切尔西从莱比锡阵中纳入维尔纳引发热议，这对于蓝军来说是绝好的消息，因为兰帕德的青春风暴就需要这样极具潜力的红星。自然这笔交易也被一些人看低，有一些名宿认为现在的切尔西今非昔比，本赛季欧冠在主场惨败拜仁的比赛中就能看出球队的实力，所以认为维尔纳这笔交易只是因为金钱，对于球员本人的职业生涯是倒退。

事实上绝非如此，切尔西从崛起之日起就不被看好，但是事实却一次又一次的回击了这些质疑蓝军的人。切尔西除了数次在英超笑傲群雄外，球队还曾在欧冠登顶。近三个赛季切尔西也曾拿到英超冠军和欧联杯冠军，而目前的利物浦还没有英超奖杯，即便随后赛事重启一到两场比赛后，红军就能首次拿到英超联赛的冠军，但是想追上切尔西的英超冠军次数还需要N个赛季，所以就维尔纳这笔转会上看高利物浦看衰切尔西的确是偏颇了。

利物浦近三个赛季有两个赛季在欧冠有不错的战绩，联赛也是本赛季才有绝对的积分优势，球队接下来的前景并不是一片光明的，参见上赛季国内三冠王的曼城本赛季出现的问题，任何冠军队都无法预测下赛季可能遭遇的困顿，利物浦更是如此。

目前的足坛的青春风暴也是主旋律，五大联赛中年轻球员左右赛事的结果也层出不穷，目前已经开启的德甲赛程更是新锐掌管着比赛，所以看低兰氏切尔西可能被打脸。切尔西一直有制造奇迹的功力，主帅兰帕德也在职业生涯数次捧起冠军奖杯，如今俱乐部内部也有昔年并肩作战的队友扶持，这其中切赫就是最为得力的人。事实上谈妥维尔纳这笔交易的就是主帅和切赫促成的，这其中后者起到了更为关键的作用。

事实上目前切尔西的阵容已经完成磨合，接下来需要进行新老更替，送走一些老将，纳入两到三位强援来投即可呈现较为完美的阵容。此前球队还签下了齐耶赫，这位大将7月就将到队，维尔纳所在的德甲最早复赛，赛程结束后也可以更早的到队，两位新援都有望和球队完成磨合。

曾经穆帅驾临蓝桥制造无数次神奇，帐下的悍将们如今都成为教练和可为俱乐部出力的人员，如今的切尔西管理层也有几位当年的功勋球员在保驾护航，兰帕德可以得到阿布和这些人员更全力的支持，的确可以将不可能变为可能。球队此前两个转会期都没有引援，所以今夏的大动作可以快速提升球队的实力，开启第二代的蓝色风暴也是必然的，接下来还看引援上还能有什么样的作为。

切尔西以往的几笔强援到位都是主帅和阿布亲自出面搞定的，近期兰帕德和切赫对引进维尔纳也是很用心的，所以才能让维尔纳和家人很快做出决定，此外维尔纳的谦逊也是足球实力外的优点，相信下赛季可以给予切尔西更多，球员的品质也是很重要的一个方面。值得一提的是切赫可以说德语，这也让彼此的沟通更为顺利，蓝军昔年的门神的确是主帅的得力臂膀。

此前维尔纳也曾和利物浦以及曼联联系在一起，最终切尔西捷足先登也是因为各方面的努力和优势。利物浦不舍得巨资纳入悍将，不过今夏不做更多补充的话，下赛季战绩可能无法保证。红魔一直希望最终拿下桑乔，不过能否如愿还是未知数。

切尔西此前以3700万英镑从阿贾克斯签下齐耶赫，这笔交易也是主帅和切赫一起完成的，所以此前担心蓝军引援不利的人们可以放心了，如今可是双剑合璧，今夏还可能制造更多的惊喜。不过这两位新援的到来可能导致威廉和佩德罗的离开，对于巴西人来说，切尔西的支持者还是有一些不舍的，而且威廉极其可能加盟到英超争冠对手的阵中，潜在球队是热刺和阿森纳。

此外维尔纳在斯图加特时期的好友吕迪格是切尔西最为倚重的后防大将，前者初入英超豪门，吕迪格的确可以给予新援更多帮助，自然也有认为这笔交易吕迪格应该也有助力。

事实上莱比锡红牛前锋维尔纳一直都希望到英超踢球，如今也是如愿以偿了。本赛季维尔纳为莱比锡红牛出战的前36场比赛中，33次首发出场总时间为2832分钟，悍将打进27个进球，送出12次助攻，现在小将各项赛事的进球已经达到32球。目前维尔纳在联赛中打进25球，送出7个助攻，在射手榜上排名第二，比莱万少5球。马内曾公开表示喜欢维尔纳踢球的方式，且对于传闻中这位小将可能加盟利物浦而表示欢迎，不过现在则需要在下赛季直接交战了。

事实上利物浦曾与维尔纳谈判，并提供一份5年的合同，年薪1000万欧元，但是最终没能成功。还有消息揭示出利物浦在2015年的时候就开始关注维尔纳。没想到最终成为切尔西的重磅新援。前段时间曼联球星哈格里夫斯也针对维尔纳可能利物浦发表言论，他认为后者很难取代菲尔米诺的位置，所以不建议小将投入红军阵中，这位名宿认为维尔纳加盟曼联或切尔西更合适。

今日最新的消息，下周维尔纳将完成加盟切尔西的转会手续，切尔西激活了悍将5500万欧元的毁约金条款，将以4900万英镑纳入这位强援，球员将得到20万镑的周薪合同，兰帕德许诺了绝对核心球员的位置。

德甲重启后维尔纳在莱比锡客场5比0美因茨的比赛中上演帽子戏法，8次射门5次射正打进3球，传2次威胁球。进球的时间分别是第10、47、75分钟

打进的。此外在球队客场4比2科隆的比赛中，维尔纳利用反击机会攻入一球，这场比赛维尔纳4次射门，3次射正打进一球，赛后进球数达到25个进球，也成为最近7个赛季以来德国本土球员中进球最多的球员。

除了纳入维尔纳之外，兰帕德还会继续买人，这其中奇尔韦尔和博加是目标人选，后者在2018年转会加盟了萨索洛，本赛季博加在意甲出场24场比赛贡献8球，送出4次助攻。此外就是想纳入莱斯特城后卫奇尔韦尔，球员本人很愿意加盟蓝军，狐狸城开出6000万镑，蓝军则希望4500万镑左右纳入这员大将，此外还有其他目标人选在洽谈中。



