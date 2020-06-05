英超群雄都在积极备战，曼城的福登却因为违反了社会隔离规则有可能遭遇队内处罚。因为此前他到海滩和几个朋友踢沙滩足球，最后还搂在一起合影，这明显是违规的行为。目前英超球队已经允许6人一组训练，但是其他区域则依旧不能扎堆聚会，很明显福登是犯错了。

今夏对于曼城来说也是极其重要的，因为6月上诉欧战禁令结果将产生，球队除了备战联赛和欧冠的比赛外，还需要积极的纳入强援，目前进展也缓慢，尤其是防守端的引进。队内球员也有一部分在观望欧冠禁令能否解除，这个时候队内球员们还是需要避免给球队制造麻烦的。

因为德甲率先重启，桑乔替补两场后，再度首发就惊艳了全场，今夏极其可能加盟曼城的同城德比对手曼联阵中，所以近期关于桑乔和福登的讨论和比较也很多。相关的数据显示桑乔联赛出场时长超过福登7倍，所以很多人认为桑乔当时执意离队是正确的，因为只有在得到足够的出场时间才能发挥更多的能量，也能祭出更高的进攻效率。

这两位球员都是曼城青训出道的00后，本赛季桑为多特在联赛中打入17球，送出16次助攻，此外还参与了33球，这的确是很多年轻球员所不及的，这其中就包括在曼城依旧是轮换球员的福登。福登目前为曼城在英超的总出场次数是32次，这个数字和桑乔的对比太过于残酷。桑乔的取舍也会影响到了其他年轻球员的选择，得到更多出场的机会是第一位的。

桑乔是在2017年夏天加盟多特的，为球队出场的73场德甲中共计5124，打入30球，送出34次助攻，出场时间和个人效率都达到了小将的预期和球队的期待。今夏他的身价已达到1.17亿欧，这个数据是当初转会费的15倍，2年时间数字的攀升的确是令人吃惊的。接下来加盟任何球队都会跻身绝对主力阵容，这一点福登的确很难相比。

福登是2018年1月升入曼城一线队的，当时的身价是500万欧，这和当时的桑乔差不多。但是福登在为曼城征战3个赛季里，联赛出场总时长是725分钟，不到桑乔的七分之一，目前福登的身价是2700万欧，不足桑乔的四分之一。对比总是可以得出结论的，当时的决定让两位未来之星有不同的轨迹和成绩。不过福登在曼城也有极其惊艳的时候，只是巨星云集的蓝月亮是不可能给予他这样年纪的球员和桑乔同等的时间的，这一点未来也很难做到。

本赛季开启前，也有相关的数据揭示出福登本赛季给予球队的贡献。本赛季福登打进3球，送出7次助攻，也是有潜力可挖的。如果接下来曼城送走一些核心球员的话，福登将得到更多的出战机会。

相关的数据显示17-18赛季中为球队出场了10次送出1次助攻，当赛季还制造了一项纪录，他以17岁零350天的年龄成为了历史上最年轻的英超冠军成员。目前他已经跟随球队拿到两座英超联赛奖杯，1座足总杯，2座联赛杯和社区盾杯冠军。上赛季国内三冠王，本赛季已经将社区盾和联赛杯的奖杯收入囊中。如果是冠军荣誉上的对比桑乔就落后了，因为他随多特出战只拿到一座德国杯和德国超级杯。因为拜仁一枝独大，多特想要拿到德甲冠军也难。

福登上赛季为曼城出场25次场比赛打进6球，送出2助攻。本赛季在26场比赛中打进3球，送出7次助攻。这其中10次首发出场的比赛中打进2球，送出7次助攻，所以如果瓜帅给予更多出场机会的话，福登也会有更好的个人数据。今夏大卫席尔瓦离队后，福登应该可以得到更多机会，寄望下赛季可以和桑乔直面对比，因为后者很可能今夏加盟曼联。

遗憾的是瓜帅下赛季结束后可能离开曼城，继任者是否也能如瓜帅一样欣赏福登是个未知数。不过球队始终是要往年轻化发展的，只要福登可以继续留队，还是有更多发展空间的，因为他也已经错过了如桑乔一样的机会，留在曼城也成为唯一选择。福登的优势是停球和盘带能力到位，此外传球和射门也足见功力，能利用自身的优势无私送助攻也是大将的风范。

相关的数据还揭示了福登的一些优势，曼城本赛季也一心冲击欧冠的，本赛季的欧冠比赛中福登场均有2次过人，这个数据在队内排第2位，这一优势也可以给进攻端制造更多的威胁。此外场均有1.5次关键传球也很到位，福登在4场欧冠的比赛中制造6次绝佳进球机会，排名同位置球员中的第一位，所以也有人拿福登和梅西比，或前者在未来制造梅球王一样的神奇。

此外一些数据也揭示了福登的优势，本赛季他在打左边锋的比赛中获得7.31分的评分，前腰位置的评分为7.10分，中前卫的位置曾得到9.52的高分，所以很多名宿认为福登的未来有更多的可能，也是任何一位主帅都需要的大将。下赛季对于福登是极其关键的，本赛季随后的联赛的比赛也可能给年轻球员更多的机会，

今夏赛事结束后，如果桑乔和福登可以在下赛季同时在英超征战的话，一定会有更多的方面可以对比，无论是在队内发挥的作用还是进攻的效率都会有直面的对比，毕竟英超比德甲更加激烈。目前曼联的阵容中年轻才俊也比较多，今夏送走一些老将补充到新鲜血液之后，下赛季的争冠前景也是很好的。只是本赛季是否获得欧冠资格还是一个未知数，这一点远不及曼城，不过桑乔也可能不会转战英超。



