英超收官战将在今晚23点同一时间开战，曼城对阵诺维奇一战应该没有太大的悬念，对于蓝月亮来说更关键的一战是8月8日开打的欧冠赛事，这一场是1/8决赛次回合的比赛。不过近日的消息对曼城不利，因为英国对来自西班牙的游客要隔离14天，目前时间已经不足14天，这样的话就会影响曼城主场迎战皇马的生死战，所以这场比赛也有可能在中立球场进行。不过这样的话曼城就没有了主场优势，这对于球队来说也是很大的考验。

因为近期西班牙疫情有一些反弹，所以巴萨主场迎战那不勒斯的比赛也可能到中立球场进行，这对于西班牙双雄来说的确是一悲一喜，皇马获利，巴萨则会有危险。本赛季群雄的战绩都是主场优于客战，尤其是豪门球队这一点更为明显。本赛季曼城各项赛季主场战绩是19胜3平3负，客场战绩是19胜2平8负，客场输球的场次居多，尤其是欧冠这样的生死大战的确是主场更有胜算。本赛季欧冠主场战绩2胜1平，客场3胜1平，客战平局可能更大一些，所以如果中立球场进行的确有可能失分。

事实上此前欧足联就有备用计划，一旦无法如期在各自的主场比赛的话，就会启用之前制定的B计划，这个计划就是中立场地进行剩余赛事，比赛将在里斯本进行。这其中皇马是最希望在中立球场比赛的球队，因为球队首回合主场1比2不敌曼城，次回合必须打进2球才行，所以中立球场的话的确能增加球队最终晋级的可能性。

英超球队目前还有欧冠赛事的只有曼城、切尔西，欧联杯是曼联，蓝军将客战拜仁，这场比赛的问题不大，曼联主场迎战林茨也可能会有变化。对于英超豪门来说联赛收官战后可以全力在欧战中发力，这一点比意甲球队要好很多。

今夏曼城联赛对阵诺维奇的这场比赛应该会轮换阵容，上轮联赛没有出场的球员可能会得到登场机会。上轮客战沃特福德的比赛的替补是卡尔森，斯通斯，京多安，津琴科，大卫·席尔瓦，门迪，费尔南迪尼奥，马赫雷斯，奥塔门迪。津琴科第64分钟登场换下沃克，斯通斯和马赫雷斯在第74分钟和第64分钟换下了拉波尔特和斯特林，所以本轮比赛瓜帅有可能大轮换。

本场比赛德布劳内、热苏斯可能得到休息的时间，斯特林和福登也有望连场首发，因为福登必须给予历练的机会，斯特林此前曾给自己设定了一个单赛季进球目标为35球，本赛季已经打进29球的他必然希望得到首发出战的机会。近期的斯特林也是队内进球效率最高的球员，因为他近10次出场就攻入9球，本轮首发的确有望连场建功的。

曼城此前客场2比3不敌诺维奇一战，阿圭罗和罗德里各进一球，贝尔纳多和罗德里送出助攻，斯特林打满全场颗粒无收，全场比赛6次射门1次射正，传4次威胁球，4次过人，1次抢断，42次传球的成功率为83.33%。事实上曼城丢了第一球后是有进球机会的，当时斯特林妙传帮助阿奎罗头球攻门，可惜顶高了。随后接贝尔纳多头球摆渡，直接在小禁区头球攻门，可惜皮球击中立柱弹回，这次攻门也是差之毫厘。

曼城防线的问题很明显，尤其是定位球上失球数更多，赛季初9粒失球有8球是定位球丢的。上次对阵诺维奇前50分钟就丢了3球，锋线球队的确很难力挽狂澜。那场比赛斯特林更无私一些，因为他先后数次给阿奎罗传出威胁球，可惜后者都错失了。比赛结束前阿圭罗接斯特林传球头球再度顶高，如果阿根廷人效率高的话，斯特林起码有两次助攻的数据。

本场比赛此前有一些转会传闻的球员和小将也可能得到登场机会，这其中埃里克-加西亚和坎塞洛以及津琴科都可能出战。前者是未来之星，本赛季也有一些有亮点的表现。坎塞洛此前一度和巴萨联系在一起，只是互换球员最终无法达成共识，所以才不了了之，但是曼城有心送他离队的意图已经很明显了，球员本人也可能有了离队的想法，球场上的表现是最好的证明。

津琴科和福登都是瓜帅委以重任的年轻球员，本赛季后者的精进更为明显，本赛季16次首发为曼城制造14球，的确足够高效。津琴科的表现却不稳定，此前一场关键战的失误却酿成败局，本场比赛也是他为己正名的机会，如果再度犯错的话则可能边缘化。