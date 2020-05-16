5月16日晚21点30分，德甲在沉寂了65天之后再度重启。同一时间开打的比赛中有鲁尔德比战多特蒙德对阵沙尔克、莱比锡红牛战弗赖堡、霍芬海姆对阵柏林赫塔、杜塞尔多夫迎战帕德博恩、奥格斯堡对阵沃尔夫斯堡，拜仁客战柏林赫塔的比赛要在5月18日零点开战。目前的德甲积分榜拜仁4分优势领跑，第二位是多特蒙德，第三的莱比锡比大黄蜂少1分，第四的门兴比榜首球队少6分，联赛还有9轮，联赛争冠的确是有各种可能的。

多特这一战如果全取三分就可能更早的缩小和拜仁的分差，沙尔克赢球则可以缩小和前四球队的差距。莱比锡的对手排名靠后，所以球队赢球也能继续施压或反超多特蒙德，所以最早开打的几场比赛中多特和莱比锡这两场最值得关注。

目前德甲深陷降级区的球队有杜塞尔多夫、不莱梅和帕德博恩，所以降级球队的直接碰面也是焦点。杜塞尔多夫比榜尾的帕德博恩多6分，后者的求生欲应该更强烈一些，所以这场比赛也会比较激烈，因为平局对彼此都无益。

目前德甲的战力还是拜仁最强，球队25轮联赛打进73球，丢了26球。多特蒙德打进68球，失33球，失球数也是前5名球队中最多的。莱比锡打进62球，失球数和拜仁相同，防守端的表现更为突出。拜仁和多特都已经吃到4场败仗，莱比锡只有3场输球是德甲输球最少的球队，本赛季的确有冠军相。

拜仁所依仗的还是进攻端的火力，只要多进球就能弥补球队的其他问题。德甲榜首球队进攻端最倚重的是莱万，32岁锋霸已经在联赛打进26粒进球，射手榜上比莱比锡的维尔纳多进5球。本赛季截至目前为止五大联赛射手榜第一的分别是德甲25轮的莱万打进26球，意甲拉齐奥的因莫比莱打进27球，英超29轮莱斯特城的瓦尔迪打进19球，西甲27轮巴萨的梅西打进19球，所以莱万的攻击力的确是极其犀利的。

关于拜仁德甲重启后的第一场比赛，各方认为爆冷的可能性不高。因为强队遭遇的对手实力较弱，最强的是沙尔克04，但是激战多特也可能是握手言和，而不是拿下多特蒙德。

此外拜仁的对手最弱，球队进入2020年的战绩是10胜1平，整体表现也是德甲球队中最好的虽然赛事暂停这段时间球员状态也可能会有一些影响，但是对手同样会遭遇同样的困顿，所以拜仁仍有绝对的优势可以轻松致胜。

柏林联合目前排名德甲第11位，近4轮比赛只赢了一场，所以想在拜仁身上拿分的确无可能。莱万此前3场比赛连场破门，且贡献4球，本场比赛仍可能延续连场进球纪录。回看本赛季莱万的进球，单场曾上演一次大四喜，一次帽子戏法，七次梅开二度，的确是魔锋。

莱万本赛季还曾连续15场比赛破门，所以剩余的9轮联赛如果无人抵挡的话，莱万可能在本赛季刷新更多的进攻数据。多特蒙德赛事停摆前保持着联赛4连胜的战绩，莱比锡保持着7场不败战绩，其中4胜3平。拜仁的对手柏林联合此前5场比赛1胜1平3负，表现极其低迷，更能验证复赛之后的首场比赛难以在拜仁身上拿分。

赛事重启有很多规定，除了佩戴口罩和禁止吐痰外，进球后的庆祝动作也有限制，弱旅面对强队的防守势必要有一些收敛，所以强队和弱旅的比赛中后者是会比较难受的。基于以上这些特别的地方，德甲的重启后的首场比赛强队都可能拒绝冷门的出现。拜仁本赛季第一次和柏林联合交战是2比1取胜对手的，心理优势也在球队这边。

柏林联合主帅费舍尔曾率队和拜仁交手，但是3次碰面全部输球。拜仁此前5场客战全部获胜，客场能力也值得信任。柏林联合本赛德甲主场的比赛中只有1场的进球数超过2球，主场的进攻端优势同样不明显。拜仁德甲最近5场客场的比赛中打进20球，两队火力对比太过于悬殊。

值得一提的是两队第一次交手莱万打进1球，本场依旧可能再度攻破对手的球门。柏林联合的射手是安德松，这名球员本赛季25场比赛打进11球，近三场联赛打进3球。不过令人遗憾的是这三场比赛球队不胜，柏林联合先后在主场2比2平沃尔夫斯堡，德国杯客场1比3不敌勒沃库森，回到联赛继续在客场不敌弗莱堡。由此可见锋霸的进球效率延续却没能带来胜局，所以对阵拜仁绝无冷门。



