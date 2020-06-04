进入6月之后，英超重启的日子也越来越近了，今日相关的消息是切尔西提议英超复赛后，比赛大名单由18人增至20人。根据这个提议，英超将在本周末高层会议上讨论，最终投票来决定。切尔西这个提议是担心赛事重启后人员会有意外伤病，此外密集的赛程也需要更多的轮换和部署，多两人可以供主帅使用也会有更多的可能。

切尔西备战情况很好，除了训练外，球队还为球员提供外带营养餐食，让球队带回家就餐，这个举措也是希望辅助球员进行身体恢复，如此细致周到的服务的确是很到位和暖心的。英超重启是在6月17日，切尔西的第一个对手是维拉，这场客战也是很关键的，维拉的助教还是切尔西的前功勋队长特里，所以此役也是昔年蓝军正副队长的较量。

目前英超积分榜上切尔西排名第四，蓝军比第三的莱斯特城少5分，比身后的曼联多3分，这也说明球队不能在复赛的比赛中失分，否则可能跌出前四。赛事重启后排名前五球队的赛程中有两场强强对话，榜首利物浦客战埃弗顿，曼城主场迎战阿森纳，莱斯特城客战沃特福德，切尔西客战维拉，曼联客战热刺。如果四大豪门在6分战中失利或平局，蓝军赢球就可能缩小和前列的分差。

切尔西和莱斯特城都是对阵较弱的球队，的确不应该失分。目前维拉28轮联赛积25分，排在联赛倒数第二，球队战绩是7胜4平17负，打进34球，失56球。如果维拉能全取三分的话则可以暂时脱离降级区，因此会拼命。本赛季维拉主场的战绩是7胜2平7负，球队也是三线作战，维拉主场曾先后2比1沃特福德和狼队以及布莱顿，还先后1比0诺维奇、2比0纽卡和埃弗顿，此外两场平局是0比0西汉姆、2比2伯恩利。球队主场赢球都是对阵中下游球队拿分，并没能造冷拿分。联赛杯大胜利物浦是青年队阵容，其实是可以忽略的。

切尔西目前的联赛29轮积48分，战绩是14胜6平9负，打进51球，失39球，本赛季客场战绩是10胜5平4负，4场败仗分别是0比4曼联、1比1莱斯特城、1比2曼城、1比3埃弗顿、0比1纽卡。进入2020年之后，蓝军客场的比赛只输了这一场，此外还有三场平局，分别是1比1布莱顿、2比2莱斯特城、2比2伯恩茅斯，都是爆冷失分，所以本轮对阵保级队维拉需要全力以赴。

对于球队利好的是此前遭遇伤病的普利西奇、奇克、科瓦契奇和坎特都已经伤愈，除了坎特有可能无法出战之外，其他伤愈的球员均可以出战这场关键战。此外若日尼奥累积吃到10张黄牌，接下来要停赛2场。奇克久伤初愈也可能不会首发出场，因为有三名球员无法出战，兰帕德部署阵容还需要多费神。

吉鲁此前续约留队也是很令人很欣慰的，因为他和亚伯拉罕是可以撑起球队的进攻大旗的。本赛季吉鲁在对阵热刺和埃弗顿都有进球，如果复赛后首战可以登场的话，的确有可能进球，因为主帅兰帕德也已经承诺给吉鲁更多的登场时间。球员本人也希望自己给球队更多的冠军奖杯，虽然本赛季随后的赛事只能为保住前四而战，不过在竞争激烈的人英超能拿到欧冠资格也算是一种成功。

和吉鲁不同的是佩德罗无法续约，本赛季结束后将以自由球员的身份离开，罗马可能寄望引入这员大将，此外尤文图斯、塞维利亚、贝蒂斯、瓦伦西亚也对佩德罗有意，如此多的选择就等球员最终拍板。不过被誉为佩刀的佩德罗也一定珍惜随后可以为蓝军出战的比赛，对阵维拉一战也可能会得到机会。佩德罗此前为切尔西效力5个赛季，也在很多关键的比赛中打进制胜球，本赛季为球队出场18场比赛打进2粒进球，送出3次助攻。

本赛季切尔西主场迎战维拉的比赛是在去年12月，英超第15轮的比赛中蓝军2比1拿下维拉，亚布拉罕传射建功最为关键，芒特也打进一球，特雷泽盖打进扳平比分的一球，但是末尾也只能输球回家。第一球是上半场詹姆斯右路传球助攻亚布拉罕头球破门，半场末尾埃尔默罕迈迪右路传中助攻特雷泽盖头球建功扳平比分。下半场开场3分钟威廉在右路传中球交给亚布拉罕，后者助攻芒特破门。可以说亚布拉罕是当场的最佳球员，他出场82分钟有5次射门，2次射正，打进1球，传2次威胁球，送出1次助攻，3次解围，1次抢断成功，1次被犯规。接下来赛事重启，这员小将也可能再斩维拉。

首战维拉的比赛切尔西数据上也是全面占优，射门25比9，射正9比3，角球9比5，扑救2比7，控球率64%比36%。基于蓝军阵容上的优势，这场比赛切尔西赢球的几率比较大。