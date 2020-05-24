德甲再度开战，多特蒙德客场2比0零封沃尔夫斯堡取得赛事重启的两连胜，值得一提的是球队近两场零封对手打进6球，这一点更为惊人。接下来多特将压力抛给了拜仁，本轮榜首球队将主场迎战法兰克福，这个对手曾经造冷拿下拜仁，所以即便主场坐镇仍有失分的可能。

多特的稳健的确是难得的，格雷罗连续两场进球，上轮梅开二度，本场率先破门，表现的确优于队内其他球员。上轮联赛他出场87分钟打进2球，进球分别在第44分钟和下半场第62分钟，从扩大分差到最终锁定胜局，格雷罗的确让所有人看到了他的出色。此前对他有意的巴萨估计很难将他带走了，因为多特已经见识到了他的关键性，必然是留他在队的。带刀后卫加上锋线三大利器，多特的确有更多的期待。

本场比赛第31分钟的进球是小阿扎尔下底倒三角回传到禁区，哈兰德包抄没能完成射门，格雷罗后点跟进推射建功，在打破僵局之后多特已经稳操胜券。因为上半场多特进攻机会更多，所需要的就是一粒进球。

上轮比赛格雷罗2次射门打进1球，传2次威胁球送出1次助攻，效率惊人。但是因为第一球是小阿扎尔助攻哈兰德破门，所以赛后的风光在哈兰德的身上，而本场比赛助攻第一球的球员相同，但是却是格雷罗打破僵局，功劳自然第一位。本场比赛他出场83分钟，2次射门打进1球，1次抢断，1次解围。

另外一粒进球是第78分钟才打进球的，第64分钟登场的桑乔利用反击机会，然后分球助攻阿什拉夫低射破门。桑乔近两场比赛都是替补出场，上一场出场11分钟，只有9次传球，1次抢断成功的数据，传球成功率为88.89%。本场比赛在25分钟时间里有1次射门，送出1次助攻，3次过人，16次传球的成功率为87.50%。

事实上本轮比赛前外界都预测桑乔将得到首发机会，只是主帅并不这样想，应该说桑乔离队的可能性依旧很高，再就是小阿扎尔的表现足够出色。后者连续两场助攻也是极其到位的，上轮联赛出场79分钟传射建功，1次抢断成功，1次过人，3次被犯规。本轮继续首发出场同样出场79分钟，2次射门，传1次威胁球，送出1次助攻，2次过人，3次犯规，1次被犯规。两场比赛都极其关键，相信其他豪门也都羡慕多特如今的人才济济。

即便受到疫情的影响，球员们被动在家里休息了很久，相关专业的训练开启也没多久，但是球队上下都展示了绝佳的状态和表现，这的确有利于球队在德甲和拜仁争冠。哈兰德本场比赛略微有点沉寂，只传出一次威胁球，2次过人，2次犯规和1次被犯规的数据。

近两场比赛的数据显示多特的效率极高，上轮4球大胜沙尔克，球队11次射门4次射正全部命中，对手10次射门3次射正却颗粒无收。门将布尔基的三次扑救极其到位，也是球队大胜的功臣之一。本轮比赛多特6次射门2次射正全部转换为进球，对手7次射门只有1次射门被多特零封也是必然的。从两场比赛的数据来看多特只要射正球门就都转换为进球，这一点也是其他球队所不及的。

沃尔夫斯堡进入2020年之后的10场比赛中有3场平局，平局多也是球队本赛季的问题。但是球队上轮客场2比1取胜奥格斯堡，人们都以为球队回暖了，没想到本轮再度被多特打回原形。不过本赛季第一次交战多特在主场3比0大胜，本场再胜也是必然的。德甲重启两轮比赛，多特很显然是一道亮丽的风景线。



