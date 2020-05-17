德甲重启同一时间开战的几场比赛都很激烈，这其中多特蒙德主场4比0大胜沙尔克04一战更令人振奋，因为桑乔在这场比赛中只出场11分钟，而哈兰德和小阿扎尔则完成了一场绝妙的比赛。这也预示着即便桑乔离队，多特蒙德也依旧有争冠的实力，哈兰德和小阿扎尔的化学效应更令人惊叹。

多特赢球后和拜仁的积分差距缩小到1分，这也让榜首球队在周一的比赛中必须全取三分，否则的话多特可能在随后的赛事中取而代之，毕竟1分优势太危险了。其他的几场比赛中，排名第三的RB莱比锡意外的被弗莱堡逼成1比1平，这也意味着球队被多特拉开了分差，原本1分差距成了3分。

其他三场比赛霍芬海姆主场0比3柏林赫塔、奥格斯堡1比2沃尔夫斯堡、杜塞尔多夫0比0平帕德博恩。这其中后面两支球队排名联赛倒数第三和倒数第一，平局对于两队来说都不利，因为其他球队赢球可能脱离降级区。本轮过后联赛还有8轮，两支球队目前的状态对阵强队会更无力。不莱梅虽然目前仍在倒数第二位，但是球队目前比另外两支球队少赛两轮比赛，所以还有连胜逃离降级区的机会。

再谈多特的这场比赛，球队的四粒进球是哈兰德率先进球，助攻者是小阿扎尔，此后格雷罗梅开二度，小阿扎尔也完成了传射建功，后者近几个赛季越发的关键，这也是多特蒙德慧眼独具的结果。目前德甲的射手榜上桑乔打进14球是球队进球最多的球员，所以在曼联苦苦追求的情况下，大黄蜂必须做好失去桑乔的准备。

队内其他球员中，罗伊斯打进11球，本场比赛伤停。哈拉德打进10球，本赛季各方面实力都有提升，尤其是关键比赛中的表现格外亮眼。格雷罗打进7球，本场比赛比以往的赛事更为积极和活跃。小阿扎尔打进6球，助攻数更多，他的综合实力更多的提高了，单就本场比赛的表现来看，他在48分钟完成传射的确是本场的绝对功臣。尤其是在罗伊斯和其他队友缺席、桑乔替补的情况下，如此表现的确令多特的支持者们放心。

回看这两粒进球，第一球是第28分钟，小阿扎尔和哈兰德配合后，一脚绝妙的传中球助攻哈兰德撞射破门。当时两人的速率极快，也令对手防守球员无法盯防，传中球也让对方两名球员无法做出防守动作，只能眼睁睁的看着哈兰德将球打进。

第二球是对手门将出错送分，上半场2球领先并不是很稳。下半场小阿扎尔用2分钟的时间锁定了胜局，他当时接布兰特横敲直接爆射得分，3比0的比分让比赛失去了悬念。第4球是在第62分钟，哈兰德助攻格雷罗梅开二度，将这场比赛变成了酣胜。

全场比赛小阿扎尔打了79分钟的比赛，共有2次射门打进1球，传2次威胁球送出1次助攻。此外还有1次过人，1次抢断成功，3次被犯规。哈兰德打满全场同样是2次射门1球1助攻，传2次威胁球，1次过人，只有传球成功率不及小阿扎尔。

全场数据上多特射门11比10，射正4比3，角球4比2，成功传中3比0，控球率59.6%比40.4%。两队射门和射正的次数很接近，沙尔克缺少的是将机会转化为进球的能力。此外门将的低级错失很致命，如果是半场0比1落后多特的话，下半场也不会太激进导致防线疏漏再失一球。

值得一提的是多特本赛季首战沙尔克是0比0平局收场的，当时桑乔、罗伊斯都首发且打满全场，格策在第58分钟被小阿扎尔换下，遗憾的是多特在数据上不及主队沙尔克。赛后数据显示沙尔克射门14比8，射正都是3次，角球8比2，越位5比1，控球率43%比56%。本场比赛首发有变动，赛前还被各方认为可能有冷门，没想到球队双神发威迎来4球大胜，这的确说明了小阿扎尔的作用。

此外从两队的备战上看多特也是占优的，青春风暴加上看似已经无可阻挡的哈兰德，如果罗伊斯随后康复，拜仁的榜首位置的确要摇动。



