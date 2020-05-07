近期的转会消息尤文和切尔西就若日尼奥展开谈判，没有想到的是蓝军要价3500万镑，并没有表示身为蓝军副队长的若日尼奥是非卖品。因为球员本赛季曾表示愿意在切尔西开启新时代，而今夏还是陷入了转会中，所以疫情期间一定有一些事情发生了。萨里当初离开切尔西丝毫没有考虑到若日尼奥的处境，后者也用自己的努力和表现赢得了副队长和球迷的认可，但是还是无法兑现留守蓝桥的承诺。

这笔交易开启谈判说明萨里依旧想带走若日尼奥，后者应该也是默许了这种方式，如果斑马军团能满足蓝军的转会费要求的话，这笔交易可能会很快达成。尤文纳入蓝军核心之后则需要出售中场皮亚尼奇，而蓝军也要寻找若日尼奥的替代者。今夏蓝军的引援始终没有实锤，如果随后无法纳入若日尼奥的替代者则会影响下赛季的战绩。今年因为疫情影响，转会方面的阻力也比往年多，所以送走核心的确是不利于球队的。

本赛季截至目前为止28岁的若日尼奥为球队出场37场比赛，打进7球，送出2次助攻，登场时间总计2965分钟。他也是球队最为稳健的一员，所以如果今夏离队的确令球迷不舍。多数蓝军支持者认为3500万英镑的确是太低了，这样尤文极其可能如愿。

本赛季在欧超杯对阵利物浦的比赛中若日尼奥主罚点球扳平比分很是关键，随后两队进入了点球大战。阿扎尔离队之后，点球手的确也是极其重要的点，而若日尼奥的点球命中率极高，也说明他的内心足够坚强，也能在关键战成为领军人物。此后在2比0布莱顿的比赛若日尼奥也罚进一粒点球，欧冠比赛中蓝军在主场4比4阿贾克斯是血性一战，球队连追三球，若日尼奥同样罚进一粒点球将比分扳平。

切尔西客场2比1力克阿森纳的比赛中，若日尼奥打进扳平比分的一球。当时是第83分钟蓝军一球落后枪手，来自芒特的任意球传中，莱诺出击失误，若日尼奥近距离打入空门得手，后者门前的嗅觉很是灵敏，5分钟后威廉助攻亚布拉罕绝杀了对手。切尔西主场3比0完胜伯恩利的比赛中若日尼奥射入点球，切尔西主场2比2战平阿森纳的比赛中，路易斯被罚下，若日尼奥主罚点球取得领先。

可以看出很多比赛中若日尼奥都很关键，多次站在点球点并不是很轻松的事情，之前阿扎尔是定海神针，而今若日尼奥是替代者，一旦后者和威廉都离队，点球手的确更难确定。今夏目前的趋势的确对兰帕德很不利，事实上蓝军主帅应该全力挽留有经验的大将才能确保球队的战绩。

必须承认的是目前切尔西阵中科瓦契奇、巴克利、若日尼奥、坎特都是很有实力且有创造力的中场，这其中后两位是攻防俱佳，可惜目前两人都陷入转会传闻中，如果失去这两位大将的确是很危险的。坎特的拦截能力超强，所以他不断的前插冲击制造威胁，身后会有大片空挡就需要若日尼奥来补漏，后者擅长分球，可以舒缓压力，同时也可以利用传球能力再度制造进攻机会。

2019年3月3日若日尼奥打进效力切尔西的首粒进球，蓝军2比1客场拿下富勒姆，对于他来说也是有意义的一战。同年5月5日切尔西3比0沃特福德，若日尼奥在受伤的情况下头缠绷带继续征战赢了球迷的支持，这也和他随后成为球队副队长相关，因为展现了切尔西的血性气质。同年10月4日兰帕德在出席与南安普顿的新闻发布会上确认若日尼奥成为球队副队长，并认可后者表现。主帅认为若日尼奥在比赛中会经常会对球员嘶吼，的确有领袖气质，也是本赛季表现最好的球员之一，主帅的认可的确是真实的，若日尼奥也的确竭尽全力了。

今年4月30日若日尼奥在接受采访的时候表示自己曾经想在上赛季随着萨里离开蓝军，但是他最终选择愿意留下来接受挑战。因为初入切尔西是饱受争议的，也没有赢得球迷们的支持，而今年他赢得了主帅兰帕德和球迷的肯定。令人没有想到的是这个言论言犹在耳，若日尼奥却要重返意甲了。也可能这位中场核心只是不想背着骂名离开蓝桥，一旦证明了自己就考虑离开了，而这样的行为在蓝军的支持者心中只有留下遗憾。