今年因为受到疫情的影响，所以每个人都需要遵守相关的禁令，但是曼城大将却数次违规，这的确令俱乐部头疼。曼城后卫沃克本周在24小时内连续三次违规外出可能被警方罚款1000英镑，和被罚款相比，他的个人行为也影响到了球队的确不该。目前英超也在寄望重启，球员们还是应该更安心的在家里备战。

相关的消息指出沃克是前往妹妹劳拉的家中，之后还和一群朋友们为劳拉庆祝她的生日，长达四个小时，随后又去看望了父母在待了半小时左右。如果以上两件事情是为了家人还是可以理解的，但是令人不解的是次日沃克又和一位朋友一起出门骑自行车，24小时的行为的确无视了疫情的禁令，同时给自己和朋友以及家人带来一些隐患。

因为沃克此前还曾在家中开派对，随后他公开道歉后不久又和鲁尼两家人一起外出散步。可以说曼城大将是屡教不改我行我素，所以今夏曼城也可能将他送走。相关的消息指出瓜帅有意引进巴萨的乌姆蒂蒂和塞梅多，并将沃克和坎塞洛给巴萨，球员互换东家也是今夏交易的一个最合理的方式，接下来看巴萨高层的最后决定。

沃克是本赛季状态不稳的球员之一，加上场外不利事件不断，送走他也是必然的。坎塞洛失误的次数增加，同样令主帅不满意，所以产生了球员互换的方式来加固防线。坎塞洛实力没能在曼城发挥出来，应该也寄望更换球队来让自己重新找回最佳的状态。坎塞洛的优点是态度端正，且有助攻的能力，只是失误比较多，导致原本就有漏洞的防线更为严重。

乌姆蒂蒂是有实力的，只是经历伤病困扰之后，他的发挥还需要在比赛中论证。英超身体对抗更为激烈，乌姆蒂蒂能否适应也是一个问号，只是曼城已经决定送走坎塞洛，所以这笔交易一旦成功只能寄望于新援能适应第一联赛的疯狂模式。

曼城和巴萨已经预定了商谈的时间，接下来就静等结果吧。曼城本赛季28轮英超的战绩18胜3平7负，目前积57分，少赛1轮的情况下比利物浦少25分，这的确和防线的无力有关。本赛季曼城和利物浦的进球数是68比66，少赛一轮这个多进两球也是正常的数据。但是失球数上曼城31比21比红军多丢了10球，这的确揭示了球队的最大问题，所以今夏对防线大面积换血也是可能的。

曼城中后卫的人选有国米中后卫米兰·什克里尼亚尔等人选，球队还有望引进多特蒙德柯林斯和本菲卡中后卫鲁本·迪亚斯，后者23岁已经很成熟，的确是曼城更想要的。此外球队在右边后卫也想纳入凯尔-沃克的替代者，后者30岁了的确可能不断下滑，所以替代者是必须纳入的。目前曼城已经签下了秘鲁阿里安萨-利马队的17岁小将阿吉拉尔，这位球员已经为球队出战9场比赛表现很有亮点，只是因为年龄的缘故，只能是为未来做打算。

这名球员将在2021年5月才能正式加盟曼城，18岁会更加成熟，曼城出了150万英镑的转会费。接下来球队应该还会继续对这个位置进行补充，球队还是会寄望引入较为年轻的球员。沃克加盟球队一直被瓜帅所信任，不过本赛季的表现的确胜任主力位置。沃克是在2017年7月14加盟曼城，当时27岁的的他以5000万镑的转会费，签下了5年的合同。

沃克在加盟曼城前曾先后在谢菲联、女王公园巡游者、阿斯顿维拉、热刺征战，并在热刺成为绝对主力球员，为球队出场228次贡献4球。曼城在签入沃克的同时还签下了贝尔纳多-席尔瓦和埃德森，两人的转会费是4250万英镑和埃德森3400万英镑，这两人的表现很明显比沃克更为出色。 值得一提的是2019年月6月曼城和沃克续约到2024年，这也是褒奖他的出色表现，但是本赛季球员的表现的确令人失望，否则也不会参与到和巴萨的交易中。

沃克和曼城续约的时候，已经为球队出场100场比赛，并跟随球队拿到2座英超冠军，2座联赛杯，1座足总杯和1次社区盾冠军。除了欧冠奖杯也算是完美了，所以即便今夏转会巴萨也是一个新的起点。不过如果到了巴萨还无法自我约束的话，可能会有更严重的处罚。

此前曼城就曾因为沃克的招妓门对球员进行内部处罚，因为球员很快公开道歉，球队也并没有出示具体的惩罚。但是近期再出违规行为，瓜帅也会为此头疼，罚款应该是不可避免的。沃克在一些比赛中表现低迷，这其中就包括此前欧冠主场对阵矿工的关键战中，也是球队大胜对手之下的一丝阴影。那场比赛拉波尔特得到7.3分，斯通斯7.6分，沃克得到6.7分的低分。

此外上赛季曼城2比3爆冷不敌水晶宫一战也是沃克在下半场犯错送点造成的。此外最为低迷还是2018年客场0比3不敌利物浦的比赛中，三粒失球都和沃克有关，那场比赛也是悍将最黑暗的一战。本赛季曼城四次对阵曼联1胜3负，球队联赛主场1比2、客场0比2不敌红魔，联赛杯客场3比1、主场0比1曼联。此外还在客场1比3利物浦，对阵这两队的表现的确难看，尤其是主场对阵曼联的比赛更难堪。

在第一次不敌曼联的赛后，沃克公开表示作为后卫必须承认自己的错误，但是随后三战红魔的比赛中曼城还是输了两场，三场败仗中沃克首发出战了其中的两场比赛。本赛季四次曼彻斯特德比战中沃克出战了其中的三场比赛，由此可见瓜帅还是很信任他的，只是最近一次德比战沃克没有登场，这也是一个问号。

此前悍将和球队续约之后，人们还认为沃克可能到合同结束的时候在伊蒂哈德挂靴，而现在则不太可能了，应该说沃克在加盟球队的前两个赛季的表现是不错的。17/18赛季曼城积100分夺冠，38轮取得32胜4平2负的战绩，打进106球，丢了27球，失球数是联赛最少，利物浦当赛季比曼城多丢了11球。上赛季曼城98分夺冠，38轮的战绩是32胜2平4负，球队打进95球，失23球，不过这个赛季利物浦一分之差屈居第二，失球数比曼城少一球。可以看出利物浦防线更加稳固了，而曼城则没有意识到这个变化，所以本赛季才会有防线的诸多问题出现。

不过沃克效力曼城期间也有惊艳的时刻，当年球队5比0横扫利物浦，沃克在第91分钟助攻萨内打进第5球，堪称最关键的一战。此外在18/19赛季中曼城2比1纽卡的比赛中，沃克在下半场打进一脚世界波，给他助攻的阿奎罗，这也致胜进球很是难得。沃克问题在于会出错送点，防守端也有一些松动和不足，脾气比较大，动作大判断有失水准才会送点球大礼。