中超再度开战恒大取得两连胜，而且打进7球，保持零失球，这样的气势的确优于其他大笔资金投入的争冠球队。即便此后开打的球队同样取得连胜也难以撼动恒大的榜首位置，球队攻防两端到位的确是令人惊奇的，因为本赛季阵容有很大的变动，开局就这样一边倒的优势确是出乎人们的意料之外。

恒大的这两场比赛的对手是申花和富力，这两队一个难缠，一个则曾多次扮演恒大的克星，所以拿下这两个对手也是有含金量的，反而是富力0比5惨败揭示了球队的问题很严重。不过赛季初就被教训的确可以令球员加速提高实力，并且扬长避短。恒大两场比赛韦世豪打进3球，目前位列射手榜第二位，和费莱尼一样都打进3球，第一位是恩里克多拉多打进4球，两场比赛中韦世豪的表现很到位，恒大已然完成了新老更替。

本场比赛恒大是多点开花，队内的保利尼奥、韦世豪、高准翼、塔利斯卡、艾克森先后进球，每个进球都很精彩，这样的进攻威力的确令中超群雄侧目。值得一提的是保利尼奥本场进球是他个人中超的第50球，很有纪念意义。韦世豪是连场建功，半场2比0的比分其实已经定格了比赛的走势和赛果。

高准翼的世界波射得有力道，他的表现也是本场比赛的一大亮点。因为下半场第59分钟高准翼传威胁球制造唐淼手球送点，塔利斯卡点球命中，下半场显然是高准翼的表演时间。末尾艾克森的定位球直接得分是锦上添花，同时揭示了恒大球员多种类的进球能力，这的确会令对手防线很困顿。高准翼本场比赛也有两面性，他之后还给队友送出一些极好的进攻机会，遗憾的是被对方错失了，但是高准翼此后也曾被对手反抢之后形成一次进攻机会，所幸的是扎哈维射门被门将抱住，这次反抢也是蛮危险的，同时也是一种警示。

富力联赛首轮就被上赛季降级的深圳佳兆业3球零封，本场比赛0比5输球也是正常的，不过因为此前球队5次对阵恒大赢了两场，所以赛前各方都认为富力可以继续扮演恒大的克星，却没有料到最终是富力惨败。扎哈维本场比赛并没能形成很大的威胁，这也证明恒大防守稳定，所以这个克星也失去了曾经的锐利。

本场比赛扎哈维10次射门2次射正，1次过人，28次传球的成功率为78.57%，他依旧是球队最具威胁的一员，只是效率有点低。因为球队全场比赛18次射门4次射正，扎哈维一个人占据这样多的射门次数，也等于是独狼了，球队对于他的依赖也是双刃剑。

恒大本场比赛射门15次，射正7次，打进5球，角球5比6，任意球12比7，控球率51%比49%。保利尼奥和韦世豪都是只有一次射门就进球了，两人都没有打满全场，也是在为随后的比赛留力。塔利斯卡本场比赛传射建功，4次射门3次射正，传2次威胁球，也是高光表现的体现。艾克森

本场比赛恒大后防线仍以就是蒋光太与朴志洙出战，前者连续两场祭出稳健的表现，的确可堪重用，和首轮比赛相比，本场比赛球队防线的表现更游刃有余，接下来亚冠开启才能再度检验球队防线的实力，毕竟中超可以威胁到恒大的球队的确不多。

本场比赛的第一球是杨立瑜妙传保利尼奥撕开防线，后者轻松爆射破门，早早的打破僵局的确是大战中的关键。恒大的第二球是梅方突破后传中，韦世豪插上直接射门得手，两人的默契度很足，而且韦世豪的跑位也很及时。下半场的进球是高准翼单骑闯关建功，个人能力的确令对手哑然，富力门将都没反应就失球了，这粒进球应该也会成为本轮最佳进球。

本场比赛第63分钟恒大进行两个人员上的调整，艾克森和廖力生替补登场，前者利用自己的能力获得定位球机会，并且亲自主罚锁定胜局。主帅早早的进行多人调整也是为下一轮联赛留力，从联赛前两轮的过程来看恒大的阵容厚度的确更游刃有余。本轮比赛恒大阵容中有几名球员是U23成员，他们分别是严鼎皓、杨立瑜、帕尔曼江，本场没有出战的还有王世龙，年轻球员的表现也是恒大每场比赛的重点。

广州德比以往的势均力敌被大比分致胜取代，也预示着今夏恒大的准备更足，而富力补强方面的不足，还送走核心球员，本赛季的确可能面临更深的困顿。中超赛场上能拿下恒大的球队并不多，富力是其中最被球迷记忆的球队，即便球队排名总是不理想，但是德比战却总能祭出血性气质。富力首个赛季就曾双杀了恒大，富力还曾7场次拿下恒大，不过本赛季则很难复制了。

肖智和桂宏的离开对于球队的影响很大，本场比赛阵容上很多年轻球员，所以本场更多是期待最终能保级成功，同时磨练这批年轻球员，下赛季才可能有更好的战绩。联赛两场比赛遇弱不强，遇强不强，这样的遭遇的确很伤士气。