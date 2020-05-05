近日博格巴的去留成为热点，这位本赛季饱受伤病困扰的大将表示自己希望加盟皇马，银河战舰出7000万英镑的买断费。针对博格巴的事情也是有两种论点的，一种是希望曼联留人，这其中索帅更为坚持。另外一种则是多数人的声音，希望球队送走这个不安于在队的球员，因为这等于去除了一个毒瘤。

事实上很多人都对博格巴近两年的一些言论很不满了，虽然他因伤离开人们视线一段时间，但是信口开河的话还是被很多人厌弃，所以很多人希望曼联可以送走他。因为曼联冬季转会纳入的两位球员都有不错的发挥，球队也等于摆脱了对博格巴的依赖，所以今夏放人是最佳时机。索帅的执教能力和曼联目前的排名强留博格巴的话，最终可能是合约到期自由转会离队，那样的损失会更大。

曼联主帅索尔斯克亚是希望博格巴和布鲁诺-费尔南德斯协力帮助红魔重返巅峰，但是离心已定的球员是不可能开启新的时代的，寄望索帅早日明白目前的情势。事实上去年夏天博格巴就和皇马有联系，只是红魔要1.5亿英镑的转会费终结了这笔交易，但是却在球员心里留下了不满，回看那之后博格巴的一些表现和场外的发言，可以看出球员本人依旧寄望离队转投西甲豪门，的确是身在曹营心在汉。

虽然博格巴在场上并没有懈怠，但是却也因伤缺席了本赛季的多数比赛，本赛季他只为曼联出场了8场比赛，场上的表现也没有了之前赛季的关键性，无进球也无助攻，所以红魔今夏放人是最明智的选择。事实上博格巴去哪支球队都可能是不稳定的因素，目前他的性格注定他不会在该沉默的时候沉默。目前对他有兴趣的球队分别是皇马、尤文和国米，齐达内是其中最有能力把控博格巴的主帅，而且球员本人也更寄望成为皇马一员。

目前的尤文主帅是萨里，他在执教切尔西时期就和一些核心球员有矛盾，甚至当他想换下门将凯帕的时候被球员拒绝，所以即便尤文可以纳入博格巴，主帅能否完全掌控并让球员爆发也是一个问号。不过尤文队内有C罗这样的巨星，更衣室还是不会有内乱的。国米主帅是孔蒂，日前也有名宿认为他是最可能激发博格巴所有能量的主帅，而事实上却未必。

孔蒂在执教切尔西的处子赛季就夺得联赛冠军，辅助他的第一功臣就是科斯塔，但是这样的功臣却和主帅产生了不可调和的矛盾。最终球员强行离队导致切尔西遭遇损失，科斯塔也有很长时间无缘赛场，可谓是两败俱伤，所以让博格巴加盟国米显然是有更大风险的，国米更伤不起。

博格巴和曼联的合同将在2021年到期，虽然合同中有自动续约一年的条款，曼联目前并没有激活这一条款，博格巴针对这个条款也有不认同的想法，很显然俱乐部高层也在考虑核心离队的事情，只是还需要一些时间下定论。目前第一时间站出来反对挽留博格巴的人是保罗-因斯，他认为核心近几年的做法和球场上的表现都令人失望，反复无常的性格都不适合留队，而且拿布鲁诺-费尔南德斯和博格巴做比较后，更加认定俱乐部送走博格巴才是正确的选择。这些言论也会影响俱乐部的判断，接下来就看索帅是否还要坚持自己的想法。

皇马纳入博格巴资金不是问题，只是和曼联的理想金额有差距，曼联在2016年纳入博格巴的转会费是8900万英镑，所以两支俱乐部还需要更多的进行协商。尤文方面则愿意将拉姆塞或者道格拉斯-科斯塔加入到交易中，不过索帅应对这两名球员不感兴趣，前者很难再回到最佳状态中，后者也有伤病困扰，在英超更为密集的赛程中征战更难有保证。

国米的优势是目前的阵容已经基本到位，接下来就需要一位中场核心统领球队，本赛季和未来几个赛季如果球队人才不流失的话，的确具备双线争冠的能力。这些方面的确是具备吸引力的，但是遗憾的是博格巴未必觉得国米是自己最为理想的下一站。

近日国米名宿里卡多-费也公开表示球队签下博格巴会后悔，因为这名球员还不具备一力扭转乾坤的霸气，并且提到博格巴在曼联就没能做到国米所期待的，目前的足坛也只有梅西能做到。另外国米名宿贝尔戈米则认为球队经济情况允许的情况下可以马上签下博格巴，并且认为这位大将只要到队不需要适应和磨合就能做出贡献。如此天差地别的两个人的论点的确让国米高层头疼，不过球队在争夺博格巴的战役中是处于劣势的，也就只是想想，有点庸人自扰的感觉。