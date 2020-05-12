5月16日德甲重启，21点30率先开战的比赛中有一场是鲁尔区德比，多特蒙德将坐镇主场迎战沙尔克04，这注定是一场激烈且精彩的大战。德甲是3月14日宣布暂停的，2个月的时间的确够久，所以再起硝烟也让球迷们很是期待。多特蒙德本赛季第一次战沙尔克是0比0握手言和，所以此役势必会全力博三分，因为目前积分榜上多特比榜首的拜仁少4分，再失分的话即便随后和拜仁交战拿下对手也无法取而代之，所以对于想争冠的多特蒙德来说本轮比赛不容有失。

沙尔克目前排名联赛第六位，也需要为下赛季欧冠资格而战，目前球队比多特少14分，比第四位的门兴少12分，本轮比赛客队同样也是输不起的，所以本轮注定是会分高下，而不是再度平局收场，因为平局和输球没分别。目前德甲还有9轮赛事，的确是争冠和拼欧冠和欧战资格的关键时刻了。两队过往7次交战沙尔克取得2胜4平1负的战绩，德比战中的表现和联赛排名完全不同，所以本场比赛多特也没有必胜的把握。

多特本赛季客场平沙尔克一战中桑乔、罗伊斯都打满全场，格策在第58分钟被小阿扎尔换下，大黄蜂也是全主力出战的，可惜比赛中的数据上并不及沙克尔。赛后数据显示沙尔克射门14比8，射正都是3次，角球8比2，越位5比1，控球率43%比56%。

那场比赛沙尔克两次进攻机会接近进球，可惜都被横梁和立柱阻挡，而且全是在上半场的比赛中。沙尔克第一次击中横梁是在第28分钟由奥奇普卡开出左侧角球，萨内在门前头球攻门击中横梁弹回。5分钟后多特后场丢球，沙尔克的进攻杀入禁区，多特防守球员也没能化解危机，所以让塞尔达尔完成一脚推射，遗憾的是这次射门击中近门柱。也可以说多特这一分也很侥幸，本场比赛再战仍需要防多特冷门。

不过因为两队球员很久没有参赛，都会存在准备不足的情况，多特有主场优势，这一点也是不可忽略的。本赛季球队各项赛事的主场战绩是13胜4平保持不败，本赛季球队在2019年的主场战绩是8胜4平，进入2020年之后多特主场连胜中，这个也是主队的优势面。

本场比赛还是哈兰德效力多特的第一场鲁尔区德比战，小将本来希望在8万球迷的现场踢这场德比战，遗憾的是因为疫情的影响，本轮比赛都是空场进行。目前哈兰德各项赛事已经为多特打进40个进球，身后是拜仁的莱万打进39个进球，第三是巴黎的姆巴佩打进30个进球，多特这位19岁的挪威前锋的确是极其惊艳，本场比赛也是他的个人表演秀。

多特蒙德欧冠已经出局，所以全力冲击联赛冠军成为首要任务，不过目前的积分差距让多特必须做到保持全胜，同时寄望拜仁有失分的比赛才能真正的取而代之。本轮比赛前多特有几名球员因伤无法出战，他们分别是队长罗伊斯和扎加杜，此外伤疑的还有维特塞尔和埃姆雷-詹，如果这四人均无缘比赛的话，多特整体实力是打折了。

值得一提的是进入2020年多特吃到三场败仗只有一场是联赛客场3比4勒沃库森，8轮联赛取胜7场，近4场联赛保持连胜。桑乔今夏陷入转会传闻中，他的表现也是焦点，桑乔在本赛季各项赛事中打入18球送出18次助攻，本场同样是关键人物。上一场对阵沙尔克的比赛中桑乔有4次射门2次射正，传1次威胁球，表现也是最突出的。那场比赛中罗伊斯和维特塞尔以及格策都只传一次威胁球，并没能威胁球门。

和多特相比沙尔克的困难更多，因为俱乐部面临财务危机，如果本赛季无法拿到欧冠资格的话，可能会出售前的多名主力球员。这其中后防核心卡巴克会被送走，球队此前战绩差和这位大将伤停有关，而现在悍将已经复出，这名球员也是本轮的关键人物。

近些年沙尔克没少卖掉核心球员，这其中有很多都是炙手可热的球星，其中包括萨内、格雷茨卡、诺伊尔、赫韦德斯、马蒂普、科雷尔、厄齐尔、德拉克斯勒，所以沙尔克本赛季必须保持战绩才能避免球队再度送走核心球员。联赛射手榜上沙尔克的塞尔达打进7球，阿米涅-阿里特打进6球，这两位是队内进球最多的球员，此役这两人的发挥也可以左右比赛的赛果。这场德比战的两队都是崇尚进攻的，所以防线的稳固是第一位的。