。只是当年的蓝军可以最终逆袭淘汰对手或拿下比赛，而现在的年轻球员还很难扭转这样的困境，自然做到这一点还需要时间。此外亚布拉罕赛季初强势，复赛后却沉寂，这位锋霸的哑火也是兰帕德的难点，解决好了才可能有更好的战绩。

切尔西这场比赛开局是很得力的，进攻打得很流畅，这也是本赛季常见的，但是在普利西奇取得领先之后，球队的问题也凸显出来，这同样是本赛季常见的一个窘境。球队领先之后无法扩大比分的同时防线压力增加，一些错漏就会发生，阿兹皮利奎塔对奥巴梅扬犯规送出点球大礼，慢镜头回放阿森纳锋霸也有倚住对手躺倒的嫌疑，不过主裁毫不犹豫地指向了点球点，切尔西防线的问题也是真实存在的，即便是经验足够丰富的老队长也会犯错。

本赛季落后一球的情况下最终完成逆转的场次极少，所以争冠战无法快速反超比分也是正常的，何况送出点球后阿兹皮利奎塔就因伤下场，老队长也留下了遗憾的泪水。这场先后三名球员因伤下场，时间分别是第49分钟和下半场补时阶段，进球功臣和替换普利西奇登场的佩德罗都是遭遇了意外伤病，后者已经加盟罗马，本场比赛还如此竭力的确令人感佩。

伤病在几个阶段出现也影响了切尔西预定的进攻模式，所以球队在第67分钟被对手反超比分。当时克里斯滕森破坏了贝莱林的突破，但是被佩佩得球后中奥巴梅扬破门，祖玛的防守没能限制住后者的突破，替补门将卡巴列罗也对这脚射门没了办法。被反超比分后6分钟切尔西就少一人作战，这样的戏剧性相信任何一个人都无法预判到，第73分钟科瓦契奇吃到黄牌，两黄变一红被罚下，蓝军少一人作战更无法在进攻端威胁对手。

阿森纳第十二人就是主裁判，因为他间接地定格了本场比赛的结果。全场比赛切尔西射门9比11，射正均为3次，角球4比6，控球率60%比40%。这样的数据也能看出两队的改变，切尔西如果不是频发意外情况的话，也有把握笑到最后。这场比赛也在告知主帅兰帕德今夏在防线上必须进补，至于最近一直伤停且拒绝了切尔西再度开出的续约合同的威廉，个人觉得送走也好，哪怕是加盟到阿森纳的阵容中也不觉得可惜。

因为兰帕德要开启青春风暴就必须送走一些薪水很高的球员，这些资金也可以被更好的使用，可以纳入更多当打之年的球员。目前新援齐耶赫和维尔纳已经到阵中，还有近期被热议的哈弗茨也有可能和蓝军达成协议，这样的话阵容的实力会进一步提升，所以队内老将的确可以送走，何况威廉还有伤病的困扰，球队的确没必要强留对方。

哈弗茨和维尔纳都是19/20赛季备受瞩目的球员，很多球员望而却步的原因是他高达8100万欧元的转会费，所以哈弗茨的下一站迟迟无法确定。切尔西今夏可以大笔投入纳入强援，加上球员本人也希望加盟英超蓝军，所以这个好消息是迟早要官宣的。维尔纳也有很多球队求购，但是球员本人希望在兰帕德帐下效力，这也是目前这支切尔西和主帅的魅力所致。

关于哈弗茨的消息是勒沃库森希望得到9000万英镑，切尔西需要直接支付的是6300万英镑，2700万英镑为附加条款，这样的条件蓝军是实力满足的，一切都将取决于主帅兰帕德对于新援的渴望。这个消息被落定也是因为前曼城球员萨内的一段话，目前已经拜仁帐下大将的他接受采访的时候无意披露了这笔引援的消息。他表示切尔西签下两名非常出色的德国球员维尔纳和哈弗茨的工作做得很棒，这种另类的提前公布重磅消息也令人忍俊不住，对于切尔西的支持者来说是狂喜。

事实上对于决意开启青春风暴的球队来说，最需要做的是就是给年轻球员足够多的登场时间，所以队内老将还是可以清理的，留下几位核心球员带队足以。这些德甲的新星加盟切尔西也是因为看到了本赛季兰帕德对于阵容的安排，和对年轻球员的重用，本赛季亚布拉罕、普利西奇和芒特的精进和被重用也是最好的证明。此外兰帕德的战术打法也是可以发挥年轻球员的进攻端的能量，此外球队也拥有下赛季的欧冠资格，而在其他球队则未必有成为领军人物的机会。

19/20赛季，维尔纳为莱比锡红牛出战34场德甲联赛，打进28球，8次助攻入账，进球中只有三粒点球。哈弗茨本赛季43场比赛打进17球，送出9次助攻。两位都是多方位具备优势的球员，切尔西若能得到哈弗茨的话，下赛季更可能触及冠军。



