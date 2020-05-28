近日德布劳内表示自己愿意与曼城续签合同，前提是球队可以上诉成功，不会被欧足联禁赛两个赛季。可以看出比利时人还是很在乎欧冠的赛事，毕竟自己职业生涯最渴望的是欧冠奖杯。体育仲裁法庭确认了曼城欧战禁令的申诉将在6月8日至10日开庭，也就是说一旦有了结果就将决定德布劳内的去留。即便本赛季不会离队，下赛季结束后也可能会转投其他球队。

近日曼城方面也向球员们透露，球队有信心上诉成功，这也稳定军心的举措，寄望核心球员不会萌生离队的想法。德布劳内的这次表态也等于给其他球队机会，相关的运作也会随之开始，毕竟对于其他球队和德布劳内本人来说，今夏是最有可能发生交易的年份，否则都将错过机会。

目前德布劳内与曼城的合同还有三年，球员的家人也已经已经定居在曼彻斯特，所以做出可能不续约的决定也不是容易的，也许已经有球队对比利时人许诺了什么，德布劳内才会有目前的两手准备。目前英超重启的大概时间将是六月中下旬，联赛的球队也将进入第二阶段的训练，训练的人数也将增多，只是需要避免没必要的身体接触，还允许适度的铲球。

瓜迪奥拉日前也表示对队内球员的训练状态和身体状况都很满意，将会以最好的状态来迎接赛事的重启。本赛季曼城排名联赛第二，25分的差距，本赛季争冠也仅仅是理论上的可能。更好的备战是为了随后可能开启的欧冠赛事，因为对阵皇马次回合的比赛也是一场定生死的关键战。

除了备战外，今夏引援也是很关键的，近期有一笔转会有可能达成，那就是巴萨塞梅多与曼城坎塞洛互换东家。这笔引援也是瓜帅所期待的，至于巴萨随后将坎塞洛作为筹码来签下劳塔罗就和曼城无关了。

针对德布劳内的事情，也有一些人是持支持态度的，这其中前曼城后卫莱斯科特就表示可以理解比利时人的决定，且当年自己在埃弗顿的情况一样，因为加盟曼城会有更好的发展。德布劳内的情况即便不续约也能继续为曼城征战一到两个赛事。瓜帅和曼城合同也剩下一年，下赛季结束就将离队，所以从某个方面看主帅在离队前帮助球队更新换代也是很合适的，这样可以避免未来新帅到位后，因为调整过多而导致战绩不稳。

倘若德布劳内不能长留曼城，瓜帅也可以根据目前的人员配置为随后做足准备。事实上德布劳内曾先后两次长时间伤停，这些时间内瓜帅的运筹和对阵容的调整都可以借鉴。

2016年第一次遭遇伤病的德布劳内曾缺席了10周的时间，2018年是第二次。当时相关的数据显示德布劳内为球队出场143场比赛，曼城拿下96场比赛，胜率为67%，球队打进329球，场均2.3球。而在德布劳内缺阵的27场比赛中，曼城赢了13场，胜率只为48%，球队共打进43球，平均每场进球1.6个，场均减少0.7个，所以德布劳内的确被球队所依赖。

本赛季德布劳内没有再度遭遇伤病的影响，所以在比赛中的关键性更多，因此球队想要摆脱对于他的依赖的确不容易。

在目前的曼城阵中可以替代德布劳内的是席尔瓦，但是今夏这员老将要挥别球队。个人认为目前的情况曼城应该全力挽留这位球员，帮助球队度过随后的两个赛季，相信他的表现和经验仍可以给予曼城更多，前提是他心甘情愿的留下。席尔瓦是可以掌控局面的真核，也是可以帮助队内年轻球员快速成长的关键先生。

此外曼城阵中还有一心捍卫伊蒂哈德的中场球员京多安，虽然这名球员并没有德布劳内和席尔瓦全面，但是在曼城征战几个赛季下来，也曾有很多关键的表现。如果给与更多的登场时间，这员大将还是可以在瓜帅的调教下有更多关键的表现的。京多安同样是具备大局观的球员，也是乐于助攻的无私属性极强的悍将，同时还可以接受替补等待机会，瓜帅对于这名球员也是很欣赏的，培养他也是完全有可能的。

贝纳尔多近两个赛季在曼城的表现也是可圈可点的，他还是多面手，可以让瓜帅在阵容安排上有更多的机动性和可调整性，这位球员有更多的潜能待挖掘，如果需要他独当一面也是可能的。他的年龄和阅读比赛的能力以及应变都是到位的，如果给予机会仍是可以快速成长为领军人物的。

从近几年足坛的新锐快速成长的现象来看，曼城阵中还有一些可以培养的年轻球员，此外一旦送走一些老将也可以纳入未来的中场核心，乘着瓜帅还在队，今夏的引援也能折射曼城未来几个赛季的思路和走向。

如果接下来曼城上诉成功，本赛季末和下赛季是全力冲击欧冠的重要阶段，毕竟瓜帅从离开巴萨之后至今再没能率队登顶，势必会更全力的帮助曼城如愿。本赛季受到疫情的影响，即便赛事重启，曼城两夺冠依旧有难度，所以下赛季博冠的可能性更大。如果禁令无法解除的话，曼城则需要开启新的时代，瓜帅在下赛季也会帮助球队快速完成新老更替，期待两个赛季后卷土重来。