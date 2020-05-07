近日关于曼城的消息不少，首先是德布劳内表示自己只能接受球队一个赛季没有欧冠，俱乐部随后开启和比利时人续约谈判，这个风波就此被缓解。此外关于曼城今夏的引援目标也是五花八门，只是目前还没有一笔已经落实的交易。此外就是贝尔纳多-席尔瓦有了新女友，这位葡萄牙模特因内斯-托马斯和曼城悍将走到了一起，这无疑是好消息，回看贝尔纳多本赛季在曼城的表现也是可圈可点，他也是瓜帅最放心的一员虎将。

贝尔纳多还是很笃定要长久的效力曼城的，只是职业生涯最终还是回到梦开始的地方本菲卡。曼城一直都会积极的续约队内的核心球员，对于一直保持稳定发挥的贝尔纳多也是特别的厚待。2018年球队和贝尔纳多续约到2025年，这也表示未来数年球队产生什么样的变化，这员虎将都会镇守伊蒂哈德。

如此长的合约对于加盟曼城只有一个赛季的球员来说既是认可也是褒奖，同时也是因为皇马也对贝纳尔多有意，所以长约可以令对手彻底死心。瓜迪奥拉麾下不可或缺的重要一员分别是德布劳内、贝尔纳多、斯特林，葡萄牙人更是不负主帅期望。因为近几个赛季中德布劳内遭遇了几次伤病，都是贝尔纳多弥补攻击线的不足，更多的展示了自身的更多可能性以及多方位的能力。

曼城当初是在2017年签入贝尔纳多的，当时才22岁的他已经是摩纳哥阵中的核心球员，当赛季他为摩纳哥出战56场比赛贡献11球展露了进攻端的绝对能量，也被认为是潜力股，瓜帅看中他多方位的能力，也是慧眼识珠。贝尔纳多-席尔瓦也有“小梅西”的称号，证明他脚下的功力是得到认可的，他的优势在于出色的跑动能力和进攻端的嗅觉，左脚能力也更能制造威胁。

大卫席尔瓦加盟曼城多年，一直都是这个位置的典范，且是左右比赛的关键人物。贝尔纳多和席尔瓦的球风相近，都是具备大局观的球员，西班牙的席尔瓦在反击过程中的威胁更大，贝纳尔多则让曼城的进攻体系更为丰富一些。贝尔纳多的到来让球队必须进行一些变化，这些都有助于球队斩获更多胜局，所以在曼城的比赛中两位席尔瓦均能令球迷赞叹队内的人才储备足够丰厚。

机会是留给有准备的人的，贝尔纳多加盟曼城之后，萨内的伤病影响让球队受到一些影响，但是正是因为队友的伤停的那段时间激活了贝尔纳多的多面性。因为他在比赛中的适应力极强，在边路进攻中也越来越到位，他的活动范围更广和跑动面积更大，所以也令球队前场的进攻端更顺畅，瓜帅大胆的尝试也收获了满意的答案，贝尔纳多的登场时间也增加了。

之后贝尔纳多和德布劳内的化学效应也逐渐到位，也让对手的防线更难限制曼城的进攻，更为难得的是在阵型变化的时候，贝尔纳多充沛的的体能可以让轻松的回撤进行补防，所以攻防两端更为均衡得以于拥有了贝尔纳多。

本赛季防线的问题让曼城在联赛中无法对利物浦构成威胁，但是贝尔纳多的表现却是可圈可点的，进攻端的贡献也是比较多的。本赛季同城德比战联赛杯的比赛中曼城客场3比1力挫红魔，贝尔纳多祭出1球1助攻的绝佳表现，大场面球员更是得到了球迷的支持。除了传射建功之外贝尔纳多还传出了3次进攻机会，传球准确率达到88%。

曼城本赛季最华丽酣胜的比赛是主场8比0沃特福德，那场比赛贝尔纳多上演帽子戏法，同样是他个人最为爆棚的一战。本赛季球队遭遇处罚可能无缘随后两个赛季的欧冠，但是就是在这样的情况下，贝尔纳多稳定的表现还是可以令对手忌惮的同时提升球队的士气。他出场的24场英超比赛中打进5球，送出5次助攻，更为可贵的还是组织串联方面对于球队的帮助，也是逆境中依旧选择忠诚的核心，对于瓜帅来说也一定为拥有这样的悍将而感到欣慰。