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曼城今夏两场战役开打，求购奇尔维尔遇阻，切尔西可能捷足先登

(2020-06-08 21:16:22)
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标签：

英超

曼城

瓜帅

切尔西

奇尔韦尔

 分类： 聚焦英超争霸
曼城今夏两场战役开打，求购奇尔维尔遇阻，切尔西可能捷足先登

    本周最被关注的不仅仅是西甲重启和意大利杯的开启，关于曼城的欧战禁令上诉的消息也是本周的重中之重，本周这个上诉案将开庭审理，因为关乎球队的命运，曼城也是尽了全力。目前的消息欧足联和曼城都派出了最强律师团，这也是一次特殊的较量，结果也能折射很多内容。曼城究竟有没有违反财政公平，欧足联是不是要杀鸡儆猴。
    此前国际体育仲裁法庭将切尔西转会禁令撤销，曼城的支持者也寄望球队这次能渡过难关，毕竟参与欧冠赛事对于任何豪门球队来说都很重要。曼城的上诉过程将持续3天，如果最终失败的话，即便球队本赛季赢得欧冠，明年的欧洲超级杯也无法参战。
   曼城此前被处罚两个赛事无法参与欧冠是因为球队在2012年至2016年间虚报赞助收入，违反欧足联财政公平原则。曼城如果成功推翻这项禁令，欧足联的权威和财政公平法案也将受到质疑，所以外界普遍认为曼城失败的几率比较大。曼城方面聘请了英国御用大律师彭力克爵士，的确是极具实力的人，所以这场博弈还需要时间给出最后结论。
   今日引援方面的消息曼城准备今夏纳入奇尔韦尔，因为切尔西也对这员大将有意，所以这也是另外一场争夺战。23岁的莱斯特城后卫奇尔韦尔本赛季表现稳健，蓝军此前多次和莱斯特城交易成功，其中包括坎特和德林沃特，所以两队继续交易成功的几率比较大，曼城则需要有更有说服力的东西来让狐狸城点头。
    门迪最近几个赛季都遭遇了一些伤病，所以瓜帅也为此头疼，而津琴科的表现也不够稳定，所以这个位置补强是必须的，因为补强成功的话津琴科可以回到中场的位置。防线的加固是曼城今夏引援的重点，否则下赛季想触及联赛冠军也没胜算。莱斯特城给奇尔韦尔的开价可能影响曼城的决定，因为去年夏季的马奎尔以8500万英镑的转会费加盟曼联，这也是后卫历史最高转会费纪录，而且当时曼城也更想纳入马奎尔，实在是被这个巨大的金额吓退了。今夏曼城还可能重蹈覆辙，因为切尔西两个赛季没有买人，高价纳入这员大将也没有太多的负担。
   曼城目前希望在6000万到7000万纳入这位强援，莱斯特城将奇尔维尔和马奎尔一样看待，所以价格只会高，不会降低太多，所以曼城在这个引援上处于劣势。奇尔维尔还是英格兰主帅索斯盖特的得力干将，这个户口本也加高了他的身价。
    去年夏天曼彻斯特双雄争夺马奎尔，曼联为马奎尔报价6000万镑，这也是曼城和曼联同样可以接受的数字。但是随后曼联将金额增加到7000万镑，莱斯特城则必须超过7500万镑，之后更是要价是9000万镑，还有1000万镑的浮动条款。三方的博弈也是很明显的，曼城则提前退出了争夺，曼联则因为必须加固防线最终高价纳入马奎尔。
 曼城今夏两场战役开打，求购奇尔维尔遇阻，切尔西可能捷足先登

   有趣的是曼城也曾眼巴巴的看着切尔西纳入了瓜帅想要的若日尼奥，当时曼城将若日尼奥作为夏季必须拿下的强援，那不勒斯为了促使交易成功，还公开表示希望切尔西加入若日尼奥的争夺。此外意甲劲旅还拒绝了蓝月亮4500万欧元的报价，球队希望的转会费是6000万欧元，而最后萨里携若日尼奥一起入住蓝桥，曼城主帅也只能望洋兴叹的。
    马奎尔去年是被当为孔帕尼的接班人的，而若日尼奥则被视为亚亚-图雷和费尔南迪尼奥的接班人，倘若这两笔引援都成功的话，本赛季曼城可能完成对英超三连冠，因为战绩不佳正是因为这些位置上的空缺没有得到补充，导致战绩不稳。从近两年的交易上可以看出曼城都是因为纠结转会费而错失良将的，所以俱乐部在一定层面对于瓜帅的支持不足，所以下赛季合同结束瓜迪奥拉是必定会离队的。
    曾经曼城吸引球员的优势是不差钱和名帅执教，阵容厚度也是可以触及冠军的配置，而今恐遭遇欧冠禁赛，主帅也可能离队，所以今夏引援上和切尔西对比是处于劣势的。兰帕德虽然是处子赛季，执教能力也需要时间来证明，但是青春风暴和足够的出场时间以及战术上的不保守，这一切都符合年轻球员的需求。
   近日相关的消息爆出奇尔韦尔有兴趣加盟切尔西，这其中的原因应该是下赛季冲击冠军的实力和兰帕德的魅力。此外目前切尔西已经得到莱比锡红星维尔纳，还有冬季纳入的齐耶赫，加上队内的亚布拉罕、芒特和普利西奇，的确是年轻储备丰厚，且人才济济，和这样的队友一起打天下的确是所有年轻球员的梦想。
曼城今夏两场战役开打，求购奇尔维尔遇阻，切尔西可能捷足先登

    何况兰帕德也是英格兰前国脚中的佼佼者，这样的吸引力也是让奇尔韦尔难以拒绝的。对于曼城来说，英超内部挖角不可错过，因为利物浦的范戴克和曼联的马奎尔就是很好的例子，加上切尔西的坎特这笔最强助力者，瓜帅的确需要在奇尔韦尔的争夺战中更努把力。
   本赛季奇尔韦尔出战28场比赛打进2球，送出4次助攻，带刀后卫非他莫属，切尔西阵中一向有这个传统，所以加盟蓝军也是极好的传承。奇尔韦尔传球和破门能力都不错，而且更为可贵的是他能在比赛陷入僵持的时候，作为一个突破点取得意外的进球和助攻。进攻端的优势并不妨碍他防守端的均衡和稳健，这一点的确是难得的，两大豪门不可能错失良将。
   切尔西穆一期成员中特里、兰帕德和阿什利-科尔都是佼佼者，后者还透露奇尔韦尔是切尔西的球迷，所以加盟蓝军是为必然。本人甚至和经纪人表示愿意在蓝桥征战，所以这个消息增加了切尔西引援的几率，曼城则相形而怯，可能再度错失良将。
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