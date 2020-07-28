英超落下帷幕，接下来参与欧战的球队则需要备战随后的生死战。近日贝尔纳多接受采访的时候表示瓜迪奥拉在巴萨的经验可以帮助球队拿下皇马晋级，因为主帅对于曾经的德比对手很是熟悉。不过曼城的优势不仅仅是主帅，队内也有皇马的克星，他就是德布劳内。不过因为阿扎尔也在皇马阵中，他对这位比利时国家队队友很是了解，所以接下来这一战还有更多的可能。

欧冠1/8决赛首回合曼城客场2比1拿下皇马，次回合占据优势。不过齐达内曾率领皇马豪取欧冠的三连冠，球队的统治力和实力也是被认可的。回看一下两队复赛后的战绩，曼城9胜3负，3场败仗都是在客场，分别1比2切尔西、0比1南安普敦、足总杯0比2阿森纳，整体表现是不错的。输给阿森纳后球队两轮打进9球0失球，球队的状态也提升到最佳模式。

皇马复赛后10胜1平，就是收官战客场2比2平莱加内斯是爆冷了，其他比赛均取胜对手，最终也拿到西甲冠军。不过球队只有两场比赛打进3粒进球，更多的赛事都是打进1球和2比1赢球，进攻端的火力并不及曼城。蓝月亮进球数超过3球的场次多达7场，火力的确是很猛的。

对于欧冠的渴望曼城更甚，而且还有首回合赢球的优势，更可能最终晋级。近期球队也开始加强引援方面的工作，夏季第一签可能是西甲劲旅瓦伦西亚前锋费兰-托雷斯，目前只差官宣，这的确是有眼光的引援。20岁的费兰-托雷斯刚被誉为天才球星，17岁就进入瓦伦西亚一线队，为球队出战97场打进9球，送出12助攻。上赛季44场比赛打进6球，送出8助攻，他将成为萨内的替代者。

费兰-托雷斯回绝了西甲双雄的垂青选择加盟曼城，第一点是因为瓜帅执教，第二则是因为英超赛场的激烈性，的确比在西甲更有挑战性。新援入主还需要下赛季检验含金量，接下来欧战还需要队内的核心球员建功。

英超收官战曼城5比0诺维奇后，德布劳内打进102球，20次助攻这个数据追平了亨利此前保持的单赛季助攻纪录。比利时人传射建功的确是第一功臣，赛后也被评选为本赛季英超最佳阵容。在对阵皇马的首回合比赛中德布劳内的表现也很关键，所以欧冠生死战比利时人才是真正可以左右赛果的球员。曼城主场5比0战胜诺维奇，热苏斯、斯特林、马赫雷斯先后进球，德布劳内一传两射更为出色。

曼城本赛季英超共打进102球，各项赛事共打入149球。皇马西甲打进70球，两队对比还是有一些差距的。曼城门将获得金手套，埃德森本赛季在英超15次零封对手。皇马的库尔图瓦本赛季共22次零封对手，联赛18次零封有3场比赛是0比0平局。门将的对比旗鼓相当，接下来对垒还要看临场的发挥。

德布劳内末尾一战获得MVP，这其中的第一个进球堪称世界波，对手门将只能目送皮球入网，比利时人两次助攻的传球也极其的精妙，丁丁本赛季的确是越战越关键。随着年纪的增加，德布劳内对欧冠的渴望更强烈一些，所以比赛中的关键性一定更到位一些。因为曼城本赛季曾在客场2比3不敌诺维奇，所以本轮比赛能酣胜也是有原因的，这其中瓜帅对阵容的调整也很关键。

第一次出战诺维奇首发是埃德森、沃克尔、斯通斯、奥塔门迪、津琴科、京多安、罗德里、贝尔纳多、席尔瓦、斯特林、阿圭罗。收官战首发是埃德森、沃克、拉波尔特、埃里克-加西亚、坎塞洛、德布劳内、罗德里、大卫-席尔瓦、福登、热苏斯、斯特林。两场比赛只有门将、沃克、罗德里、席尔瓦、斯特林都首发，可以看出后防线稳健了，德布劳内首发了，比赛的格局和赛果就完全不同，同时也可以看出瓜帅最为倚重的人是谁。

曼城客战皇马的比赛中，第60分钟奥塔门迪后场丢球，维尼修斯助攻伊斯科破门，曼城后防大将的确不稳，不适合随后的生死战。第78分钟德布劳内突入禁区在包夹中传中助攻热苏斯头球破门，个人能力很突出，比利时人传中球导致拉莫斯冒顶，这一点也是得分的关键。第83分钟斯特林禁区被卡瓦哈尔铲倒，德布劳内主罚点球命中锁定胜局。可以看出皇马防线也有两人犯错，尤其是经验老道的队长都出问题，所以曼城客场制造的威胁的确令对手防不胜防，因此次回合的确有胜算。



