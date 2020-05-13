因为今夏席尔瓦将离队，所以曼城急需要找到他的替代者。从上赛季欧冠之后，瓜帅一直都在关注里昂中场阿瓦尔，且认定他能接席尔瓦的班。关于这笔转会也一直在进行中，今夏极其可能达成交易。今年即将满22岁的阿瓦尔和里昂的合同到2023年6月到期，本赛季他为里昂出战37场比赛贡献9球，送出7次助攻，数据的确很出色，所以里昂希望以5000万欧元出售阿瓦尔，目前对小将有意的是曼城和尤文等球队。

上赛季欧冠小组赛第五轮里昂在主场2比2逼平曼城的赛后，瓜帅公开盛赞里昂的阿瓦尔，他用了难以置信来形容这员小将，也说明了自己对球员的欣赏。当场比赛拉波尔特和阿奎罗先后进球，里昂的进球功臣则是科尔奈，阿瓦尔在比赛中表现出色，还有两次被犯规。

本赛季的阿瓦尔更为出色，他分别在球队6比0昂热、4比0尼姆、欧冠2比2莱比锡、2比0梅斯的比赛打进一粒进球，此外在里昂对阵尤文的比赛中也有关键的表现。比赛中他传出3次威胁球，球队得以1球小胜尤文。巧合的是这些比赛都是主场作战，这也说明阿瓦尔在主场的比赛更为关键。

上赛季欧冠小组赛两回合的比赛中里昂对阵曼城1胜1平，球队客场2比1，主场2比2对曼城保持不败，这也是其他球队很难做到的。更为可贵的是阿瓦尔在两回合的比赛中都有不俗的表现，首回合的比赛中还有两次射门威胁球门。正是基于上赛季的出色表现之后，阿瓦尔也被很多豪门所关注。有趣的是瓜帅在客场2比2平里昂的比赛还和阿瓦尔有一些交谈，鼓励对方保持状态并祝他好运，相信球员如果面临选择的时候也会更倾向瓜帅执教的曼城。

此外有消息称切尔西、阿森纳、利物浦也都对这名球员很是关注，红军甚至差点在2016年的夏天签下这名球员，当时是里昂主席奥拉斯亲自出面将这笔交易终结。瓜帅的优势就是和阿瓦尔曾有交流，此后一定也有联系，近期的消息是瓜帅再度和球员本人有一些交流，所以其他球队很难参与竞争，这其中也包括利物浦。

本赛季欧冠对阵尤文的首回合比赛中，阿瓦尔助攻图萨尔打破僵局，前者近两个赛季在欧冠都送出3次助攻，欧战的效率才是豪门球队最欣赏他的所在，尤其是寄望在欧冠夺魁的曼城更是如此。相关的数据显示里昂欧冠近5粒进球中阿瓦尔打进1球，送出2次助攻，的确是绝对的功臣。如果本赛季欧冠重启，首场比赛也将是尤文主场迎战里昂的生死战，首回合0比1输球的斑马军团必须搏命，阿瓦尔的表现也可以左右尤文的命运。

近两个赛季里昂的确是比较顽强的，上赛季欧冠1/8决赛还在主场0比0战平巴塞罗那，那场比赛费基尔无法出战，但是阿瓦尔、科尔内、恩东贝莱、及穆萨-登贝莱联手逼平了对手，的确是惊艳的一战，里昂严密的防守的确令曼城和巴萨都受困其中。虽然那场比赛里昂的射门是5比25，但是射正方面是2比5巴萨，可以看出宇宙队也没有更多的威胁到球门，球队很好的限制了对方的威胁。

欧战中里昂的主场更稳健一些，这批球员的成长也让球队有不俗的战绩，与此同时也要在转会窗口开启后被挖角。阿瓦尔身高1米75司职中前卫，也可以打边前卫与左边锋等位置，这种全能型中场也是很难得的。助攻数比较多也说明他的传球成功率极强，阿瓦尔短传功力更为到位，这也是崇尚漂亮足球的瓜帅最需要的。中场球员最为重要的是让进攻更加流畅，宽阔的视野也一样必须具备，阿瓦尔在这些方面都优于同龄同位置的球员。

在很多比赛中阿瓦尔经常能传出一些令人意外的球，这是被人们誉为风险球，同样折射出小将的潜力还有可挖掘，出其不意才能博到进球和胜局。瓜帅一向有拔高年轻球员实力的能力，德布劳内加盟曼城之后的成长速度就够快，如果阿瓦尔也能在瓜帅帐下效力自然会有更高的高度。

相关的数据显示阿瓦尔场均有1.2次威胁传球，不过本赛季这个数据还有提高，小将的盘带和触球以及分球能力都不错，如果加盟英超球队的话对抗上需要加强。此外阿瓦尔拿球突破方面的选择也比较巧妙，过人选择上比较快，通常是在拿球的时候已经作出了选择，防守球员一旦慢半拍就会被过掉，此外在抓对方漏洞方面也是比较到位的，以上这些优势都是瓜帅看中他的原因。