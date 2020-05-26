近日若日尼奥的经纪人表示通过媒体知道尤文对球员有意，但是目前还没有直接联系。事实上每个夏季关于切尔西的转会消息都很多，多数是雾里看花或臆测，今夏传若日尼奥离队只是因为他曾经是萨里的得意弟子。不过经纪人也表示如果尤文真的发出邀请，自己和球员都会予以考虑。

现今的足坛一些炙手可热的球员总是很难坚守一支球队，若日尼奥虽然深得兰帕德的器重，身为球队的副队长，但是仍没有在转会传闻被爆出后第一时间表达自己的态度，这也证明这笔交易是有一些可能性的。不过必须提及的是当萨里选择离开切尔西的时候，并没有估计若日尼奥的感受，他只是不想错过成为尤文主帅的机会，这也可能是第一次，也可能是唯一的一次。

今夏对于若日尼奥来说也需要做出取舍，不过他也一定会想到当萨里离队之后，自己内心的感觉和此后的言论。他当年表示自己要在切尔西证明自己，驳斥那些质疑自己的言论。不过今夏如果尤文抛出橄榄枝的话，若日尼奥也将面对和萨里一样的选择，这可能是第一次也是最后一次，如何取舍则都要看球员本人的意思。

不过萨里在尤文的帅位上真的很稳吗，这的确是一个问号，所以若日尼奥去尤文同样可能要面对第二次看着萨里离队。因为下赛季结束后，瓜帅和曼城的合同就将到期，主帅目前并没有和蓝月亮续约的倾向，而尤文最不可能放弃的就是请瓜帅入主斑马军团的想法。

虽然在加盟切尔西之前，也有一些消息爆出瓜迪奥拉很喜欢若日尼奥，但是今年已经28岁的若日尼奥在下赛季结束之后，是否还能得到瓜帅和尤文新帅的信任就是一个未知数了。如果留在蓝桥就是旗帜性的人物，作为队长开启蓝色青春风暴的确更有意义和成就感。不过每年夏天都会有球员需要做出取舍，若日尼奥也需要面对可能到来的选择。

本赛季，若日尼奥代表切尔西出场37次，打进7球，送出2次助攻，表现还是极其关键的。近期的传闻中尤文希望用皮亚尼奇进行交换，后者是在2011年从法甲的里昂加盟罗马的，2016年尤文图斯签下了这位球员。他为斑马军团出场167次表现可圈可点，随队一起斩获三次联赛冠军，连续四个赛季入选意甲的赛季最佳阵容。球员和尤文的合同将在2023年到期，只是萨里并不喜欢今年30岁的皮亚尼奇。

切尔西有30岁以上球员一年一签的规定，的确不太可能纳入已经30岁的球员，上赛季租借伊瓜因也仅仅是因为主帅萨里的想法，所以这笔交易的可能性极小。兰帕德是寄望开启青春风暴，吸纳当打之年的球员，26岁左右的球员应该是首选。蓝军目前阵中已经有足够多的组织型球员，芒特、奇克和吉尔莫等球员都有能力和潜力，所以这个交易也可能是尤文的一厢情愿。

若日尼奥是在2018年夏季加盟球队的，当时的转会费是5000万英镑，初入英超还是有一些无感，被称为不能适应英超的新援和败笔。因为他的加盟，坎特的位置必须前移，这也让很多蓝军的支持者不满意，而经过长时间的磨合若日尼奥还是证明了自己实力。坎特也证明了自己在前腰位置同样能发挥光和热，这倒是成为了切尔西的意外之喜。若日尼奥很少遭遇伤病，所以是目前这支切尔西不能缺少的一员，兰帕德应该会极力希望球员留队。

有趣的是有传闻说国米也对若日尼奥也有意，蓝黑军团比尤文多一个优势就是伊卡尔迪，因为切尔西似乎也有意这位球员，那么两队可以直接尝试互换球员。至于蓝军是不是真的希望引进伊卡尔迪还是一个未知数，这位球员和皮亚尼奇相比，兰帕德应该比较喜欢伊卡尔迪。

伊卡尔迪本赛季为巴黎出战31场比赛，打进20球，巴黎可以直接激活买断条款，以6200万镑直接让球员留队，目前国米和巴黎谈判不顺利，所以这其中的确有很多可能。伊卡尔迪此前为国米效力6年中，共出场219次打进124球，不过这名球员也是一个比较容易惹事的人，并不适合目前的切尔西。



