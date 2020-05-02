从2008年开始记录体育赛事，北京奥运会令我成长和兴奋，而事实上2002年因为国足晋级韩日世界杯的正赛，那年夏天我就成为了球迷，这样长时间之后才开始做一名球评人，的确是因为热爱。从2002年至今已经18年了，对于女性来说的确是一个长时间的累积。一直喜欢绿茵场和赛场的拼搏精神和喜怒哀乐以及荣辱与共的感觉，竞技是残酷的，但是却也有着巨大的收获，那就是内心更坚强，坚持做一件事情也更有韧性。

2019年夏天注定是有一些不同，因为以往影视剧始终是我生活中的调味品，偶尔看看，近些年的优秀剧并不多，个人认为《风筝》《都挺好》《我的前半生》《父母爱情》等剧是很有深度的。它们多数以轻松的模式展现了深度，给不同年代的人带来温暖和思考。《陈情令》是闺蜜多次推荐才看的，魏无羡的确符合很多人的审美，原因在于他的有所为有所不为，还有就是魏婴与蓝湛的知己之情。两个性格迥异的少年，经过很多事情最终成为真正的知己的确不易，也很难得。

现代生活中的人们，年少的时候感觉可以交友天下，推心置腹，到了一定的年龄则会认为三俩知己就已经足以，这一生或许只有一位知己也该满足了，因为的确是极难得的。肖战本人是有艺术气质的男演员，少年感和兔牙以及明媚的笑容带来阳光般的感觉，他还有一些青涩的言论让人们认为他是一个单纯的人，或许正是因为这一点有很多人支持他。去年也掀起了肖战狂潮，一发不可收拾的感觉。

陈情令剧中的蓝湛最终选择保护被伤害和打压的魏婴，肖战的支持者们也同样在维护着这块影视圈的净土，生怕有一些东西破坏这一份完美，所以引发了两起事件，也导致肖战从人们的视线中消失了近两个月。或许就是从这段时间开始，我开始注意28岁的肖战的言行和一路走来的不易，如松竹一样的坚韧品格是他所坚持的，或许就是因为这些特殊的东西让他再度遭遇了冷雨。因为在影视圈还是需要圆滑一些，没有太多的棱角和自我坚持的人或许会更顺利。

从红梅赞到光点，肖战再度更博给人们带来的依旧是正能量，没有其他任何情绪，不过成年的人应该懂得隐忍的煎熬和疼痛，在全网黑的这段时间里肖战一定经历了很多只有他内心才知道的心路历程。或许也有很多夜晚彻夜难眠，或许也会如魏无羡看着师姐离世的时候的大声痛哭，因为这一切风雨来得太快太猛，这不是一个28岁的人能承受的。但是他却承受了所有的压力，并告诉支持他的人们要向阳而生，不将负面的东西展示于众。

感同身受往往的和自身的经历有关，因为只有你自己曾经遭遇的类似的经历和磨难才能懂得那种疼痛。时间的确可以治愈心情，再度出发，但是那些无端的文字鞭挞势必会在内心留下伤痕。红梅的品格就是傲雪而开，零落成泥碾作尘，只有香如故。光点是可以照亮黑暗的夜的，虽然光亮不及太阳炙热和月亮皎洁，但是汇集到一起就能点燃正能量，相信肖战就是想表达这些。

令人没想到的是两首正能量的歌曲并没有让反对肖战的声音消失，反而将何炅老师的《向往的生活》拉入了这股洪流中。作为娱乐圈绝对大哥的何炅遭遇了几日轰炸和指责，他同样选择了沉默，肖战发声避免旁人为自己所累，这一切都让人感伤。

面对无端的指责，在娱乐圈打拼几十年的何炅在这期间只字不提选择隐忍，那些指责肖战在事件发生之后，没有选择站出来说话的人们是不是也应该明白了，很多时候或许只有选择沉默。

何炅的不发声也让我明白了娱乐圈的残酷，因为以往也有一些女演员在节目中诉说被无端指责的时候痛哭失声，身边的人也只有一个怀抱，而没有人提及拒绝被网络暴力的举措。或许遭遇语言和文字欺凌是身为娱乐圈的人必须承受的事情，谁都无法阻止这样的欺凌，只是这样的戾气无人喊停的话，对于那些常年在网络用文字施暴的人真的好吗？

其实当你针对和暴虐他人的同时，也会让自己的生活和内心受到影响。戾气始终是一种自伤的行为，而当这样的行为常年的持续下去的话，影响的人会更多，这样想想不停止网络的暴力的确是后患无穷。

可恨之人必有可怜之处，每个人都认为自己做的事情是对的。他们指责肖战，抵制肖战，甚至不惜利用任何可以使用的文字来抹黑肖战。甚至有人会造谣，这也是上升到人的品质的问题了，但是身在其中的人都不觉得这是错的，难道这些都不该被相关部门所重视和警醒吗？

事实上今年的事件和所涉及到的人都受到了伤害，包括那些抹黑肖战的人，写此文只是寄望这样的相互伤害的事情可以停止，或能得到解决。