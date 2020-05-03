今夏关于萨内即将转会拜仁的消息不绝于耳，德甲老大只是纠结于转会费的金额，而曼城一方则不想让步，所以这笔交易一直没有落定。近期的消息是拜仁最多只能出6000万镑纳入这位强援，这个金额的确很难达成协议。接下来还要看球员本人的意愿，倘若萨内真的想到德甲征战，曼城则会陷入尴尬，毕竟这个金额距离8500万欧元有差距。

此前曾有消息传出萨内和拜仁主教练弗里克进行了电话交流，据悉球员本人是倾向去德甲踢球的，这样的话曼城可能会被迫接受这样低的转会费了。疫情和赛事暂停也让这笔交易产生了更多的变化，所以接下来曼城需要尽快找出应对的方式，避免遭遇双重的损失。

拜仁不能满足曼城转会费要求是有理由的，因为本赛季的萨内只社区盾的比赛中出场，此后就伤停至今，复出后能否延续之前的高效率是个问号。哪怕接下来英超赛事可能重启，萨内也未必能在9轮联赛中重拾霸气，所以现在确定交易的确是有风险的。

因为本赛季无缘赛场，所以萨内对于球队的重要性还要通过上赛季的表现来论证。上赛季曼城在主场3比1拿下伯恩茅斯的比赛中，萨内送出1次助攻，赛后瓜迪奥拉对他盛赞有加，并开玩笑的说将萨内赛前吃的食物要加入到全队菜单里。此外还称如果每次出场都能有这样好的表现，一定会更多次的首发出场。事实上萨内的关键性是经过很多场比赛论定的，尤其是本赛季长时间缺席，曼城的战绩不佳也是证明萨内的重要性。

在英超征战中，因为中下游球队比较多，强队要面对太多的密集防守，甚至有一些强队在对阵曼城的比赛也会加固防守，这就需要球队内有破密集防守更为到位的球员。萨内在破密集防守方面是优于其他队友的，这一点毋庸置疑。萨内在场上的存在感极强，这也是当他不在场上的时候，曼城上下和球迷都能感觉到的，斯特林的不稳定性也比较明显，这更能反衬出萨内的不同。

萨内更重要的一点是在速率和反击机会的把握上。不过太长时间的伤停也的确可能影响到球员的状态，如果球员去意比较坚决的话，那么瓜帅必须做出取舍，尽早的交易，球队也能更快的引援补充相关位置的空缺。

除了萨内的去留问题外，曼城引援上也有一些成功抢人的例子，瓜帅一向喜欢培养年轻球员，今年一月曼城就曾成功签下巴西国青后卫库托。这名球员本来是要加盟巴萨的，因为瓜帅的原因最终选择了来英超征战。后者承诺小将有季前赛的表现机会，也可能因此跻身一线队，所以巴西人才义无反顾的加盟了曼城。7月1日这员小将就将到曼城，双方此前签下了5年合约。

这位18岁的巴西右后卫库托也被誉为新阿尔维斯，所以也是未来可期待的新星，所以引援方面瓜帅的眼光和举措还是果断的，这样成功的例子也会吸引更多的年轻球员。即便随后瓜帅可能离开曼城，他所留下的也不只是战术的部署和有经验的大将，还会包括有很多新锐可以接班。此前对库托有兴趣的还有拜仁和多特蒙德，所以曼城引援上还是很到位的。