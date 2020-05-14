近期关于英超重启还是有诸多障碍，中立球场的提议也没有得到更多俱乐部的认可，所以联赛中期还需要更多的时间。此外就是引援方面的消息，切尔西已经为失去坎特做好的准备，如果后者离队的话，球队将求购西汉姆的德克兰-莱斯。虽然球队失去坎特会有很大的影响，但是有库尔图瓦的先例，切尔西的确需要做足准备。

皇马已经先后从切尔西阵中纳入库尔图瓦和阿扎尔，两人都是蓝军绝对的主力球员，坎特更是目前蓝军阵中不可缺的大将，而皇马仍对这员虎将执着。有消息透露如果皇马纳入坎特就会放弃对博格巴的引进，所以这笔交易还是悬而未决的。此外阿扎尔此前的转会费皇马还没有全部支付给切尔西，今夏再度引入坎特也会有阻力，所以这笔交易成功的几率只有五成。

莱斯与芒特是好友，曾一起踢球彼此也很熟悉，如果球员重返蓝军的话的确可以很快的融入球队。本赛季兰帕德开启切尔西的青春风暴也是吸引了很多年轻球员注目，相信很多人愿意加入阵中，芒特和亚布拉罕被委以重任就是最好的证明。莱斯也在切尔西少年队踢过球，之后加盟西汉姆，铁锤帮目前联赛排名第16位，球员本人的意愿一定是加盟切尔西。虽然阿森纳和曼联也被传出对这名球员有意，但是若从中选择，相信小将还是可能希望和芒特并肩作战。

坎特上次和切尔西续约是在2018年11月23日，悍将得到5年合同至2023年到期，周薪29万英镑。当时的坎特已经27岁，所以今年也是球员最后的选择，如果留队的话就是一直镇守蓝桥了。坎特从加盟切尔西之后从没有表示过离队的想法，即便是多支球队都对他抛出橄榄枝的时候也完全否定，并表示自己和家人在伦敦很快乐，所以今夏如果真想离队的话，也会和高层坦言的。

坎特是在2016年夏天从莱斯特城加盟切尔西，处子赛季就在孔蒂帐下帮助球队斩获联赛冠军，他个人还获得PFA、FWA和英超官方三项年度最佳球员大奖，且是球队夺冠的绝对功臣。效力蓝军的第二个赛季拿到足总杯冠军，第三个赛季切尔西换帅，坎特在萨里帐下跟随球队一起夺得欧联杯的冠军。近几个赛季坎特是切尔西近三位主帅绝对倚重的球员，所以不是特殊情况兰帕德也不会让坎特离队。

皇马想纳入坎特也需要1亿以上的转会费，今夏因为疫情的影响所有俱乐部都有经济上的损失，所以大笔资金纳入坎特的可能性也不高。不过今夏球员互换东家的模式也可能被皇马使用，这就要看兰帕德能不能看上目前银河战舰阵中的球员。

不过如果坎特执意离队的话，兰帕德也是可以接受的。因为坎特近两个赛季已经受到了伤病的影响不能全勤，所以早早完成更新换代也是有利好的一面的。目前坎特在队内周薪最高，离队也能节省队内的薪资空间。坎特加盟皇马的确能提升球队的实力，球队急需要在联赛和欧冠冲击双冠，所以坎特的多面性也能给予攻防两端更多辅助。

不过西汉姆联为德克兰-赖斯开出7000万镑的转会费也会一个阻碍，接下来就看三支球队之间的博弈和最终选择。切尔西中场球员有若日尼奥、坎特、吉尔摩、巴克利、科瓦契奇等人，租借在外的球员还有阿姆帕杜和查洛巴，后者此前曾被主帅看重，所以收回来跻身一线队也是可能的。