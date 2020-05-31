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两症结致沙尔克连败，被多特伤士气，德甲劲旅或触底反弹

(2020-05-31 16:10:00)
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标签：

德甲

多特

沙尔克

不莱梅

柏林联合

 分类： 德甲四强争霸
  两症结致沙尔克连败，被多特伤士气，德甲劲旅或触底反弹

  德甲联赛第29轮爆出最大冷门，沙尔克04主场0比1不敌不莱梅。德甲赛事重启之后沙尔克遭遇4连败。加上此前的不胜场次，沙尔克近10场比赛的战绩是3平7负，上一次赢球是2月5日德国杯主场3比2柏林赫塔的比赛，这的确是太长时间的低迷，近期的4连败更是惨不忍睹。
    沙尔克04一直都是德甲强队，在17/18赛季德甲的最终排名联赛第二，也是欧冠常客。上赛季表现低迷最终排名就下滑到第14位，本赛季依旧不稳，目前29轮联赛只积37分，战绩是9胜10平10负。本场输球后，排名从第9落到了第10位，联赛还有5轮，目前球队比降级区的球队多10分，联赛还有5轮球队依旧不能掉以轻心，否则会滑入降级区。
    本赛季沙尔克29轮打进34球，也是排名前十位球队中进球数最少的，这也是球队战绩低迷的主要原因。球队目前的失球数是46球，在前十位球队中第二多，球队的攻防两端都有问题。云达不莱梅本赛季更差，所以本轮能拿下沙尔克的确令人吃惊。不莱梅目前28积25分，战绩是6胜7平15负，打进30球，丢了59球，球队一直深陷降级区。
   值得一提的是赛事重启后不莱梅战绩提升，首场比赛球队1比4不敌勒沃库森之后，近三场比赛保持不败，本轮前球队先是在客场1比0弗莱堡，随后回到主场0比0逼平排名第五的门兴的确不容小觑。本轮比赛又击败德甲劲旅沙尔克，的确是冲出降级区的趋势。沙尔克本赛季本来争夺欧战就有困难，现在都需要规避滑入降级区，球队的确需要好好反省一下。
    本场比赛沙尔克只占据数据射门次数上的优势，射正不及对手，这一点也很反常。沙尔克射门12比6不莱梅，射正1比2，角球4比8。应该说复赛首轮惨败也是球队随后连败的一个主要原因，沙尔克0比4不敌多特一战是伤了士气的。那场比赛多特射门11比10，射正4比3，角球4比2，球队还是制造了很多机会，3次射正没能进球的确很遗憾，也有运气不济的感觉。但是主场0比3不敌奥格斯堡一战则表现更差，虽然射门是12比9，但是射正2比7太过于悬殊，两队各击中一次立柱。沙尔克射正太少输球也是必然的，因为进攻端并没有制造更多接近射门的机会。
    复赛前两场比赛沙尔克丢了7球，1球不进的确是很糟糕的赛果。本周进入一周双赛也让球队更难兼顾，周中沙尔克客场1比2不敌杜塞尔多夫的比赛数据也同样不占优。球队8次射门3次射正打进1球，对手13次射门有8次射正打进2球，沙尔克进攻球员把握和制造必进球的能力依旧不及对手。本轮比赛沙尔克12次射门只有1次射正，没进球也正常，不莱梅6次射门2次射正打进命中1球效率也更高。本赛季进入2020年之后沙尔克最为骄傲的一场比赛是联赛中2比0零封门兴，此后就在没有零封过任何对手，反而是9场没有进球，2场比赛是0比0，其余7场被零封。
两症结致沙尔克连败，被多特伤士气，德甲劲旅或触底反弹

两症结致沙尔克连败，被多特伤士气，德甲劲旅或触底反弹

   值得一提的是沙尔克近4个对手在联赛的排名分别是第2位的多特，第5的门兴，第8的弗莱堡，第17位的不莱梅，的确是任何区域都有，爆冷不敌保级队的确已经降至低谷。球队下一轮将客战柏林联盟，这个对手目前排名第13位，比降级区的不莱梅多6分，不过因为后者少赛一轮，所以柏林联盟也会拼命抢分的。
    柏林联盟近三场比赛1平2负，球队主场0比2拜仁，客场0比4柏林赫塔，上轮联赛主场1比1平美因茨，后者靠近降级区，排名德甲第15位。柏林联盟多赛一轮的情况下比降级区的杜塞尔多夫多1分，所以势必要拼命在沙尔克身上抢分，因此德甲蓝军的前景依旧不乐观，寄望德甲蓝军能重拾霸气为己正名。

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