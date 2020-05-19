英超群雄今日全部恢复训练，但是近期切尔西前锋奥多伊却因为和陌生女人约会一情被捕，即便目前已经保释出来，但是仍可能无缘训练甚至随后的赛事，因为他违反了当地的防疫规定，此外和家人之外的人见面之后的球员还需要继续隔离14天，确定没有感染新冠检测才能参与训练。目前切尔西对此事件发声，球队还是全面的准备相关的训练和备战的工作。奥多伊也是被誉为未来之星的球员，本赛季伤停了很长的时间，复出后的表现也不错，疫情期间还受到感染，所幸的是随后很快的康复了。但是很遗憾的是这员小将无视了相关规定，这件事情对于切尔西也很不利。

奥多伊上此前还曾在18-19赛季获得最佳年轻球员奖，也被认为是未来前途无量，即便是受到伤病的影响，但是依旧被各方看成兰帕德阵中的重要棋子。上赛季奥多伊出场29次打进6球，送出7次助攻的确不俗。本赛季奥多伊经历一段时间伤停，在联赛杯第3轮的比赛中复出，球队但是在主场7比1大胜格里姆斯比。奥多伊在下半场的比赛表现出色，他的妙传帮助巴舒亚伊完成射门，可惜击中了立柱，第89分钟巴舒亚伊助攻奥多伊将比分定格为7比1，这场比赛后奥多伊也获得了连续出场比赛的机会。

随后蓝军在主场2比0拿下布莱顿的比赛奥多伊仍是替补出场，他在第63分钟登场，第76分钟一脚斜传球帮助威廉锁定胜局，复出两战都很出色和活跃。紧接着切尔西欧冠客场2比1里尔的比赛还是奥多伊助攻威廉破门，将比分定格为2比1。这粒进球的时间是第77分钟，奥多伊是第67分钟替补登场的，也就是他10分钟就送出一次助攻左右了比赛的成败，这场比赛也是兰帕德执教生涯的欧冠首胜。

欧冠赢球后切尔西4比1大胜南安普顿，奥多伊本赛季第一次获得首发机会，他参与了第16分钟的首粒进球，当时奥多伊在半场断球后选择长传球助攻亚伯拉罕单刀破门。此后蓝军1比0纽卡，唯一进球依旧是第73分钟，来自阿斯皮利奎塔的传球，奥多伊得起后转身分球助攻阿隆索洞穿了对手的球门。这一次是奥多伊连续两场首发出战，关键的表现延续了多场。

切尔西欧冠客场1比0险胜阿贾克斯的比赛中奥多伊同样首发出战，只是在蓝军2比1曼联之后，奥多伊没有延续连续首发的模式，而是替补出战了切尔西对阵沃特福德，兰帕德只给了奥多伊7分钟的登场时间，球队2比1拿下对手。接近着欧冠4比4阿贾克斯的比赛，奥多伊第69分钟替换受伤的芒特出场，3分钟后切尔西将比分板成2比4。虽然奥多伊没直接参与进球，但是球队从他登场后连入3皮球逼平对手。

不过这之后奥多伊缺席了随后四场比赛，这期间球队2比0水晶宫、1比2不敌曼城、2比2瓦伦西亚、0比0西汉姆。直到球队2比1维拉的比赛中，奥多伊才替补出战打了不到十分钟的比赛。悍将再度首发出战是蓝军主场0比2不敌南安普顿的比赛，奥多伊前场丢球，对手赢得进攻机会，在不得重用的这段时间奥多伊关键性也降低了。

不过奥多伊随后首发出战了球队主场3比0伯恩利的比赛，并打进一球。此后在蓝军主场2比2阿森纳、足总杯2比1胡尔城、2比2莱斯特城也都首发出战，只是再度对阵曼联的比赛中，兰帕德再度雪藏奥多伊，球队0比2输球。

此后切尔西0比3不敌拜仁的比赛中，奥多伊也没登场，随后的三场比赛同样没有出场，可以看出兰帕德对于奥多伊并没有足够的信任，但是不可否认的是这员小将还是有实力的。不过最近的违规事件对奥多伊的职业生涯也可能有影响，接下来还要看切尔西高层和主帅兰帕德的最终决定。

除了奥多伊的问题，切尔西还需要解决吉鲁和威廉能否坚持完成本赛季剩余赛事的问题，因为目前的情况英超还是有可能重启的，兰帕德也认为俱乐部需要多留这两位大将一段时间，也能确保球队最终拿到欧冠资格。尤文今夏一直寄望纳入若日尼奥，切尔西标出了6500万欧元的身价等着对手出手，事实上这位核心也不该被放走，只是目前来看球员并没有公开表示一心留队，所以还需要有积极应对，继续寻找可替代的球员。