五大联赛中英超最为激烈，虽然今夏受到一些影响，但是依旧有实力雄厚的俱乐部要会在今夏纳入强援。如今又将有一支土豪球队诞生，因为英超官方已经批准了沙特财团收购纽卡斯尔的申请，预计在6月1日前后发布公告。如果没有意外情况出现的话，下赛季开启前的纽卡会有大手笔的纳入更多强援，赛季开启后也可能因此具备争冠的能力。

在英超快速崛起的当属切尔西，阿布入主之后请来穆帅，球队连续两个赛季雄霸英超冠军，随后还曾斩获一座欧冠奖杯。曼城同样快速崛起，本赛季前也复制了连续两个赛季斩获英超冠军的佳绩。纽卡如今有大财团入主，自然也会快速换血来完成夺冠的梦想，不过现在想复制切尔西和曼城的神奇是有一些困难的。

欧足联对于财政平衡有要求，切尔西、曼城和巴黎都曾先后受到一些影响，现在的足坛已经不能如阿布入主时期那样随意的豪购球员了，所以纽卡崛起的路子还需要缓慢一些，循序渐进更稳当。据悉沙特公共投资财团准备用3亿英镑收购纽卡斯尔80%的股份，这个财团的资产高达2600亿英镑，的确是实力雄厚，可与曼城老板比肩。

不过今年2月15日欧足联官方宣布，因为严重违反财政公平法案，曼城将在接下来的两个赛季被禁止参加欧战，并且将被处以3000万欧元的罚款。这个消息也或多或少的影响曼城的战绩，毕竟一旦无缘欧冠的话，很多球员内心也会产生波动。切尔西曾被处以转会禁令处罚，蓝军去年夏季无法引援，冬窗解禁之后也没有补强，所以欧足联的禁令的确令两大豪门受困。

相关的外媒体梳理了曼城遭遇处罚的过程，其中最早是在2014年5月，同样是因为违背财政公平法案，曼城被处以4900万英镑的罚款，其中3200万英镑缓期执行，受此影响2014-15赛季的欧冠联赛名单中曼城只能上报21人。2019年3月7日欧足联官方宣布由于曼城涉嫌违反财政公平法案将正式展开调查，3月8日英超官方证实就曼城违背财政公平法案一事进行调查。5月16日欧足联俱乐部财务管理机构对曼城的调查结束，首席调查官将此案移交给欧足联裁决委员会。

6月6日曼城恳请国际体育仲裁法庭，希望能驳回欧足联就财政公平法案对曼城提起的诉讼。11月15日曼城请求被国际体育仲裁法庭驳回，欧足联将继续调查。2020年2月14日欧足联官方宣布，由于曼城违反财政公平法案，接下来的两个赛季将被禁止参加欧战比赛，此外还处以3000万欧元的罚款。曼城官方宣布将就此事向体育仲裁法庭上诉，5月19日体育仲裁法庭确认了曼城欧战禁令的申诉日期，该案件将于6月8日至10日开庭。

这个案件最终结果如何也会给豪门球队一些警示和参考，毕竟现在的足坛大资金注入迅速崛起更不容易，最不能触及的就是欧足联出台的财政公平法案。曼城今夏引援一直没有消息也和转会禁令有一些关系，毕竟所有球员都注重欧冠和欧战资格。对于曼城来说能尽早的得到一个结果是不错的，起码不会在没有结论前无缘欧战。

近日多家俱乐部都对阿奎罗动心，并询问了曼城大腿的情况，这其中皇马和国米更为上心。国米是为了劳塔罗离队做准备，孔蒂的确可以用好阿奎罗，后者也能给予国米想要的。皇马对阿奎罗有意的确想不太明白，毕竟引入老将不是银河战舰的风格。不过曼城应该也不想送走锋霸，起码不会那样坚决，一切还需要取决于球员本人的意愿，如果阿根廷人不续约，那离队就成为必然的了。

本赛季曼城联赛爆冷次数比上赛季多，这其中阿奎罗伤停期间很明显，阿根廷人是在曼城2比1拿下切尔西一战中受伤的，此后缺席了一段时间的比赛。曼城随后欧冠主场1比1平矿工，回到联赛客场2比2被纽卡逼平。球队此后在客场4比1赢下伯恩利之后，在曼彻斯特德比战中主场1比2不敌曼联，这就是阿奎罗伤停后球队的战绩，球队失分的比赛不仅仅是强强对话，由此可见阿奎罗对于曼城的重要性。

在阿奎罗没有复出之前，曼城还曾在客场2比3不敌狼队。锋霸复出之后曼城只输了三场比赛，英联赛杯次回合主场0比1不敌曼联无碍晋级，曼城是有保留的。只是之后联赛客场0比2输给热刺有点低迷和意外，不过这场比赛中津琴科的红牌和京多安罚丢点球都是致命的短板，如果点球命中则可能左右赛果。此外赛事暂停前曼城0比2曼联一战是集体的无力，阿奎罗也只打了59分钟就被马赫雷斯换下了。

本赛季整体来看阿奎罗还是曼城不能缺少的一员，目前的趋势的确可能在今夏选择离队。不过球员的选择也可能和6月曼城禁令的最终结果相关，阿奎罗应该不会急于做出决定。



