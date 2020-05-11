近期前利物浦中锋赫斯基谈到了老东家，并认为利物浦将取代曼城成为英超主导力量。事实上这样的话还是太早了，昔年克洛普也曾率领大黄蜂雄霸德甲，但是随后就被拜仁取代，之后球队战绩差导致他最终只能离开多特蒙德。现今的利物浦只是本赛季在联赛一骑绝尘，但是目前赛事暂停，球队是否能如愿夺冠还存在悬念，所以现在说这番话的确是有点败人品。

回看近几个赛季利物浦和曼城的差距，15/16赛季利物浦还在第8位，16/17和17/18赛季红军都位列英超第四位，18/19赛季排名第二位，一个积分的差距，也是距离曼城最近的一个赛季。曼城从瓜帅入主之后，处子赛季球队排名第三，随后两个赛季都拿到联赛冠军，本赛季也只是排在利物浦身后位列第二位。可以说在群雄不稳定的赛季，曼城还是保持着较好的战绩。

在英超连续夺冠的几率不大，此前只有爵爷、穆帅和瓜帅做到过，尤其是近几个赛季中更难再现，曼城能蝉联的确是因为主帅运筹得当。本赛季蓝月亮受困于防线的问题，不过今夏引援到位的话，下赛季则可能重新夺冠。此外穆帅执教热刺的次赛季也可能出成绩，因为按照穆里尼奥执教生涯以往的规律就是次赛季发威斩获冠军。兰帕德本赛季同样是处子赛季，谁敢于断言蓝军下赛季就不会重新斩获奖杯呢。

抛开曼城连续两个赛季夺冠，其他球队夺冠后的赛季往往会陷入一些困顿中，所以多数卫冕冠军次赛季的战绩都不好。利物浦本赛季即便夺冠，下赛季也可能面临同样的问题。英超中游球队和弱旅在对阵卫冕冠军的比赛也会更竭力，同样是可以施加压力的，所以未来几个赛季如何的确很难提前预言。

目前萨拉赫、马内和菲尔米诺都存在一些问题，伤病是前两位真核的隐忧，菲尔米诺并不能每场比赛祭出奇效，所以这组三叉戟能否持续发威同样是一个问号。今夏利物浦引援上也不会有大手笔，克洛普也明确表示不会引进桑乔等今夏的热门球员来补充阵容的实力，并认为自己对阵容很满意，而事实上并不是很乐观的。

曼城的问题是瓜帅下赛季结束后会不会离开，相信球队高层也会做出预案，主帅位置也可能选择其他合适的人选。因为在瓜帅没到曼城之前，球队也曾两个赛季登顶联赛，那么瓜帅离队之后同样不能断言曼城就无力斩获联赛冠军了。赫斯基还谈到了年轻球员的储备优势，关于这个方面曼城也丝毫不逊色红军，所以赫斯基的言论也仅仅是为老东家提气而已。

英超的精彩就在于不可预知性，莱斯特城奇迹登顶令人赞叹，孔蒂处子赛季率领切尔西拿到联赛冠军同样令人折服。此外穆帅和萨里都先后给曼联和切尔西拿到欧联杯的冠军，英超球队就是总能制造奇迹。利物浦连续两个赛季杀入欧冠决赛同样是奇迹，可本赛季连八强席位都没了，还说什么未来几个赛季雄霸英超。

除了一些预言家的猜想外，对于英超豪门球队来说，今夏引援方面的筹谋才是关乎下赛季战绩的关键点。去年夏季曼城租借德比郡的卡森，还从马竞以6300万引进罗德里，从尤文图斯以5850万引进坎塞洛，从埃因霍温以1080万引进安赫利诺。此外还纳入了佩德罗-波罗来自赫罗纳，转会费1080万，扎克-史蒂芬来事哥伦布水手队，转会费720万。利物浦则只以171万从兹沃勒引进范登贝尔赫，不过冬季曼城和切尔西都没有纳入新援，利物浦则从萨尔茨堡红牛以725万英镑纳入南野拓实，此外还引进了布伦特福德的乔-哈迪。如果红军今夏还不提升阵容实力的话，下赛季的利物浦可能遇冷。

曼城今夏是注定要纳入几位强援的，后防线是最需要补充的位置。近期球队看上了斯旺西后卫乔伊-罗登，但是曼联也在追逐这位球员，曼彻斯特另类德比战也在进行中，相比之下曼城的几率比较大。不过因为去年红魔就曾签下斯旺西的边锋丹尼尔-詹姆斯，两队如果再进行交易的话，的确更为便利一些，不过最终的交易还取决于球员本人的选择。

曼城还希望引进莱斯特城的左后卫奇尔维尔，不过狐狸城开出的价格要高于斯旺西悍将很多，所以曼城也在优选。斯旺西的乔罗登身高193cm，球队的优势是很擅长控球，这一点是深得瓜帅喜欢的，接下来还看要曼城是不是非他莫属。巧合的是其他英超豪门也在密切关注这位球员，最终加盟哪支球队的确不好说。

如果说争冠的实力的比拼上，目前曼城还在群雄之上的，因为利物浦并无意这员小将，其他球队本赛季的表现则不及曼城。此外瓜帅的吸引力也是不能忽略的，不过从威尔士国家队的前景来看，主帅吉格斯对于这名球员的影响也是不可能忽略的。