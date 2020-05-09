因为若日尼奥等老将有可能离队，所以切尔西也加大了引援的谋划，防线的补充同样必须加速。近期的消息是蓝军对摩纳哥的左后卫巴洛-图雷有意，这名球员今年23岁，本赛季在摩纳哥的表现可圈可点，而且还是多面手，可以胜任左边卫和左边翼等多个位置。无论是年龄还是转会费都比较合适，不过莱比锡和沙尔克也都这名悍将有意，三强争夺战切尔西目前占优。

摩洛哥是在2019年1月11日签下里尔左后卫巴洛-图雷的，球队是在巴黎圣日耳曼青训体系成长起来的新星，上赛季代表里尔出场18场法甲联赛，还是累积了一些经验的，没想到更换了球队之后还会有更为不错的发挥，这样的表现也证明该球员是潜力股。兰帕德一心打造年轻军团，对于年轻球员也是比较关注的，所以这名球员的确有可能加盟蓝军。

此外切尔西还可能引进拉齐奥的米林科维奇，和蓝军争夺这名球员的有热刺、曼联和巴黎。拉齐奥目前不想出售球员，所以用1亿欧来施压四大豪门球队，不过一切还要取决于球员本人的意愿，如果球员执意离队，那么转会费则可以协商了。

因为此前国米和尤文也曾想引进米林科维奇，穆帅更是在执教曼联的时候就看中了这名球员，不过了解米林科维奇的意甲球迷则认为这名球员被高估了，事实上并不是斑马军团需要的。拉齐奥总监塔雷近期已经公开表示球员愿意离队的话，球队愿意展开谈判。毕竟豪门球队对于球员的吸引还是不容忽略的，因此相关的球队也可能已经开启了谈判。

今年25岁的米林科维奇效力拉齐奥5年，这个年龄对于奖杯的渴望是最为强烈的。即便本赛季球队有望触及意甲联赛奖杯，但是整体实力还是不及其他豪门球队的，所以选择英超还是法甲的这几支球队都有更好的前景。

米林科维奇身高1米92，习惯用右脚，可以胜任中前卫和前腰以及影子前锋，多面手总是会得到更多青睐的。本赛季拉齐奥出色的战绩离不开核心球员的贡献，米林科维奇的表现的确是很关键的。相关的数据显示从2015年8月加盟拉齐奥后，米林科维奇为拉齐奥出场的前194场比赛中贡献36球，送出26次助攻，球员不乏血性气质，进攻端的能力也不单一。

米林科维奇是中场组织的核心，他还会在比赛中回撤防守，进攻端还有头球功力和远射的能力，这些优势综合起来就是球队不想放他离队的重要原因，他的全面性也是几大豪门都中意他的理由。有专业人士认为米林科维奇加盟英超的话是可以和德布劳内一较高下的，所以加盟英超球队是第一选择。

不过1亿欧元的转会报价的确是有一些高，这些球队中未必会出这个价格纳入强援，因为今夏收到疫情的影响，所有球队都遭遇了经济上的损失，拉齐奥必须让步才能完成这笔交易，最合理的转会费应该是6000万至7000万欧元。意甲和英超还是有一些差别的，球员如果加盟其他球队同样需要时间适应。米林科维奇的身高让人怀疑他能否适应第一联赛，因为身高太高可能导致他转身慢，补位也慢一些，英超竞争激烈，球员的一些缺点会暴露出来。

米林科维奇的优势是护球能力不错，且有直塞球制造威胁的能力，体能充沛，持续跑动能力也不错，在禁区内他的身高优势也能发挥作用，这些能力也是英超豪门所需要的。不过在具备推进能力的情况下，速率慢也是弱点。值得一提的是米林科维奇本赛季在意甲中场评分中排名靠前，他得到7.45的评分，说明在比赛中的发挥还是得到认可的。

综上所述这位强援是值得争取的，只是最终能否纳入阵中还是需要等待的。个人认为兰帕德还是需要稳定目前的主力阵容，若日尼奥和坎特是最需要留下的大将，因为一旦送走的话将需要花费更多的转会费才能纳入实力接近的球员。下赛季蓝军还是需要更多老将坐镇的，度过两个赛季之后，兰帕德才能更全面的掌控球队，真正的完成新老过渡，所以今夏的人员变动的确能折射出下赛季的走势和战绩，切尔西高层还是需要更多权衡才行。

回看一下本赛季所有赛事，可以发现若日尼奥和坎特以及威廉的重要性，很多场比赛是左右了赛果的。切尔西主场2比2谢菲联的比赛中若日尼奥助攻亚布拉罕打进第二球，当时球队2比0领先对手，如果不是祖玛末尾送乌龙球，这场比赛是可以全取三分的。切尔西客场5比2取胜狼队的比赛中，若日尼奥助攻亚布拉罕打进一球，还险些利用直传球助攻芒特锦上添花。

切尔西1比2不敌利物浦一战是坎特接队长回传球，利用自己的突破能力杀入禁区完成破门的，这是挽回颜面的一球，同时也是不输士气的进球。可以说从坎特加盟切尔西之后，他所有的进球中多数的当场比赛球队的唯一进球，既可能帮助球队全取三分，也可以觅得一分，即便无法拿分也能证明球队的血性气质，不会被对手零封。

切尔西主场2比0零封布莱顿是兰帕德处子赛季中主场的第一场胜利，比赛中若日尼奥和威廉先后进球，捍卫主场荣誉。欧冠切尔西客场2比1里尔，亚布拉罕进球被扳平比分后是威廉破门力挽狂澜，切尔西的确该给老将三年合同，让威廉成为兰帕德王朝保驾护航的核心球员。因为现在的威廉是可以接受替补备战的，而最需要老将扭转局面的时候，威廉是可以不让主帅失望的大将。

切尔西4比1南安普顿坎特也有一粒进球，威廉和若日尼奥配合后助攻芒特破门。切尔西客场2比1沃特福德的比赛中，若日尼奥助攻亚布拉罕率先破门。欧冠切尔西4比4阿贾克斯的比赛中，若日尼奥点球梅开二度，威廉开出的角球帮助詹姆斯破门将比分定格为4比4，蓝军在1比4落后的情况下，在11分钟内连进三球，堪为血性一战。

切尔西主场2比0取胜水晶宫的比赛中，威廉直传球助攻亚布拉罕单刀破门。曼城2比1切尔西的比赛还是坎特打进蓝军的唯一进球，这次是接科瓦契奇的传球率先打破僵局，可以看出坎特就是6分战的关键先生。在2比0力挫热刺也是威廉梅开二度，2比1力克阿森纳若日尼奥有一球入账，亚布拉罕末尾扳平比分。