切尔西英超收官战擒狼，球队拿到了欧冠资格，同时也要和老将佩德罗挥别，因为这是佩刀联赛最后一战，他在第85分钟登场换下奇克，比赛中有两次传球的数据。佩德罗是在2015年8月20日加盟切尔西的，当时的转会费是2700万+300万欧元的浮动。效力蓝桥期间先后赢得英超、欧联杯、足总杯冠军，加上在巴萨获得的冠军，佩德罗的职业生涯已经是国际比赛大满贯球员。

赛后佩德罗也通过推特感谢了球迷多年的支持，同时表达了自己对蓝军的热爱。并表示接下来全力冲击足总杯的冠军，还有随后欧冠淘汰赛的生死战。前切尔西功勋球员法布雷加斯也发表了自己的言论，并称佩德罗的蓝军生涯是伟大的，同时爆出当初佩刀是听了自己的建议加盟切尔西的，事实证明这是正确的。

诚实的说从巴萨加盟蓝军的球员都有极其出色的贡献，尤其这小法和佩德罗的确会被蓝军球迷们永远记忆和感谢。今年32岁的佩德罗在兰帕德帐下出场机会不多，所以选择赛季结束后离队加盟罗马也是正确的，但是这样的离开并不能抹杀佩刀对于球队的贡献。

即便无法获得更多的出场机会，但是佩德罗还是同意了和球队征战完本赛季剩余赛事，这也是一种爱的表达。当年小法加盟切尔西之后，很多人都认为佩德罗来投的话，两人也可以产生化学效应，当时和切尔西联系在一起的还有伊斯科。佩德罗加盟切尔西后，在联赛客战西布朗的比赛中首发出战就传射建功，首秀可谓精彩，他技术细腻且有冲击力，所以令比赛的观赏性提升不少。

巴萨的球员脚下功夫都不错，妙传更是多，小法和科斯塔的连线令对手无法防范，科斯塔也成为德罗巴之后蓝军最高效的锋霸。佩德罗除了传球给力外，自己也有凭借一己之力进球扭转乾坤的利器。佩德罗为蓝军出战的2场比赛中打进1球，送出2次助攻，的确是高效的表现。当赛季对阵阿森纳的比赛佩德罗数次威胁对手的球门，同时也获得了绝对主力的位置，因为他不仅仅进攻端有威胁，回放也很积极，穆帅就喜欢这样的球员。

佩德罗的到来也给了切尔西更多的变化，因为穆帅曾祭出三小阵容，也发挥出了奇效，阿扎尔单箭头，佩德罗、奥斯卡和威廉前场，马蒂奇、小法后腰，这样的安排也成令人称奇。比赛中佩德罗喜欢和队友做配合，继而撕开防线，这也让球队打法更为丰富和灵动。佩德罗、奥斯卡、威廉三人联合阿扎尔在中场的前场的逼抢可以说完全是巴萨的前场紧逼水平，三人之中威廉承担了更多的防守任务，也是彼此成全，另外三位的进攻能力可以更多的体现出来。

记忆最深刻的一场比赛是双方处于僵持中，全队只有佩德罗不断的来回奔跑，在球迷们感叹他职业精神的时候，球队就洞穿了对手的球门，佩德罗的满场飞奔终于激活了队友和僵局，这一点其实是进球和助攻没办法比的，因为这是铁血和不服输的精神的体现和传承。佩德罗的个人特点是可以原地反抢和前场的突破传球，所以在僵持中总是可以发光发热。

赛季中的一些比赛中阿扎尔受伤下场，佩德罗登场后在中路也能发挥他的长处。不过初入英超还是经历了一段时间的磨合的，加上第一联赛速度的要求，佩德罗体能也遭遇考验，和队友之间的传接配合也需要时间才行。佩德罗是多面手，所以也在密集的赛程中提供更多的选择。

孔蒂入主切尔西之后曾公开表示对阿扎尔很满意，同时对佩德罗、威廉、摩西和夸德拉多也称赞有加，并认为这几位球员都是有天赋的。事实证明佩德罗和摩西在孔蒂的战术体系中发挥了更大的作用，同样是当赛季夺冠的功勋。在16/17对阵莱斯特的比赛中即便是在倒地的情况下，佩德罗也能将球捅给阿扎尔送出一次助攻，无论是反应和处理球能力都技高一筹。在孔蒂处子赛季，佩德罗的拼搏精神多次起到关键作用，唯一的一点是和科斯塔的默契度不及法科连线。

那个赛季切尔西13连胜最终夺冠，佩德罗、摩西和坎特的跑不死精神也是比赛中的精髓所在。2016/17赛季英超第9轮切尔西主场4比0大胜曼联也是佩德罗的代表战，他开场30秒就率先破门，卡希尔、阿扎尔和坎特先后破门，那场比赛也是极其华丽的一战。当赛季后半段佩德罗和科斯塔以及阿扎尔的化学效应明显，这也是球队取得佳绩的关键。佩德罗11月对阵热刺的进球也被评为英超最佳进球，他无球跑动比较好，所以很多时候向中路无球跑动，也可以给摩西带球突破的自由度，这一点也很重要。当赛季佩德罗每场跑动都是11.7公里，的确是当赛季的关键球员之一。

当赛季球队3比1斯旺西一战，佩德罗传球助攻小法先拔头筹，赛后也被球迷称为佩刀出鞘，之后的蓝桥岁月这柄尖刀的确帮助球队多次斩获胜局。唯一能困住佩德罗的是伤病，所幸都不是大伤，但是因伤缺席了一些比赛。萨里执教切尔西之后依旧更信任佩德罗，威廉更多时候是和吉鲁一起出战国内杯赛和欧联杯的比赛，前者更适合萨里的战术。佩刀也在欧联杯的比赛中有进球，当赛季捧起欧联杯的冠军，吉鲁、威廉和佩德罗是夺冠的最大功臣。即便一些比赛中佩德罗状态有一些不稳，但是萨里还是很信赖这位大将，这也说明主帅看重他的其他能力，并认为他无可替代。

本赛季兰帕德开启青春风暴，所以佩德罗离队也是合情合理的，寄望他能在罗马重塑神奇的表现。



