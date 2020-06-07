曼城周一上诉听证，这为期三天的听证对于曼城上下都很重要， 不过具体的结果要在8月定论，一切都还需要时间。因为受困于禁令和瓜迪奥拉下赛季可能离队的影响，今夏曼城的引援也不利，很多被罗列出来的交易都悬而未决。近日马拉多纳分析英超形势的时候，也同样认为瓜迪奥拉可能会离开曼城，关于禁令的问题，球王认为除非普拉蒂尼还在曼城才有希望翻盘。 这的确是令人啼笑皆非的说法，也可以看出很多人对曼城上诉成功存在疑问，多数人认为上诉很可能无法成功。不过马拉多纳最后也表示希望这支强大的俱乐部能在本赛季捧起大耳朵杯，这也是曼城本赛季最希望完成的任务，因为瓜帅入主曼城之后就缺少一座欧冠奖杯。

事实上曼城必须做出应对的措施 ，除了可能遭遇禁令的准备外，还需要规避主帅离队后的一些问题，因为下赛季到期瓜帅离队的几率很大。不过这和欧冠禁令其实关系不大，因为不续约就表明是要在合同结束后离开的。此外本赛季欧冠重启的话，的确是曼城最好的冲冠机会，相信队内的所有人也都会竭力拼冠。如果真的如愿的话，那么下赛季遭遇禁令就不是大问题了，因为球队可以快速的完成换血，也可以送走一些想离开的球员，重新提拔队内的年轻储备，这样的话也可以在瓜帅离队前完成新老更替，新任主帅也能更顺利的接管球队。

事实上很多球队夺得欧冠的赛季都会经历一些挫折，本赛季的曼城也是一样。球队在联赛中的困顿，防线的问题导致球队过早的失去了争冠的可能，反而衬托了利物浦的强势，所以欧冠成为唯一的正名之战。曼城今夏的转会消息一直和巴萨以及国米联系在一起，但是遗憾的是目前没有一名强援被确定，球队的确需要花一些精力在引援上。

切尔西已经确定签下莱比锡的维尔纳，事实上曼城也和德甲劲旅进行过谈判，但这位德国国脚最终选择了切尔西，这的确是让曼城人有一些泄气的结果。维尔纳选择切尔西是有原因的，主帅兰帕德的力邀和蓝图更能打动年轻球员，此外薪金和转会费也满足了莱比锡和球员的需求。近期维尔纳还表现喜欢兰帕德的战术打法，也认为自己能适应，曼城今夏引援的无力的确需要反思一下。

此前多次传出曼城寄望引进罗贝托和塞梅多，但是近期的消息则否定了这两笔交易的可能性。因为曼城始终没有进行关于罗贝托的谈判，所以这名球员可能留队，而塞梅多今夏确定离队，但是也不会加盟曼城。从这些现象可以看出曼城在引援上并不积极，这也可能给球队留下隐患。一旦遭遇欧冠禁令，希望加盟曼城的球员会锐减。

英超将在6月17日重启，曼城首战是对阵阿森纳，输球就将送赢球的利物浦夺冠，这场强强对话也是极其关键的比赛。曼城随后的赛程相对轻松，这也有利于球队备战欧冠的比赛。曼城先要打第28轮的补赛，比赛将在6月18日凌晨3点15分开战，曼城坐镇主场迎战阿森纳。利物浦复赛后的首战是6月22日凌晨2点和埃弗顿上演默西赛德郡德比，这两场比赛可定本赛季英超冠军归属，曼城的心理压力比较大。

曼城随后的赛程分别是6月23日3点在主场迎战伯恩利，6月26日3点15 分曼城将客战切尔西。7月3日3点15分曼城在主场激战利物浦，这场比赛红军基本是已经夺冠了，所以曼城需要列队欢迎冠军球队，这也是令蓝月亮上下有一些不舒服的环节，不过也是必须经历的。

近日相关的转会消息还显示曼城和阿森纳都有意于赫尔辛堡的中场球员吉戈维奇，所以英超双雄除了在赛场上拼胜之外，还要在引援大战上拼个高低。吉戈维奇是上赛季末跻身球队主力的，上赛季为球队在联赛出场14次表现不俗。今年已经18岁的吉戈维奇也被誉为未来之星，所以一向注重人才的瓜帅看好这员小将。赫尔辛堡方面愿意今夏以250万至350万英镑的价格出售，这的确是不错的机会，也能为曼城的未来进行储备。

因为有桑乔离队的前车之鉴，所以曼城引进年轻球员，且能留住这些人才也很重要。近期球队给队内青训小将巴希尔开出四年新合同，但是球员仍可能离队，因为巴希尔的经纪人称有三支英冠球队对小将感兴趣，如果巴希尔希望成为主力球员，那就可能转会。

今年只有19岁的巴希尔还没为一线队出场过，本赛季在曼城U23青年队踢球，位置是中前卫和前腰，本赛季为球队出场14次打进1球送出1次助攻。在青年欧冠的比赛中出场6次打进1球。更为重要的是巴希尔的哥哥去年夏天离开曼城加盟了沃特福德，所以巴希尔也可能如法炮制。 球队与曼城的合同将在明年夏天到期，今夏不续约就可能如哥哥一样自由转会离队，这的确是不应该发生的事情。

可以看出近两个赛季曼城出了一些问题，这不仅仅是战绩和防线上存在不足，青年队的运筹也是有一些不到位，事实上送走一些年轻球员也能缓解财政上的压力，强留的结果就是人财两空。很明显本赛季至下赛季是曼城的关键期，这段时间处理更为合理的话，球队不会有太大的动荡，否则的话就可能出现更深层的危机。



