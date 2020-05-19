英超群雄今日全部恢复训练，但是近期切尔西前锋奥多伊却因为和陌生女人约会一情被捕，即便目前已经保释出来，但是仍可能无缘训练甚至随后的赛事，因为他违反了当地的防疫规定，此外和家人之外的人见面之后的球员还需要继续隔离14天，确定没有感染新冠检测才能参与训练。目前切尔西对此事件发声，球队还是全面的准备相关的训练和备战的工作。奥多伊也是被誉为未来之星的球员，本赛季伤停了很长的时间，复出后的表现也不错，疫情期间还受到感染，所幸的是随后很快的康复了。但是很遗憾的是这员小将无视了相关规定，这件事情对于切尔西也很不利。
奥多伊上此前还曾在18-19赛季获得最佳年轻球员奖，也被认为是未来前途无量，即便是受到伤病的影响，但是依旧被各方看成兰帕德阵中的重要棋子。上赛季奥多伊出场29次打进6球，送出7次助攻的确不俗。本赛季奥多伊经历一段时间伤停，在联赛杯第3轮的比赛中复出，球队但是在主场7比1大胜格里姆斯比。奥多伊在下半场的比赛表现出色，他的妙传帮助巴舒亚伊完成射门，可惜击中了立柱，第89分钟巴舒亚伊助攻奥多伊将比分定格为7比1，这场比赛后奥多伊也获得了连续出场比赛的机会。
随后蓝军在主场2比0拿下布莱顿的比赛奥多伊仍是替补出场，他在第63分钟登场，第76分钟一脚斜传球帮助威廉锁定胜局，复出两战都很出色和活跃。紧接着切尔西欧冠客场2比1里尔的比赛还是奥多伊助攻威廉破门，将比分定格为2比1。这粒进球的时间是第77分钟，奥多伊是第67分钟替补登场的，也就是他10分钟就送出一次助攻左右了比赛的成败，这场比赛也是兰帕德执教生涯的欧冠首胜。
欧冠赢球后切尔西4比1大胜南安普顿，奥多伊本赛季第一次获得首发机会，他参与了第16分钟的首粒进球，当时奥多伊在半场断球后选择长传球助攻亚伯拉罕单刀破门。此后蓝军1比0纽卡，唯一进球依旧是第73分钟，来自阿斯皮利奎塔的传球，奥多伊得起后转身分球助攻阿隆索洞穿了对手的球门。这一次是奥多伊连续两场首发出战，关键的表现延续了多场。
切尔西欧冠客场1比0险胜阿贾克斯的比赛中奥多伊同样首发出战，只是在蓝军2比1曼联之后，奥多伊没有延续连续首发的模式，而是替补出战了切尔西对阵沃特福德，兰帕德只给了奥多伊7分钟的登场时间，球队2比1拿下对手。接近着欧冠4比4阿贾克斯的比赛，奥多伊第69分钟替换受伤的芒特出场，3分钟后切尔西将比分板成2比4。虽然奥多伊没直接参与进球，但是球队从他登场后连入3皮球逼平对手。
不过这之后奥多伊缺席了随后四场比赛，这期间球队2比0水晶宫、1比2不敌曼城、2比2瓦伦西亚、0比0西汉姆。直到球队2比1维拉的比赛中，奥多伊才替补出战打了不到十分钟的比赛。悍将再度首发出战是蓝军主场0比2不敌南安普顿的比赛，奥多伊前场丢球，对手赢得进攻机会，在不得重用的这段时间奥多伊关键性也降低了。
不过奥多伊随后首发出战了球队主场3比0伯恩利的比赛，并打进一球。此后在蓝军主场2比2阿森纳、足总杯2比1胡尔城、2比2莱斯特城也都首发出战，只是再度对阵曼联的比赛中，兰帕德再度雪藏奥多伊，球队0比2输球。
此后切尔西0比3不敌拜仁的比赛中，奥多伊也没登场，随后的三场比赛同样没有出场，可以看出兰帕德对于奥多伊并没有足够的信任，但是不可否认的是这员小将还是有实力的。不过最近的违规事件对奥多伊的职业生涯也可能有影响，接下来还要看切尔西高层和主帅兰帕德的最终决定。
除了奥多伊的问题，切尔西还需要解决吉鲁和威廉能否坚持完成本赛季剩余赛事的问题，因为目前的情况英超还是有可能重启的，兰帕德也认为俱乐部需要多留这两位大将一段时间，也能确保球队最终拿到欧冠资格。尤文今夏一直寄望纳入若日尼奥，切尔西标出了6500万欧元的身价等着对手出手，事实上这位核心也不该被放走，只是目前来看球员并没有公开表示一心留队，所以还需要有积极应对，继续寻找可替代的球员。
切尔西今夏引援也不太顺利，兰帕德一直寄望纳入33岁的默滕斯，虽然对方年纪偏大的确不适合蓝军的青春风暴，但是此前很多的消息都指向蓝军求购比利时悍将，的确不是空穴来风。近期默滕斯要和那不勒斯续约了，这也让此前对他有意的球队寒心了，有人臆测比利时大将就是借其他球队的求购为自己续约增加砝码而已。
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