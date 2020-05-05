近日某媒体的头版头条是梅西，因为梅球王职业生涯效力一支球队最久，堪为忠诚的典范，虽然今夏巴萨面对一些问题，但是同为阿根廷队友的阿奎罗却坚定的认为梅西不会在这样时候离开球队。不过令阿奎罗没想到的就是德布劳内近期的言论，因为比利时人坦诚的表示自己无法接受两个赛季没有欧战，这样的言外之意就是如果曼城真遭遇两个赛季的禁令的话，比利时人可能选择离开球队。

目前的曼城的确有可能遭遇两个赛季欧战禁赛的处罚，目前正在上诉中，因为疫情的缘故，所以最终的结果还需要更多的时间。因为切尔西上赛季开启前遭遇转会禁令，也很快提起了上诉，但是赛季开打前仍没有结果，所以球队没能在夏季纳入新援，冬季转会窗前上诉成功，可即便如此还是影响了蓝军冬窗的引援。曼城也的确可能遭遇这样的窘境，下赛季有可能无法参与欧战。梅西和德布劳内的这两件事情对比则令球迷唏嘘，其实现在足坛很少有效力一支球队的球员，尤其是核心球员很难做到。

曼城是今年2月被欧足联开出禁令的，球队很快就提起了上诉，但是至今仍没有结果。德布劳内表示两年禁赛太久，一年是自己可以应付的，这也等于给了其他球队一个信号，自己是有离队的意向的。对于德布劳内有意的球队其实不少，接下来哪支球队率先出击则会成为焦点。

德布劳内今年已经28岁，他最大的目标就是欧冠奖杯，目前五大联赛中更接近这座奖杯的就是西甲双雄、德甲拜仁、意甲的尤文，法甲的大巴黎在欧冠的表现始终无力，所以能吸引德布劳内的球队就是西甲和德甲的豪门。比利时人曾在德甲征战过，如果跻身拜仁阵中也是可能的。

对于曼城来说最紧要的并不是德布劳内，因为比利时人只是说无法接受两个赛季无欧战可打，如果球队能上诉成功的话，最多也就一个赛季无法在欧战中征战，这一点德布劳内是能接受的。曼城最大的问题是主帅瓜迪奥拉的合同只剩一年到期，目前还没有续约，如果不续约的话就只会完成下赛季的赛程。瓜帅的下一站虽然未定，但是这位主帅是不愁下家的，尤文等豪门一直都虎视眈眈的等着瓜帅离开曼城，所以蓝月亮高层想要球队稳定的话就必须更早的和瓜帅续约。

值得一提的是此前被问及瓜帅的去留是不是会影响德布劳内的时候，后者表示自己不会随着主帅去留做出决定，意思就是瓜帅离队不会让他萌生去意，这样看来德布劳内最在意的还是欧冠赛场和奖杯，而不是在什么样的主帅帐下效力。事实上今夏大卫席尔瓦要离开曼城，德布劳内则会成为队长，所以他近期的言论的确会令球迷心寒。

此前有一个国外球迷投票结果是多数人认为巴萨应该签下德布劳内，比利时人的占比为53%，斯特林获得14%的支持排名第二。当时针对这个投票有人认为这是白日做梦，因为所有人都知道德布劳内是曼城非卖品，而今这个不可能变成了可能也的确是戏剧性的演变。

本赛季德布劳内打进7球，送出16个助攻，不过今夏身价缩水，这也是一个契机，豪门球队也可以以更合适的金额纳入强援。不过德布劳内的去留还要看曼城高层的决定，球队应该是不可能答应的，因为今夏萨内可能加盟拜仁，再失去席尔瓦和德布劳内的话的确难以想象，阵容实力会大打折扣。虽然多数人认为巴萨该纳入德布劳内，但是从球队目前的阵容的话，最需要补充的并不是中场，所以这个可能性并不高。

有趣的是此前瓜帅应对德布劳内被挖角的话题，曾果断的说这是白日做梦，且反问自己想要梅西，你们给不给？这也揭示了瓜帅对于德布劳内的坚持，甚至拿梅西和德布劳内相提并论，所以瓜帅在队期间比利时人是不可能离队的。

本赛季曼城被欧足联宣布处罚之后的第一场比赛是主场迎战西汉姆，那场比赛前球队意外输给热刺急需要一场胜利来振奋士气。比赛中德布劳内的表现也很到位，曼城在场面上占据绝对的优势，比赛的可观赏性也极高，曼城的控球率达到78%，全场有891次传球，传球成功率92%。在久攻不下的局面下，德布劳内在第30分钟助攻罗德里打破僵局。下半场比利时人自己进球帮助球队全取三分，关键性不言而喻。