英超收官战结束的确是皆大欢喜，切尔西和曼联如愿拿到欧冠资格，传统豪门位列前四也可以在下赛季欧冠大战中取得佳绩。狐狸城和热刺打欧联也是可以接受的，尤其是穆帅的球队能获得欧战资格也需要感谢蓝军切尔西。只是本轮0比2不敌切尔西的狼队被本轮1比1平水晶宫的热刺超越留下了一些遗憾，热刺获得欧战资格的确是足够幸运的。

本赛季莱斯特城一直雄踞联赛第二和第三位，复赛后就不断失分，因而失去了欧冠的资格，接下来主帅还需要更好的加强阵容的实力才能取得佳绩。本赛季最大的惊喜还是切尔西，因为球队受困无法引援才开启青春风暴，加上新帅兰帕德入主，赛季初有几个人无限看高切尔西的。然而球队终究还是拿到了欧冠资格，最终位居前四，相形之下阿森纳和热刺的表现的确令人们失望，因为赛季初各方更看好这两队的前景。

本赛季的切尔西有几场关键战令人叹服，球队曾在主场2比1拿下曼城送利物浦提前7轮夺冠，即便上轮联赛红军主场5比3拿下切尔西，阻挡了蓝军提前锁定欧冠资格的愿望，但是也无法阻挡切尔西最终位居前四。蓝军收官战2球零封狼队的过程也令人赞叹，比起别人送分获得资格，的确不及球队主场赢球更为给力，同时还送了前任主帅穆里尼奥一个人情，因为蓝军赢球才保定热刺超过狼队拿到欧战的资格。

因为收官战关乎联赛欧冠席位，莱斯特城和曼联以及切尔西争夺两个名额，上半场多数时间这两场比赛都迟迟没有打破僵局，直到第46分钟切尔西3分钟打进2球，短时间就锁定了胜局。第一球是芒特主罚定位球直接破门，真核的脚法的确精妙，威廉赛前因伤无法参战，队内居然出现了定位球致胜的大将，这的确是意外之喜。更为称奇的是2分钟后切尔西觅得反击机会，普利西奇传球给芒特，后者直塞球找到吉鲁，法国锋霸过掉门将和防守球员考迪后空门得手，进球瞬间吉鲁是在倒地的情况下将球打进的，这高难度的进球的确震惊四座。

本轮比赛坎特和威廉都无法出战，球队却两球零封对手的确不俗，随后球队可以全力备战欧冠客战拜仁的比赛。虽然首轮0比3败北，次回合想翻转晋级难度极大，但是起码要有一场打出自己特色的比赛来证明蓝军青春风暴的威力。经过一个赛季的历练，球队应该可以祭出令人信服的一战。本场比赛新援维尔纳也在看台观战，看到这场比赛的过程，这员虎将也一定庆幸自己的选择。

本轮两场争四大战中， 上半场切尔西7次射门2次射正全部转换为进球，狼队3次射门0射正，角球1比3，控球率51%比49%，两队各击中一次立柱。曼联对阵莱斯特城上半场都有4次射门，都只有1次射正，角球曼联3比0，越位2比1，控球率55%比45%，巧合的是两队也都有一次射正。下半场因为切尔西连入两球，曼联和狐狸城的心态产生了变化，因为红魔平局也能拿到欧冠资格，但是狐狸城必须赢球，正是这样的变化才令比赛打破僵持。

前曼联中卫埃文斯本场的错漏直接导致失球，赛后也有球迷认为他是卧底，因此导致狐狸城输掉这场关键战。下半场第71分钟乔杜里后场丢球，布鲁诺直传球找到马夏尔，埃文斯放倒了前队友送点球，布鲁诺主罚命中，这一刻比赛就被定格了。

下半场曼联射门3次射门2次射正全部转换为进球，莱斯特城10次射门2次射正颗粒无收。下半场狐狸城射门更多，遗憾的是射手榜首位的瓦尔迪哑火，球队只能臣服红魔脚下了。不过即便如此，莱斯特城的瓦尔迪还是获得了本赛季英超金靴，他打进23球比第二位的英斯只多一球。因为南安普顿的英斯本轮也只罚进一粒点球，所以没有改变射手榜的排名。排名第三和第四的奥巴梅扬和斯特林分别打进2球和1球，

曼联对阵莱斯特城的这场比赛进入伤停补时阶段，又是埃文斯飞铲麦克托米奈被红牌罚下，莱斯特城少打一人更无法进球挽回颜面。4分钟后林加德抢断舒梅切尔后空门得手，这位红魔核心本赛季被认为最低效，今夏可能离队，但是收官战这一球可能会改变命运，的确有望继续留队。本场比赛瓦尔迪3次射门无射正，马夏尔只有一次射门但是制造了点球，功劳更大。布鲁诺近两场比赛也不再高效，本场比赛2次射门1次射正，罚中点球，也算是挽回了一些颜面。

切尔西的亚布拉罕赛季前半段很是高效，也一度雄踞射手榜第一，但是下半个赛季进攻端效率锐减，复赛后也无法获得更多首发出场的机会。本场比赛第78分钟登场2次射门1次射正，差点命中一球，接下来欧冠生死战兰帕德应该还是会更信任本轮比赛进球功臣吉鲁，亚布拉罕需要在下赛季为己正名才行。

复赛后切尔西最大的功臣是普利西奇，他左右了多场比赛，也是赛季末的惊喜，本赛季前半段受到伤病影响，下赛季则会有更为出色的表现。本场比赛威廉和坎特都无法出战，普利西奇的确可以扛起球队的进攻大旗，假以时日可以令蓝桥忘记阿扎尔。