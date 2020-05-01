近期关于切尔西的消息是俱乐部已经通知海外球员必须在本周日前返回伦敦，这也意味着备战要更快的开启，英超计划复赛还要看所有俱乐部的准备工作是否到位，一旦重启的话就是开弓没有回头箭了。目前切尔西在外的球员有威廉、埃默松、阿隆索，这几人都必须在5月3日之前返回伦敦，只有威廉的期限要宽松一些。

目前英超俱乐部高层的会议议题是寄望5月11日恢复球队合练，并期望6月8日重启赛事，这个时间的确是可行的，所以这不到一个月的时间各队备战情况则关乎英超能否如期重启。除了备战的工作是焦点外，近期热刺球员阿里的一番话也引发了球迷们的热议，阿里称热刺球迷讨厌阿森纳，其实更烦切尔西，并认为蓝军才是球队的死敌。

两队最大的恩怨是2012年切尔西在欧冠登顶，球队当赛季联赛排名第六，因为欧冠夺魁蓝军直接拿到下赛季欧冠资格，当赛季排名第四的热刺则只能打欧联杯。这也是热刺上下的痛点，因为球队好不容易才拿到欧冠资格却因为切尔西而失去了。

更为重要的是切尔西欧冠夺冠的赛季是先后拿下巴萨和拜仁登顶的，赛后也成为英超的骄傲，英格兰足坛也是一派唱赞歌的形势，热刺却觉得酸楚不已，球迷因此讨厌切尔西也是必然的。即便随后热刺更多次的跻身欧冠，但是始终无法染指欧冠，联赛也从未拿到冠军，而切尔西已经有1座欧冠和6座联赛冠军奖杯，每个赛季都保持着争冠和争夺欧冠资格的优势面，上赛季同样力压热刺于身后。阿森纳最近几个赛季都更窘迫，甚至失去欧冠资格，热刺球迷自然对这个同城死敌不再有太多的仇视。

对于热刺的支持者们来说，失去欧冠资格对于俱乐部是很大的损失，收入分配上会有很大的缩水。没有欧冠资格在引援上也会受阻，所以这种双重的损失会令球迷记忆深刻。

本赛季是兰帕德的处子赛季，球队遇到了不少问题，但是仍双杀了热刺，蓝军客场2比0、主场2比1拿下对手的确不俗。事实上从阿布入主至今切尔西更为强大，也只有强者才能让对手更为忌惮和讨厌。此外16/17赛季切尔西在主场2比1拿下热刺，终结了对手赛季不败之身，成为对手的克星。15/16赛季还成功逼平当赛季表现极其出色的热刺，保送莱斯特城提前夺冠，那个赛季的热刺也是有望触及联赛冠军的，所以这一点也增加了仇恨度。

两队历史交战中热刺也曾力挫切尔西，蓝军还曾降级，但是从阿布入主之后，切尔西几乎每个赛季都能斩获冠军或保有争冠的可能。目前切尔西已经完成冠军大满贯，而热刺则永远都是相形见绌，这的确是球迷们讨厌切尔西的主因。

两队早年对阵中，1990年12月切尔西主场3比2拿下热刺，那之后的16年中切尔西在联赛就没输给过热刺。1997年还曾在客场6比1狂虐热刺，2002年在蓝桥4比0再挫对手。热刺2006年11月主场2比1拿下切尔西，也是多年后终于扬眉。

近几个赛季中，2015年联赛杯决赛切尔西2比0拿下热刺，特里和科斯塔先后进球帮助球队在联赛杯夺冠。莱斯特城登顶的那个赛季，联赛最后三轮，热刺寄望客场拿下切尔西保持争冠的悬念，但是遗憾的是球队2比2平局收场，莱斯特城提前登顶。凯恩和孙兴慜先后进球，热刺人以为球队已经稳操胜券，但是随后卡希尔和阿扎尔却连续破门扳平了比分让热刺球迷心碎。那场比赛的黄牌数高达12张牌，其中热刺9张，切尔西3张，由此可见热刺的急躁心理。

那场比赛绝对不逊色于英超的红蓝大战，多数人认为当年的切尔西对阵曼联才是最为火爆的赛事，而事实上当年的那场比赛也同样爆裂。当时登贝莱因为戳了科斯塔的眼睛被足总禁赛，两队赛后都收到了英足总的罚单，热刺被罚了37.5万镑，蓝军被罚22.5万英镑。热刺球迷们会更痛一些，因为球队罚金更多，还丢了冠军。

除了赛场上的一些恩怨，在转会市场切尔西也总力压热刺一筹。切尔西一直有谁攻破球队大门就买来为蓝桥效力的习惯，威廉曾经代表矿工出战打进了关键进球，切尔西随后就将他纳入了阵中。只是当时想引入威廉的还有热刺，球队对威廉报价3000万，切尔西也出了3000万，威廉最终选择了切尔西也让热刺寒心。

阿扎尔是切尔西引援上有一笔重磅，扎球王为切尔西建立无数战功，更让热刺球迷心塞的是阿扎尔对阵自己球队的进球被评为当赛季切尔西最佳进球，这也是有讽刺味道的。更为刺心的是阿扎尔在领奖的时候公开表示，自己知道球队和热刺的恩怨，所以打这个对手的进球才更爽。这样的话也是热刺支持者们很痛的话，蓝军先后致胜对手也给球迷们留下了很深的伤痕，所以热刺仇视切尔西是必然的，还会延续下去。

本赛季切尔西29轮积48分，位居第四，热刺29轮只积41分，位居第8，联赛还有9轮，这7分差距能否缩小还要在赛季重启之后定论。不过热刺已经没有了直接面对切尔西抢分的可能，只能通过拿下其他对手的同时，寄望切尔西多场失分才行，这也是很被动的一点。

切尔西从崛起之后也有很多宿敌，当年和曼联的大战都是极其激烈的，也有许多比赛极其的火爆，也有吃到红牌和血染当场的时候。此外球队多次在欧冠与巴萨交战，同样是令人激动，其中更不乏争议的画面，这些都增加了球迷之间的仇视。但是当切尔西在欧冠登顶之后，豪门身份加上随后赛季无数次登顶的经历，这些恩怨就淡了，更多的球迷寄望红蓝大战的赛事精彩，也更关注球队的成长和每一场比赛的收获和不足，这也是大家之风的展现，或许在未来热刺的球迷也会有这样的一天吧。



