曼城近期已经开始了小范围训练，萨内回归和队友一起训练也是一个积极的信号，因为英超一旦开启萨内可以有更好的状态和表现，毕竟此前伤停太久，能否延续上赛季的强势效率还是一个问号。训练中主帅瓜迪奥拉也在督战，同时戴了口罩和手套，这样做也是做足了防护，同时也是为了球员的安全。

今夏对于曼城来说引援和续约队内核心球员同样重要，此前一直陷入转会传闻的萨内的确可能离队，只是转会费的问题依旧悬而未决，近期俱乐部也会和球员本人进一步的协商，如果最终选择留队的话是皆大欢喜。除了萨内可能离队外，阿奎罗也被认为今夏有可能离开，所幸的是他的经纪人赫尔南雷奎拉近期表示球员将继续履行合同，在2021年合同到期的时候再考虑其他可能。

事实上因为疫情的影响，很多球员都表示会专心完成英超剩余赛程，之后再讨论下一站的问题，这也是困境中以俱乐部利益为主的一个行为，本赛季剩余赛事结束后，球队们再讨论转会的事情也有足够的时间。阿奎罗是下赛季结束后才合同到期，接下来球队还是更希望续约成功，再留锋霸两个赛季。

近期有传闻指出国米和尤文想纳入阿奎罗，而后者的经纪人则表示并没有和国米谈过转会的事情。因为球员和经纪人先后表示不考虑转会，所以曼城会更积极的商量续约的事情，但是事情是有两面性的，曼城还是需要未雨绸缪，如果真的可以纳入更年轻的锋线球员，本赛季结束后送走阿奎罗也是可以接受的。

近期五大联赛重启的只有德甲，目前已经战罢两轮，这些比赛安全完成也给了其他联赛更快重启的可能。西甲也制定了复赛的时间，英超自然也不会落于其后，所以豪门球队也会在这段时间在德甲球队阵中挖角。近两轮表现出色的球员有多特的小阿扎尔、哈兰德、格雷罗。拜仁除了莱万制造进球纪录外，戴维斯传射建功也可以和格雷罗相媲美了。此外就是勒沃库森的哈弗茨，这位20岁的小将连续两轮梅开二度状态绝佳，更得豪门球队喜欢。

近期越来越多的豪门都在关注哈弗茨，这员小将的热度甚至要超过哈兰德和桑乔了。上轮联赛哈弗茨梅开二度帮助勒沃库森客场4比1拿下不莱梅，本场比赛继续首发出战，并在第7分钟接贝拉拉比传中球，面对门将轻松破门。下半场在被对手扳平后，勒沃库森利用快速反击，贝拉拉比射门被埃尔维迪铲倒获得点球，哈弗茨主罚点球命中，小将完成梅开二度的好戏外还帮助球队全取三分。

赛后在whoscored的赛后评分中，哈弗茨8.6分是全场最高分。相关数据显示本赛季哈弗茨在2020年的各项赛事中为勒沃库森打进11球，送出7次助攻。同时还是本年度直接参与进球最多的德甲球员，这个数据的确艳压多特和拜仁的当红球星。此外哈弗茨本赛季的德甲进球数已经达到了10球，值得一提的是本赛季目前五大联赛进球超过10球的U21球员只有三人，这其中桑乔打进14球，哈兰德和哈弗茨都打进10球。

因为勒沃库森整体实力不及拜仁和多特，所以小将的个人表现更强也更关键，所以才会吸引更多豪门的青睐。哈弗茨是11岁进入勒沃库森青训的，年少的他在17岁就跻身一线队。上赛季他在德甲打进17球，最终位列德甲射手榜第三，已经证明了自己。目前德甲射手榜上莱万28球位居榜首，维纳尔打进24球，桑乔打进14球位列第三，其他有6名球员打进11球，可以说小将再需一轮赛事就可能跻身射手榜前4的位置。

据近期相关的消息，目前对哈弗茨有意的豪门球队就有曼城，瓜帅应该对这员小将很是喜欢。其他对哈弗茨追逐的球队还有拜仁、曼联、皇马、巴萨、利物浦、切尔西，这些球队都有一些接触，可谓是诚意十足。勒沃库森希望哈弗茨的转会费为1亿欧，他和球队的合同于2022年到期，还有谈判的余地，球员本人的决定也很重要。

德甲停摆前哈弗茨8场比赛中打进5球，近十场德甲联赛贡献9球。小将还是多面手，除了前锋外，还可以踢10号位、边路，还可以回撤到三中场的位置，可谓多面手。哈弗茨上个月接受采访的时候表示自己喜欢挑战，已经准备向前更进一步，这包括去国外踢球，所以离开德甲是必然，选择西甲还是英超则是未知数，个人认为选择英超几率比较大，这其中曼城和利物浦更接近。只是利物浦很难掏出这样多的转会费，所以曼城几率最大，再就是已经有足够丰厚转会费，且已经开启青春风暴的切尔西。

本赛季哈弗茨联赛24场比赛打进10球，送出5次助攻。曼城本赛季结束可能失去萨内和阿奎罗，所以补充进攻端年轻小将可以撑起球队数个赛季的进攻火力，所以球队应该会全力争取这员小将。



