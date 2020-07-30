曼城今夏第一签还没有官宣就引发了球迷的骂声，瓦伦西亚球迷认为费兰-托雷斯离队是背叛，并拿出来武磊选择继续留在已经降级的西班牙人作为比较，其实这两人是没办法比的。西班牙人是降级，而瓦伦西亚本赛季排名第9位，球队还需要一些资金回笼，因此才将悍将转出，所以球迷们的话和指责是可以忽略的。

近日的消息指出这笔交易基本是落定了，两家俱乐部已经达成了最后的协议，目前就差官宣。其实在复赛前关于费兰-托雷斯的转会消息就没有断过，而曼城的确是最适合年轻球员的球队，瓜帅善于使用小将，也有能力让球员快速提升实力。如今曼城欧战禁令已经解除，下赛季则是冲击欧冠的赛季，所以小将到队之后很可能一个赛季就圆梦了。

本赛季曼城排名联赛第二，斩获联赛杯的奖杯，接下来还有欧冠冲击奖杯的可能。曼城联赛38轮积81分，战绩是26胜3平9负，打进102球，失35球。瓦伦西亚38轮联赛积53分，取得14胜11平13负的战绩，打进46 球，失53球。

本赛季欧冠小组赛曼城6轮比赛积14分，战绩是4胜2平，打进16球，失4球。瓦伦西亚6轮小组赛积11分，战绩是3胜2平1负，打进9球，失7球。淘汰赛首轮曼联客场2比1皇马，瓦伦西亚欧冠两回合1比3、3比4被亚特兰大淘汰。两队的战绩和实力以及排名相比，明显是曼城能给予球员更好的发展和奖杯，所以费兰-托雷斯加盟曼城是双向利好的选择。

今年20岁的费兰-托雷斯本赛季各项赛季34次首发，14次替补，也是得到了足够多的历练。他本赛季有进球的比赛分别是欧冠4比1里昂的比赛中，他替补登场2次射门1次射正就进球了。随后球队主场2比0格兰纳达的比赛中，他首发出战只有1次射门就连场建功了。此外主场2比1比利亚雷亚尔的比赛中小将首发出战，5次射门3次射正打进1球。紧接着球队客场4比2莱万特的比赛中打进一球，同样只有1次射门就进球了，还传出2次威胁球。

随后他在瓦伦西亚客场4比1马洛卡的比赛中，替补登场打了半场比赛贡献一粒进球。此后欧冠主场3比4不敌亚特兰德的比赛中，费兰-托雷斯首发出战，3次射门均射正，可惜只打进1球，球队一球憾负对手后出局。欧冠首回合客场1比4不敌亚特兰大的比赛中，费兰-托雷斯也首发出战，比赛中有3次射门1次射正，传3次威胁球。

值得一提的是欧冠那场比赛是3月11日开战的，那之后至今的十场比赛费兰-托雷斯没能进球，不过在比赛中的发挥还是可圈可点的。这些比赛中小将6次首发，4次替补，合计有7次射门，无射正，这也说明球员近期的表现一般，加盟曼城之后的确也需要时间磨合和提高自己的实力。

本赛季，费兰-托雷斯41场各项赛事打进6球，送出7次助攻，此前很多球队都对他有意，这其中包括多特、尤文、皇马、巴黎等多支豪门俱乐部。瓦伦西亚的确出了不少人才，因为曼城在2010年就是从瓦伦西亚带走了大卫-席尔瓦，10年过去了，这位中场核心也将在今夏离队，他给予球队贡献很多，也成为了球迷最热爱的球员之一。当真核离开之际，曼城又将纳入瓦伦西亚小将费兰-托雷斯，根据球员的实力和潜力也一定可以给予球队很多。

从瓦伦西亚转会加盟切尔西的马塔同样在英超证明了自己，在蓝桥两个赛季获得最佳球员，随后加盟曼联也被重用，至今也是宝刀不老，所以人们有理由相信瓦伦西亚出品也必然是正选。瓜帅一向慧眼独具，所以执意纳入费兰-托雷斯也是有原因的，寄望这员小将真的可以在英超赛场驰骋。

萨内的离队让曼城必须在边锋位置纳入强援，而费兰-托雷斯的年龄可以成为主力，并在未来数年成为球队核心。从西甲转战英超成功例子不少，年轻球员的适应能力更强一些。瓦伦西亚连欧联赛事都没有打进，资金方面也出现了危机，否则是不可能轻易放走这位未来之星的。因为瓜帅在巴萨制造了神奇，所以在西甲征战的球员都寄望在名帅帐下效力也是正常的，何况曼城近几个赛季斩获无数奖杯，甚至远胜于西甲双雄的奖杯。

有趣的是曾有消息爆出尤文还为提供了一份年薪为400万欧元的合同报价，主帅萨里还承诺首发位置，但是都不足以打动费兰-托雷斯，原因也是斑马军团一向喜欢用老将，年轻球员还是更喜欢英超，更喜欢在瓜帅的手下征战。多特蒙德也喜欢青春风暴，桑乔当年也是因为这一点离开了曼城加盟了大黄蜂，今夏多特是因为转会费而止步的，因为俱乐部认为费兰-托雷斯不值3500万-4000万欧的转会费。

此前的转会消息成曾爆出巴萨愿意出3500万欧元的转会费纳入费兰-托雷斯，所以多特的说辞只是掩盖球队无法纳入强援罢了。费兰-托雷斯身高184cm，体重77kg，他脚下技术到位，盘带和突破以及速率上的能力都很到位，此外高空能力也能制造杀机。小将不足的是防守方面的能力不强，这一点还需要补足。

回看费兰-托雷斯近三个赛季表现，17/18赛季是小将瓦伦西亚处子赛季，但是在一线队只送出2次助攻。18/19赛季费兰-托雷斯共打进3粒进球，送出2次助攻。本赛季费兰-托雷斯已经打进6粒进球，送出7次助攻，西甲和欧冠都有参赛，经验和能力上都有提升。这员小将还是多面手，可以踢中锋、右前卫、左中场、右中场，这也是很适合在豪门征战，因为英超球队密集的赛程四线作战的确需要多面手。

不过曼城更需要的是补充后防线，球队接下来将在8月8日对阵皇马，这是欧冠的生死战，球队全力备战。引援方面也需要更早有合适的强援到位才好，因为防线补充才是重中之重。今日的消息是曼城已经敲定了阿克的转会，转会费约为4100万英镑，如果属实的话，这员小将的确也是正选。



