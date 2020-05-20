英超昨日开启训练，今日却在之前48小时的检测中发现在英超球员和工作人员中有6名新冠病例，虽然不是英超官方消息，但是相关的消息被披露出来还是令人担心。因为如果属实的话可能影响英超随后重启，这的确是不利的一面。相关的消息指出这其中有3名病例来自沃特福德，其中包括1名是球员和2名是工作人员，接下来这些人需要再进行7天的自我隔离。

值得一提的是沃特福德队长迪尼之前公开反对联赛重启，并表示自己即使破产也不会重返球场。现在看来沃特福德俱乐部对于疫情控制方面做得也不到位，所以一旦联赛重启的话，这支球队的隐患最大。此前的消息也曾指出，如果有球队反对赛事重启的话可能会被直接降级，目前沃特福德的情况的确可能直接降级。

目前英超其他球队都没有出现问题，球队都根据相关的规定开启训练。瓜迪奥拉也已经回到了球队，接下来将和球队一起训练。不过他的母亲是因为新冠肺炎去世的，这对于瓜帅的打击也很大，所以归队后仍需要时间恢复心情。如果球队有人感染疫情的话，相信瓜帅也会有更为直接的言论。

曼城从周一开始对球员们进行新冠检测，24小时出结果之后，球队还将接受医疗团队的身体指标检测，曼城在这个方面做的是很到位的，应该不会有沃特福德那样的情况。对于曼城来说还有利好的消息就是体育仲裁法庭确定了曼城上诉听证会的时间将在6月8日至10日进行，这也意味着一旦申诉成功的话，并不妨碍球队下赛季征战欧冠，具体的结果应该在联赛开打前就公布了。

即便还可能遭遇处罚，一旦结果出来球队也可以更好的做应对的准备，还可以全力冲击下赛季的联赛冠军。参见其他球队遭遇禁令之后的遭遇，曼城目前的形势的确是比较利好的。不过其他排名在英超联赛前列的球队并不希望曼城被解禁，尤其是目前排名第五的曼联，因为如果曼城禁赛的话，曼联以目前的排名就将获得下赛季欧冠资格。自然欧战的资格也会顺延一位，狼队和谢菲联都可能赢得机会。

曼城近期想纳入18岁小将德拉梅，这名球员目前效力富勒姆，球队签下之后还是会再度租借出去。因为近几年足坛新锐越来越年轻，所以潜力股也是豪门俱乐部的第一选择，这同样和球队的未来相关。利兹联和利物浦也都关注德拉梅，这也说明球员的实力是被认可的，群雄争抢球员的战役中，曼城还是更擅长收入小将。

此外曼城还将开启热苏斯的续约谈判，球队将给巴西人提供一份新合同，球员目前和曼城的合同还有三年，再续约的话可以让球队未来数个赛季都没有后顾之忧。哪怕是在没有欧冠的情况下也不愁冲击联赛冠军，这个续约很关键。尤文今夏对热苏斯也有想法，所以曼城续约大将也是为了让斑马军团死心。

曼城还对米兰的贝纳塞有意，后者的偶像是马赫雷斯，所以曼城如果想纳入这位小将应该更容易。贝纳塞曾效力过阿森纳，也更倾向重返英超征战，所以这笔引援可能是曼城今夏的第一笔。本赛季本纳塞为米兰打了23场比赛，送出1次助攻，也还需要更多的调教和磨练。

萨内的去留一直是今夏的重点，无法达成协议最大的原因是拜仁无法满足曼城开出的转会费金额，球队本人和曼城无法完成续约则是因为薪水达不到萨内的要求。近日拜仁又出了新的招式，拜仁将会为萨内提供球队的十号球衣，巴西人也动心了，所以也答应了自己所要的薪水比之前降低30%，所以这笔交易的确可能更进一步。

萨内目前的薪水为930万欧元，曼城此前提供的续约年薪为1100万欧元，萨内则希望得到2000万欧元的税前年薪，所以没能完成续约。可以看出曼城连续两个赛季夺冠之后，球队想和功勋们续约的难度都加大了，因此新老更替已经成为最为重要的事情。

席尔瓦今夏要离队，队内32岁的锋霸阿奎罗也可能开启下一站，热苏斯则必须留下撑起曼城未来数个赛季的进攻端。阿奎罗效力曼城9个赛季共为球队出战368场打进254球，送出61次助攻。本赛季阿根廷出场30次打进23球，送出3次助攻，在射手榜排名第3，比第一的瓦尔迪少3球。

值得一提的是阿奎罗的合同是明年夏天到期，目前不续约的话，本赛季结束后就该转会离队，否则明夏合同到期离队对于球队来说有损失。近期相关的消息指出那不勒斯高层已经和阿圭罗的经纪人进行了接触，球队愿意为阿奎罗提供一份4年的合同，税后年薪750万欧元，转会费为3000万欧元。接下来需要看曼城的态度，是否还希望阿奎罗留队征战一个赛季，目前续约的可能性不太高。

不过从目前曼城的情况，瓜帅也有可能不会放阿奎罗离队，毕竟主帅和球队的合同也是下赛季结束后到期，阿奎罗的效率也能稳定战绩，倘若失去了第一锋霸则可能导致战绩不稳。不过如果欧冠禁赛的话，曼城也会和切尔西一样更快速的开启新生代，一个崭新的王朝也会更快的成长并斩获佳绩。