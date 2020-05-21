今晨很多老将都和球队完成续约，这也是因为今夏引援比较难，加上赛事重启还需要更多的时间，所以续约老将一年是最佳的选择。这其中切尔西和吉鲁、卡巴列罗续约一年，拜仁、多特也分别和诺伊尔、皮什切克续约。事实上家有一老如有一宝也很适用在足球领域，尤其是欧冠和强强对话中，老将们的作用不可忽略。

切尔西和吉鲁续约的确是因为球队既没有引入锋线大将，也没有送走巴舒亚伊。吉鲁留下的话，即便比利时锋霸离队也不会有太大的影响，这是有备无患的做法。事实证明随着进球数下降，吉鲁给队友做球的能力增强，这更有利于年轻球员的成长。

凯帕和兰帕德潜在矛盾始终是令人担心的事情，卡巴列罗本赛季曾连续获得首发机会，导致凯帕被迫接受板凳上观战。老门将也较好的完成了比赛，同时也刺激和激发了凯帕的信心，所以留住老将也是备选，凯帕一旦有问题还能暂时取而代之。

凯帕超高的转会费，今夏想转出去换来相等能力的门将不易，所以老门将续约后也意味着门将的位置不会做调整。两位老将续约一年也证明切尔西明夏才会有大动作。威廉没一起续约则可能会在赛季结束后转会阿森纳或热刺，自然也可能获得他希望的三年合约，所以随后才会官宣。

吉鲁续约之后公开表示迫不及待的希望重返赛场，并期待再次穿上切尔西球衣，这些话也能看出他对蓝桥的爱。兰帕德更是表示吉鲁在场上和场下都做得很好，给予球队很大帮助，更为重要的是分享经验给年轻队友。吉鲁的职业精神和老大哥的形象的确有助于青春风暴的切尔西，不过这位上赛季的欧联杯金靴得主，本赛季少有的出场时间却能在比赛中发挥作用，这些都揭示了吉鲁是有含金量的，所以切尔西此举是正确的。

吉鲁曾效力阿森纳，被人们称之为大吉鲁，那是因为在很多关键比赛中他总能一锤定音，帮助枪手拿分。14/15赛季开启之后，吉鲁为阿森纳打进28个英超进球全部在禁区内，被称为禁区之鲁，当时的切尔西支持者只有羡慕。

老将之所以离队和伤病有关，因为14/15赛季阿森纳客场2比2战平埃弗顿，吉鲁最后时刻打进扳平一球，但脚踝受伤将伤停一段时间。当赛季第二轮的英超官方最佳阵容中就有吉鲁，切尔西门将库尔图瓦和后卫伊万诺维奇也在最佳阵容中。那个赛季11月末吉鲁再度出现在比赛中，随后的比赛中就打进反超比分的进球，且在比赛焦灼阶段很是血性，敢于对手球员火拼，且在随后的比赛中多次建功。

2016年欧洲杯吉鲁在关键时刻进球，且在国家队展现了自身的作用。欧洲杯之后吉鲁在联赛中表现也不错，但是获得登场的机会却越来越少，这也是吉鲁在2018年2月加盟切尔西的原因，因为他渴望比赛和进球。切尔西的支持者中有一部分人不看好吉鲁的，孔蒂也没有第一时间选择信任这员大将，只是在足总杯的比赛给予机会。

那场比赛吉鲁卡位似曾相识，和当年的德罗巴、科斯塔的一样的感觉，切尔西最佳锋霸就是魔兽和魔塔，所以吉鲁的到来的确带来了梦幻的感觉。但是很遗憾的是吉鲁在场上却不起高球，这降低了他的进攻效率。前几场比赛吉鲁表现出色，但是随着莫拉塔的伤愈，吉鲁得到机会的次数锐减。孔蒂也是很个性的主帅，有两位很擅长头球建功的锋霸，却一直在比赛后半段打地面，这也是球队错失一些比赛的主要原因。

18/19赛季萨里很好的使用了吉鲁，他也发挥出加盟切尔西之后的最大能量，在欧联杯的赛事中传射功力都到位，欧战打进11球成为射手王，同时帮助球队登顶欧联杯。

萨里是比较有主见的，选择了三小前锋就会坚持使用，但是欧联杯却给予了吉鲁足够的信任，这也是当赛季最终联赛第三，欧联杯夺冠的关键。兰帕德其实也该借鉴萨里的做法，更好的发挥吉鲁的作用，本赛季多数时间吉鲁是在板凳上等待的，的确有点可惜。

吉鲁效力切尔西第50场比赛中助攻佩德罗破门，球队在欧联杯1/8决赛首回合的比赛中主场3比0迪纳摩。此后联赛对阵布莱顿有一粒进球。本赛季兰帕德执教球队，切尔西青春风暴两个边路的状态和发挥都很好，亚布拉罕表现是不错。但是这员小将也有疲惫中效率不高的时候，如果给予吉鲁更多机会的话，则可能斩获胜局。