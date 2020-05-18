近日国外媒体统计了过去5年欧洲足坛的转会支出情况，英超曼城以6.84亿欧元排名榜首，大巴黎排名第二。此外AC米兰净支出3.98亿欧元排在第四位，巴萨以3.63亿欧元排名第五，阿森纳净支出3.05亿欧排名第七，国米与尤文的净支出分别为3.18亿欧元和2.95亿欧元也在榜上。

正是因为重磅引援多，曼城也被认为严重违反财政公平政策而遭到两年禁止参加欧战的惩罚，目前球队仍在上诉中。何时得到最终结果还需要跟多的时间。今夏曼城引援目标不少，但是目前也没有具体的落定任何一位球员，反而是萨内和拜仁的转会传闻始终没有停止过。近日BT体育评论员哈格里斯夫表示萨内很难做出选择，因为一边是最佳主帅瓜迪奥拉，另外一边是距离家更近的拜仁，而且这支球队也是德国籍球员自小就希望加盟的球队。

令人没有想到的是这位名宿并没有认为曼城可能被禁赛欧冠这一点会影响萨内的职业生涯，反而认为在足球层面来说曼城是最好的所在，萨内想成为世界最佳球员，在瓜帅帐下更可能。虽然很多人都表达了不同的看法，但是萨内还是需要由内心做出决定。此前曼城跟队记者也表示曼城寄望和萨内续约的愿望，这说明瓜帅仍在希望爱将留队。

不过很多人认为曼城有更多前途都是因为瓜迪奥拉执教这支球队，否则曼城和其他英超没有太多的优势，所以瓜帅未来的去留也是很关键的。近期相关的人士暗指曼城主帅的下一站将是意甲，这其中尤文的可能性应该最高。萨里本赛季执教尤文，联赛也没有和争冠对手拉开分差，这一点不及此前的赛季。欧冠1/8决赛次回合对阵里昂的比赛也是命悬一线，如果本赛季联赛和欧冠战绩不能令人满意的话，萨里下课也是必然的，尤文高层是不会错过请瓜帅执教的机会。

很多交易都会和一些事情相关，目前萨内陷入了一个两难的境地，曼城也同样，目前只有寄望拜仁拿出诚意满足曼城的转会费要求，让这笔持续了两年的交易最终落定。如果拜仁还坚持现在的报价的话，萨内就只有留下来完成下赛季的赛程，在明夏以自由之身加盟拜仁。但是与此同时也可能在下赛季和曼城续约，所以拜仁今夏不积极争取的话也可能错失良将。

德甲已经开启，拜仁客场2比0零封柏林联盟，莱万和帕瓦德先后建功，射门13比9，射正3比2，并不是绝对的优势，莱万的进球还是一粒点球。但是多特本轮主场4比0狂胜沙尔克04，小阿扎尔和哈兰德更为出色，从两队发挥上和对手的强弱上多特更强更有冠军相。拜仁今夏必须纳入强援才可能在下赛季不被多特和莱比锡所超越，毕竟就本赛季德甲球队的表现来看拜仁不再是一枝独大，联赛的模式是4强争霸，门兴本赛季和本轮比赛的发挥同样出色，前四的球队的积分差距只有7分，四强都有争冠的机会。

如果曼城无法更确定的留住瓜帅的话，那么乘着现在还有强留萨内一个赛季的权利，留住悍将也是正确的决定。因为本赛季赛程受到影响，欧冠重启和争冠还是一个很大的未知数。如果今夏增补防线球员的话，以目前中前场的实力，下赛季可以更接近欧冠奖杯，所以曼城今夏不可能放萨内的主因也是因为博下赛季的缘故。

萨内曾表态希望两支俱乐部尽快完成交易，但是如今事情的演变的确不是球员发言可以左右的。事实上萨内本赛季伤停很久也是这笔交易无法顺利完成的一个主因，拜仁也担心长期伤停可能影响球员的发挥，所以接下来英超能否顺利重启比较重要。

今日最新的消息显示，德甲和K联赛的重启让其他联赛加快了备战的脚步，相关的内部消息称本赛季英超联赛会在下个月6月12日-6月19日重启，本周二则将恢复训练。25天的备战时间的确需要所有球队更积极的备战，未来两周可能允许有接触的团队训练，如果以上这些都没变化的话，英超一旦开启，萨内表现耀眼的话，拜仁很可能满足曼城的转会费要求纳入强援。