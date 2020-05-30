德甲重启之后的顺利和安全也促进了三大联赛开启的决心，英超初步定于6月17日重启赛程，意甲将在6月20日重启，西甲则将在6月11日重启，这对于球迷来说的确是福利，寄望赛事重启能如德甲那样顺利无忧。英超复赛的第一场比赛将是曼城VS阿森纳、维拉VS谢菲尔德联队的两场比赛，强强对话这一战备受关注，因为曼城的胜败同样可能决定英超冠军归属，蓝月亮输球对利物浦有利。

目前曼城少赛一场比利物浦少25分，联赛还有9轮，如果输了这场比赛的话，利物浦赢球就提前夺冠。如果曼城能持续连胜的话，利物浦还需要赢两场比赛才能提前夺冠，所以这场对阵枪手的比赛曼城不容有失。

6月17日将先完成两场补赛，曼城VS阿森纳和维拉VS谢菲尔德联队的比赛将是英超重启的开胃菜。阿森纳也需要为重返前四而战，目前枪手排名第9位，赢球的话就能和排名第6的狼队同分，比第五的曼联只少2分，比第四的切尔西少5，最终拿到第四的可能性就增加了。但是如果输球的话，本赛季能有欧战资格就该满足了。

维拉目前排名联赛倒数第二位，比榜尾的诺维奇多4分，比排名第17位的沃特福德少2分，也就是说补赛赢球就将暂时脱离降级区，因此球队势必要全力抢分。谢菲联本赛季战绩出色，目前排名联赛第7没有保级压力，不过球队仍需要全力拿分争夺下赛季欧战的资格，所以也会拼命，所以这两场比赛是争冠、争4和保级战，一定会很精彩。

英超第30轮比赛将在6月20日全面开战，本赛季联赛的赛事希望在8月1日或2日结束。目前英超超已经允许球员进行接触性的训练，此外所有球员和员工都得接受检测，只有核酸结果为阴性方能参与训练，这也是为了确保所有人的安全和赛事重启不再遭遇阻碍。

值得一提的是利物浦的重启首轮将对阵埃弗顿，这也是同城德比，太妃糖能否拖住利物浦的脚步也充满悬念。两队本赛季第一次碰面是在英超第15轮，利物浦在主场5比2拿下埃弗顿，奥里吉2球，沙奇里、马内、维纳尔杜姆各入一球，马内送出2次助攻最为关键，红军优势很明显。

接下来利物浦对阵埃弗顿的比赛将是第234次默西塞德郡德比，红军近17个联赛对阵埃弗顿取得8胜10平，所以太妃糖想拦截利物浦的确不易。两队英超交锋54场，利物浦23胜22平9负占据绝对的优势。

本赛季英超第17轮曼城曾在客场3比0零封阿森纳，当时德布劳内梅开二度，还助攻斯特林进球。近期关于比利时人的传闻不少，他提出球队上诉成功才能续约也是引发了热议的，本轮比赛对于球队很重要，就看德布劳内能否继续发威力挫阿森纳了。

曼城近2个赛季6次对阵阿森纳全胜，近10次对阵阿森纳只输过1场，9战7胜2平，曼城的优势心理很明显。本赛季两队首次交战的比赛曼城射门14比6，射正7比1，角球3比3，扑救1比4，可以看出阿森纳射正次数太少，进攻端的确低迷。不过阿森纳门将莱诺表现出色，如果不是他的4次扑救，阿森纳可能惨败。比赛中德布劳内、热苏斯、斯特林联手出战兵不血刃，赛事重启这一战也有望延续这个阵容配置。

虽然联赛争冠已经很渺茫了，但是曼城还有机会冲击欧冠、联赛杯、足总杯的比赛，虽然这些赛事目前还没有设定重启的时间。不过如果四大联赛都顺利重启之后，欧战也可能更快恢复的，所以曼城还需要备足战力来冲击这些可能斩获奖杯的赛事。

联赛积分榜上，曼城目前比赛第四的切尔西多9分，的确也不能轻慢，拒绝连续失分是必然的。相关的数据显示2017/18赛季至今曼城获得了最近7个国内赛事的6座奖杯，对国内赛事的掌控还是到位的，所以本赛季只要赛事都能重启，曼城依旧可能有冠军收入囊中。

曼城欧冠对阵皇马次回合的比赛也关键，因为利物浦和热刺已经从欧冠出局，切尔西首回合0比3不敌拜仁，次回合想逆转晋级的几率也很小，所以曼城则可以捍卫英超荣誉，全力冲击这座最渴望的欧冠奖杯。目前已经晋级欧冠1/4决赛的球队是马竞、巴黎、亚特兰大和莱比锡，拜仁晋级可能比较大。巴萨和那不勒斯、尤文和里昂次回合的比赛仍存在悬念，本赛季欧冠对手还是有一些弱旅和黑马，曼城只要拿下皇马则可能走得更远。

本赛季曼城的确经历了很多事情，疫情的影响，防线上伤病的影响直接影响到战绩，被禁止参与欧冠的影响也比较大，球队上诉还需要在6月8日到10日最终得到结果。主帅瓜迪奥拉的母亲因为疫情去世，球队目前备战问题不大，也可能在经历了这些困顿之后迎来大爆发。以往欧冠得主当赛季总是会经历一些困顿，或欧冠的历程不顺，或联赛战绩也不好，但是却能神奇登顶欧冠，这也是欧战的魅力所在，对于曼城来说本赛季也许正是时候。



